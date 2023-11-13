حصل المول على جائزة "أفضل مركز تسوق"، وجائزة "االرائدة في الممارسات المستدامة"

الدوحة، قطر: يسر دوحة فستيفال سيتي، الوجهة الأولى للتسوق وتناول الطعام والترفيه في قطر، أن يعلن عن حصوله على جائزتين مرموقتين من "قطر للسياحة" تقديراً لتميزه وانفراده في المجال وهما: "التميز في الخدمات – المول" و"الحلول الذكية المتميزة – الحلول المبتكرة في الاستدامة".

وتؤكد هاتان الجائزتان على التزام دوحة فستيفال سيتي المستمر بالتميز في خدمة العملاء والممارسات الرائدة الصديقة للبيئة، مما يعزز مكانته باعتباره شركة رائدة في قطاع البيع بالتجزئة والترفيه في قطر.

وتسلط جائزة "التميز في الخدمات" الضوء على الخدمة الاستثنائية التي يقدمه المول لعملائه. وبفضل المجموعة المتنوعة من المتاجر والتي تصل إلى 470 متجراً بالإضافة إلى 114 مقصورة تجارية التي تضم مزيجاً فريداً من العلامات التجارية المحلية والعالمية، وفّر دوحة فستيفال سيتي بيئة جذابة تحظى بالثقة في أوساط المتسوقين من جميع أنحاء العالم. وينعكس شعار المول "هنا مكاني، هذا خياري" في التزامه بتقديم مجموعة كبيرة وغنية من خيارات الطعام والتسوق والترفيه. وتؤكد هذا الالتزام على نحو أكبر – النتائج الاستثنائية التي حققها المول فيما يتعلق برضا العملاء، والتي ثبتت صحتها من خلال التقييمات العالية في عمليات تدقيق المتسوقين السريين التي أجرتها نيلسن، وأكثر من 18000 رأي إيجابي على غوغل.

وعلق روبرت هال، المدير العام لدوحة فستيفال سيتي، قائلاً: "يشرفنا أن نحصل على هذه الجوائز المرموقة من قطر للسياحة. إنها شهادة على العمل الجاد الذي يقوم به فريقنا وتفانيه في تقديم خدمة متميزة للعملاء والتزامنا بالممارسات المستدامة. إن هذا التقدير يحفزنا لمواصلة ريادة قطاع البيع بالتجزئة والترفيه.

وتقديراً لحلوله الذكية والمتميزة في مجال الاستدامة، أظهر المول ريادة إبداعية في مجال الإشراف البيئي. وتشمل المبادرات الرئيسية تخصيص 20% من أماكن انتظار السيارات لمحطات شحن السيارات الكهربائية، والحد بدرجة كبيرة من النفايات الرطبة من خلال استخدام آلات التخلص من بقايا الطعام، هذا إلى جانب توفير الطاقة بنسبة 30%، وحصول المول على شهادة GSAS للتصميم والبناء من فئة 3 نجوم. وتسلط هذه الجهود الضوء على النهج الاستباقي الذي يتبعه دوحة فستيفال سيتي في العمليات المستدامة والتزامه برؤية قطر لمستقبل نظيف.

يسير دوحة فستيفال سيتي بخطى ثابتة في سبيل تحقيق مهمته المتمثلة في توفير وجهة استثنائية وصديقة للبيئة لمرتاديه من السكان المحليين والزوار من جميع أنحاء العالم على حد سواء.

لمزيد من التفاصيل حول دوحة فستيفال سيتي، يرجى الاتصال على رقم 40354444، أو زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.dohafestivalcity.com/home/

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