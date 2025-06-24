دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظّمت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، فعالية حصرية رفيعة المستوى تحت عنوان "إطلاق إمكانات الحوسبة السحابية السيادية للحكومات الحديثة"، وذلك في مقر مكتبة محمد بن راشد بمنطقة الجداف في دبي. واستقطبت الفعالية نُخبة من كبار القيادات التنفيذية والمسؤولين وصنّاع القرار وقادة التكنولوجيا في الجهات الحكومية والقطاع العام، حيث ركزت على مناقشة تعزيز مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع التوقعات بوصول حجم سوق الحوسبة السحابية في قطاع الاتصالات عالمياً إلى نحو 73.65 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مُركب يبلغ 19.7%، وتوفر "du Tech"، العلامة التجارية الفرعية التابعة لشركة "دو"، منظومة خدمات حوسبة سحابية صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات الجهات الحكومية والقطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تضمن الامتثال الكامل للوائح التنظيمية، وتحقيق السيادة الكاملة على البيانات، إلى جانب توفير بنية تحتية سحابية مرنة مدعومة بإمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وقال جاسم العوضي. الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في "دو": "تُجسّد هذه الفعالية مواصلة (دو) التزامها بالعمل على تحقيق الرؤية الرقمية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتُعد منظومة خدمات الحوسبة السحابية السيادية الخاصة بـ(دو)، أداة استراتيجية لتمكين المؤسسات الحكومية والقطاع العام، وتحفيز الابتكار، مع ضمان مستويات غير مسبوقة من التحكم التشغيلي وحماية البيانات. ونحن فخورون بمواصلة العمل على ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز مسيرتها نحو تحقيق السيادة الرقمية من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وزيادة المرونة التشغيلية."

وتم خلال الفعالية، عرض الدور الحيوي الذي تلعبه منظومة السحابة السيادية في إتاحة حلول مبتكرة تلبي احتياجات الحكومات الحديثة. كما تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز الابتكار وسرعة الاستجابة التشغيلية، إلى جانب الحفاظ على بروتوكولات صارمة لأمن البيانات. ومن جانبها، شاركت "Oracle" في الفعالية بعرض رؤيتها حول الدور التحولي الذي تلعبه تقنيات الحوسبة السحابية في تحقيق التميز الرقمي.

وجرى تنظيم الفعالية بالتعاون مع شركة "IDC"، حيث شهدت الجلسات حوارات ثرية ونقاشات مُعمّقة حول أبرز الحلول والاتجاهات المُبتكرة لتطوير وتحديث أداء العمليات التشغيلية الحكومية من خلال تقنيات السحابة السيادية. كما أظهرت الفعالية ريادة "du Tech" في تطوير حلول مُوجهة تخدم الأولويات الوطنية وتُسهم في ترسيخ استدامة ومرونة البنية الرقمية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن "du Tech":

تُعد "du Tech" علامة تجارية فرعية تابعة لشركة "دو"، حيث تلعب دوراُ رئيساً في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمؤسسات والشركات، حيث تقود قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين عملية التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال التركيز بشكل استراتيجي على الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى والشركات الناشئة، فإن "du Tech"، لديها كافة الإمكانات والجاهزية لتعزيز تطور المشهد التكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال خدماتها التي تشمل مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وحلول البلوك تشين، والتي تم تصميمها جميعاً لضمان مستقبل رقمي مستدام وآمن ومرن ويتميز بالكفاءة والفعالية التي تناسب تماماً الأهداف الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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