الظهران – أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، اليوم، أن الشركة تواصل استكشاف فرص استثمارية جديدة وإضافية في الصين التي تشكّل سوقا كبيرة لأرامكو السعودية وعنصرًا رئيسًا في الإستراتيجية العالمية للشركة. وخلال كلمة ألقاها في منتدى التنمية الصيني في بكين، تحدث الناصر عن الاستثمارات الحالية لأرامكو السعودية وأنشطتها المستمرة في الصين.

وبالنسبة لنشاط أرامكو السعودية الاستثماري في الصين، قال الناصر: "الصين من أهم وجهاتنا الاستثمارية الرئيسة، واستثماراتنا حاليًا موجودة في مقاطعات فوجيان ولياونينغ وتشجيانغ وتيانجين. وأؤكد على كلمة "حاليًا" لأننا نواصل استكشاف فرص إضافية، تشمل الطاقة والمواد الكيميائية، وكذلك تطوير التقنية. الصين تنفذ خطة تنموية طموحة تركز على النوعية وتحتاج الطاقة والمواد الخام الصناعية، وأرامكو تدعم أمن الطاقة والمواد الكيميائية في الصين من خلال الاستثمار في مشاريع متعددة بقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق".

وبشأن دور الصين في الاقتصاد العالمي، قال الناصر: "الصين هي أكبر مستهلك ومنتج للبتروكيميائيات في العالم، حيث تمثّل ما يقارب نصف الطلب العالمي على المواد الكيميائية. وقد أصبحت مركزًا عالميًا لسلسلة قيمة صناعة المواد الكيميائية بأكملها، وسيكون لذلك أهمية كبيرة في صناعات المستقبل. وتشغل الصين موقعًا رئيسًا في إستراتيجية أرامكو السعودية العالمية. وأستطيع أن أؤكد لكم أنه باعتبارنا مستثمرين على المدى الطويل، فإننا في أرامكو السعودية لا نزال متحمسين للفرص الهائلة والمتنامية في الصين. وفي الواقع، نحن نريد تقوية علاقتنا القائمة، وأن نأخذها إلى آفاق جديدة".

وفيما يتعلق بالطلب المتنامي على النفط في الصين، قال الناصر: "يظل النفط والغاز عنصرين أساسيين في معادلة النمو الاقتصادي في الصين. ومع ذلك، فإننا نتوقع بمرور الوقت أن يتحول الطلب على النفط في الصين من الاستخدام كوقود في مجالات النقل الخفيف إلى الاستخدام في صناعة البتروكيميائيات بسبب الحاجة المتزايدة إلى البلاستيك والألياف الصناعية وغيرها من المواد المتطورة. وسيكون توفير إمدادات موثوقة من هذه المواد ضروريًا لقطاعات النمو المهمة وعالية الجودة في الصين، فهذه المواد تدخل في مجالات مثل: طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وصناعة السيارات، والفضاء، والبناء والتشييد".

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

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