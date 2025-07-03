دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصدت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، ثلاث جوائز مرموقة من FM Middle East and Innovation in Facilities Managements 2025 Awards، تقديراً لتميزها في تطوير وتنفيذ المبادرات النوعية والفعالة في مجال الاستدامة، وتأكيداً على مكانتها الريادية البارزة في اعتماد أفضل الممارسات البيئية ضمن قطاع الاتصالات، بما يعكس التزامها الراسخ بدعم أهداف التنمية وتعزيز أثرها الإيجابي على المجتمع والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار مواصلة "دو" جهودها في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية، وشملت برامج لتوفير الطاقة، وتعزيز عمليات إعادة التدوير، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في خفض الاستهلاك، بما يتناغم مع الأهداف الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وبهذه المناسبة، قال عادل الريس، مدير إدارة تنفيذي – الاتصال المؤسسي والبروتكول في "دو": من شركة "دو": "يمثل فوزنا بجائزة مبادرة الاستدامة للعام وجوائز الابتكار في إدارة المرافق وجوائز الابتكار والاستدامة تكريماً لافتاً يعكس قوة التزام (دو) الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات في مجال الاستدامة بقطاع الاتصالات. وتستند رحلة (دو) نحو الاستدامة إلى رؤية شاملة لا تقتصر على تطوير العمليات التشغيلية الداخلية فقط، بل تمتد لتُحدث تأثيراً أوسع نطاقاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وتعكس هذه الجوائز جهود فرق العمل في (دو) وتفانيها في مجال الابتكار وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وإيماننا الراسخ بأن التكنولوجيا تمثل ركيزة محورية لا غنى عنها لإيجاد حلول فعالة للتحديات البيئية."

ومن أبرز إنجازات "دو" في مسيرتها نحو تعزيز الاستدامة، تشغيل 169 موقعاً للاتصالات باستخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب تحسين أنظمة التبريد، مما يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 8.6 آلاف طن. كما نجحت الشركة في التحوّل الكامل إلى الفوترة الرقمية بنسبة 100%، مما ساعد على خفض استهلاك الورق، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لترشيد استهلاك الطاقة.

وانطلاقاً من التزامها بمبادئ الاقتصاد الدائري، حققت "دو" نجاحاً وتقدماً لافتاً في مجال اعادة التدوير بتحويل 31% من المُخلفات القابلة لإعادة التدوير إلى سماد عضوي تم انتاجه من أكثر من 20 ألف كجم من بقايا الطعام. وأسهم اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء شبكة الوصول الراديوي (RAN)، وتقليل استهلاك الطاقة، مما يجسد بوضوح مدى التزام الشركة باستخدام التكنولوجيا لتحقيق أثر بيئي إيجابي وملموس.

وحصلت "دو" على "علامة غرفة دبي للحوكمة البيئية والاجتماعية للشركات (ESG) للعام 2024، مُحققة بذلك نتيجة متميزة بلغت 91.48%، كما حصدت جائزة "Udemy Business MENA Excellence Award"، للتميّز في قطاع الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقديراً لدورها الريادي في مجال التعلم المؤسسي والابتكار. ومع هذا التقدير الرفيع من قطاع الاتصالات، تواصل "دو" ترسيخ مكانتها كمُبتكر رائد في مجال الاستدامة، وتُسهم بدور محوري في دعم أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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