أشاد العارضون بكفاءات المرشحين ودور المعرض في تقديم الكفاءات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، اختتم رؤية، معرض الإمارات للوظائف 2023، بنسخته الثانية والعشرين فعالياته يوم أمس الخميس في مركز دبي التجاري العالمي، والذي استقبل على مدار الأيام الثلاث الماضية الآلاف من الشباب الإماراتي الذين يتطلعون إلى التواصل مع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية واستكشاف فرص العمل المتاحة.

يوفر رؤية الإمارات للوظائف منصة هامة لتطوير المهارات وبناء العلاقات أمام الشباب الإماراتي، لتزويدهم بالتوجيه اللازم لتطوير مسيرتهم المهنية، إضافة إلى التواصل مع أكثر من 100 جهة توظيف من مختلف المؤسسات والشركات الرائدة، مثل مصرف أبوظبي الإسلامي، الراعي البلاتيني، وهيئة كهرباء ومياه دبي وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، وشركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، وميدكلينك، ونخيل، وأسترازينيكا، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وغيرها العديد من الجهات والشركات الأخرى.

وعلى مدار أيامه الثلاثة، نجح المعرض في استقطاب الآلاف من الخريجين والشباب والشابات الإماراتيين، والذي وفر منصة تتيح لهم التواصل مع أصحاب العمل المحتملين، والتقدم لفرص العمل المتاحة. كما أجرت معظم الشركات المشاركة مقابلات عمل مباشرة، وعينت عدداً من الكفاءات الإماراتية في شركات مثل مجموعة الفطيم ومجموعة الرستماني وديلويت، في حين أجرت شركات أخرى مقابلات مدتها 15 دقيقة من خلال منصة "توظَّف" التفاعلية الموجودة ضمن المعرض.

وتخلل اليوم الأخير أيضاً سلسلة من المناقشات الملهمة خلال فعالية "معاً لتمكينها"، حيث قدمت مدربة الحياة رفيعة محمد مجموعة من النصائح، وتحدثت الدكتورة ياسمينة المهيري عن بناء العلاقات في مكان العمل إضافة إلى فاطمة المهيري، نائب رئيس المبيعات في الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا لدى الاتحاد للطيران التي قدمت نصائح تتعلق بالجانب القيادي والإداري. كما شاركت من مجموعة الإمارات كل من رملة عيسى، نائب رئيس تكنولوجيا المعلومات والبرمجة في طيران الامارات، ومنى الصايغ، نائب رئيس ونائب مدير المجلس العام لمجموعة الإمارات، وميرة كتيت، مديرة التجزئة والترفيه في دناتا.

وشهد اليوم الثالث أيضاً توزيع الجوائز على الفائزين في ثلاث مسابقات، وهي مسابقة ريادة الأعمال مسابقة "رائد الأعمال القادم"؛ ومسابقة تصميم الأزياء الصديقة للبيئة "Fashion Reborn"؛ ومسابقة "Green Wheel". وشارك في هذه المسابقات أكثر من 1000 طالب وطالبة من أكثر من 30 مدرسة في دولة الإمارات.

وقالت أسماء الشريف، مساعدة نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي: "يسعدنا في رؤية 2023، معرض التوظيف الأول الذي يعمل على دعم الشركات الرائدة في دولة الإمارات لتحقيق أهداف التوطين لديها، أن نرحب بالشباب الإماراتي الطموح. وأن نعمل على سد فجوة التواصل بين الباحثين عن عمل وجهات التوظيف الرائدة، لدعم جهود التوطين، وتعزيز رؤية القيادة الرشيدة. وشهدت الدورة الحالية توسعاً في الجهات المشاركة حيث شملت قطاعات الرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية، والشؤون القانونية، والعقارات. سررنا بالتعليقات الإيجابية من العارضين الجدد، ونتوجه بالشكر الجزيل لجميع شركائنا العارضين، ونأمل أن يكون زوارنا قد استفادوا الأفكار الملهمة، وفعاليات التأهيل الوظيفي، لاتخاذ الخطوات التالية نحو مهنة أحلامهم".

وأشاد مزود الرعاية الصحية ميديكلينيك، الذي شارك في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023 للمرة الأولى بجودة المرشحين الذين زاروا المعرض، وقالت هند المنصوري، مديرة الموارد البشرية في ميديكلينيك الشرق الأوسط: " نفتخر بكوننا مجموعة تهتم بشكل كبير بتطوير وزيادة عدد فريقنا من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ولذلك أسعدتنا مشاركة ميديكلينيك الشرق الأوسط في معرض رؤية للوظائف. حيث كان من دواعي سرورنا مقابلة عدد كبير من المرشحين المحتملين المهتمين وتمكنا بشكل شخصي من عرض منافع وفوائد العمل في ميديكلينيك للكوادر الإماراتية. حيث نقدم مجموعة متنوعة من الشواغر المتاحة، بما في ذلك الوظائف الطبية والرعاية الصحية والوظائف الإدارية. "

وأضاف محمد راشد، الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة "نخيل"، والتي تشارك في المعرض للمرة الأولى: "يلعب معرض ’رؤية الإمارات للوظائف 2023‘ دوراً محورياً في تطوير اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، فهو منصة مذهلة تسعى لتمكين المواهب المحلية ودعمها. وتؤكد مشاركتنا في المعرض التزامنا الدائم بدعم رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات والاستثمار في المواهب الوطنية. وقد اجتذب جناحنا العديد من المناقشات المعمقة والمشاركات التفاعلية، ونتطلع إلى تطوير المواهب الوطنية الغنية لنبقى في طليعة القطاع العقاري المزدهر في الدولة".

كما تحدث عدد من المشاركين الذين واكبوا المعرض منذ دوراته الأولى، وكيف انعكست مشاركتهم في رؤية على مدى الدورات الـ 22 الماضية على نجاحاتهم، وقال إبراهيم الصايغ، رئيس استراتيجية التوطين والتخطيط في مجموعة الفطيم: "مع اختتام عامنا العشرين في معرض رؤية للوظائف في الإمارات، فإننا نفكر في الفرص القيمة التي يوفرها هذا الحدث باستمرار. لقد حظينا على مدى هذين العقدين بشرف مقابلة الآلاف من الإماراتيين، وتميزت مشاركتنا بالنجاح، وهذا العام لم يكن استثناءً. تفخر مجموعة الفطيم بالمئات من فرص العمل التي قدمتها للمواطنين الإماراتيين في أقسام الأعمال الخمسة لديا السيارات، والخدمات المالية، والعقارات، وتجارة التجزئة، والصحة. وقد شارك المئات من المرشحين بنشاط مع فرق التوظيف لدينا، وتم تقديم عروض عمل فورية للعديد منهم، ولتلبية الاهتمام الكبير، قمنا بتوفير منطقة مخصصة للمقابلات الافتراضية، لضمان منح الفرصة لكل المواهب الإماراتية".

كما شاركت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ممثلة بإدارة توطين قطاع السياحة في كلية دبي للسياحة، في معرض رؤية منذ انطلاقته، ورحبت في جناحها بالعديد من المواطنين الذين يتطلعون إلى تطوير حياتهم المهنية، حيث شهد جناح الكلية مشاركة عدد من شركائها الاستراتيجيين من مختلف القطاعات الحيوية بما فيها الضيافة والمالية والتكنولوجيا والتجزئة والهندسة، وأشادوا بحسن التنظيم والإقبال الكبير من زوار المعرض. وقالت ريم الخوري، أحد زوار منصة كلية دبي للسياحة، وهي خريجة إدارة أعمال ولديها خبرة عملية تصل إلى 15 عاما في القطاعين العام والخاص: "كان المعرض متميزاً وكذلك تفاعل الجهات مع الزوار، وبشكل خاص جناح كلية دبي للسياحة والجهات المشاركة ضمنها، حيث زرت المعرض بهدف التقدم لفرصة وظيفة أفضل في أحد القطاعات الحيوية في دبي".

للمزيد من المعلومات حول معرض "رؤية الإمارات للوظائف 2023"، أو للتسجيل (لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فقط)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.ruyacareers.ae/.

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