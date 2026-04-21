دبي، الإمارات العربية المتحدة : ذا جرين بلانيت دبي، الغابة المطيرة الداخلية الوحيدة في المنطقة، تضيء قبتها البيولوجية الشهيرة باللون الأزرق بدلاً من الأخضر، دعماً لمؤسسة "تحقيق أمنية" في الإمارات، وذلك تزامناً مع "اليوم العالمي للأمنيات"، وفي مبادرة رمزية تجسّد رسالة الأمل والتضامن مع الأطفال الذين يعانون من أمراض شديدة.

وتقام هذه المبادرة يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل، ضمن جهود إنسانية أوسع نطاقاً يجري تنظيمها تحت رعاية الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

وتستقبل القبة البيولوجية في إطار هذه المبادرة، مجموعة من الأطفال التابعين لمؤسسة "تحقيق أمنية"، ممن يتطلعون لخوض تجربة استكشاف الغابة المطيرة، حيث سيحظون بفرصة التعرّف عن قرب إلى أجوائها الغنية وأصواتها النابضة بالحياة، في تجربة استثنائية لا تنسى.

ومن خلال إضاءة القبة البيولوجية باللون الأزرق، تنضم ذا جرين بلانيت دبي إلى الجهود الجماعية الهادفة إلى تعزيز الوعي برسالة المؤسسة، وتشجيع أفراد المجتمع على التكاتف لدعم هذه القضية الإنسانية النبيلة. كما تعزّز الوجهة من خلال هذه المبادرة دورها متجاوزةً كونها وجهةً ترفيهية مستوحاة من الطبيعة، لتسخّر منصتها في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية المهمة، والإسهام في توحيد الجهود المجتمعية دعماً للأطفال وعائلاتهم.

ويصادف الـ 29 من أبريل كل عام اليوم العالمي للأمنيات، إحياءً لذكرى الأمنية الأولى التي شكّلت نقطة انطلاق تأسيس مؤسسة "تحقيق أمنية". ومنذ ذلك الحين، تحوّلت المؤسسة إلى حركة عالمية نجحت في تحقيق أكثر من 550,000 أمنية حول العالم، من بينها أكثر من 6,000 أمنية في دولة الإمارات. وتواصل هذه المبادرة إبراز أثرها الإيجابي لتحقيق الأمنيات في حياة الأطفال وعائلاتهم، مع التأكيد على أهمية دعم المجتمع في نشر الأمل لمن هم في أمسّ الحاجة إليه.

وتدعو ذا جرين بلانيت دبي ضيوفها لاكتشاف القبة البيولوجية بحلتها المضيئة يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً. كما يمكن للمقيمين في دولة الإمارات الاستفادة من سعر خاص يبدأ من 129 درهماً، في تجربة تجمع بين المتعة والتعلم، لقضاء أوقات مميزة بين أحضان الطبيعة.

لمزيد من المعلومات حول ذا جرين بلانيت دبي، يرجي زيارة الموقع الالكتروني:

https://www.thegreenplanetdubai.com/en

