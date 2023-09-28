حيدر علي خان:

- ما تقوم به "دوبيزل" يتناغم مع قوانين حماية المستهلك في الدولة

- حملة "مسؤوليتنا حماية" تساهم في الارتقاء ببيئة الاقتصاد وجعلها أكثر أمانًا

معتز عبندة:

- المعاملات عبر الإنترنت تحولت إلى جزء أساسي في حياتنا

- أدوات "دوبيزل" تعمل بكفاءة لفحص الإعلانات واكتشاف عمليات الاحتيال المحتملة

دبي: شاركت "دوبيزل" -المنصة الرقمية في الإمارات والشرق الأوسط- في حملة أطلقتها جمعية الإمارات لحماية المستهلك في جدارية توعوية على شارع الاتحاد بين إمارتي دبي والشارقة، تحت شعار "مسؤوليتنا حماية"، حيث سعت من خلالها للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، لتوعيتهم بحقوق المستهلك داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ومكافحة الغش التجاري والتقليد على اختلاف أساليبه وأنواعه. وسجل ملصق الحملة إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الدولة الباهر في موسوعة "غينيس" العالمية.

وأقامت "جمعية الإمارات لحماية المستهلك" مؤخرًا، احتفالية وجلسة حوارية في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور الشيخ حميد بن خالد القاسمي ومحمد خليفة المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، وأعضاء مجلس إدارتها، بحضور معتز عبندة، رئيس قسم المبيعات في "دوبيزل"، وآخرون من الشخصيات وممثلو الشركات المشاركة ووسائل الإعلام، بمناسبة تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة "غينيس".

من جهته، قال معتز عبندة في كلمته التي تخللت الحفل: "في عصر تحولت فيه المعاملات عبر الإنترنت إلى جزء أساسي في حياتنا، فقد أصبح من الضروري التعامل مع التحديات التي ترافقها، وخاصة تلك المتعلقة بعمليات الاحتيال المحتملة، حيث أننا في دوبيزل نتخذ إجراءات حاسمة لحماية عملائنا وضمان الثقة في منصتنا".

وأشار عبندة، إلى أن الطرق التي تتبعها "دوبيزل" في مراقبة المحتوى عن كثب، عبر فرق متخصصة تعمل بكل كفاءة على فحص الإعلانات واكتشاف عمليات الاحتيال المحتملة، ما يساعد على إزالة أي منشورات احتيالية بسرعة وضمان حماية العملاء.

بدوره، عبر حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لـ"دوبيزل" ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن اعتزازه بالحملة التوعوية "مسؤوليتنا حماية" التي تساهم في الارتقاء ببيئتنا الاقتصادية وجعلها أكثر أمانًا وشفافية.

وأشار خان، إلى أن دعم "دوبيزل" لهذه الحملة يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتقديم تجربة تسوق إلكتروني آمنة وموثوقة، وحماية المستهلك من التعرض لعمليات الاحتيال، مؤكدًا بأن ما تقوم به "دوبيزل" يتناغم مع قوانين حماية المستهلك المعمول بها في دولة الإمارات.

#بياناتشركات

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نبذة عن "مجموعة دوبيزل":

تمتلك وتشغل مجموعة "دوبيزل" (إيميرجنغ ماركتس بروبرتي جروب - "إي.إم.بي.جي" سابقاً)، منصات عرض للعقارات والإعلانات المبوبة عبر الإنترنت في الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرقي آسيا.

تتضمن المشاريع الرئيسية للمجموعة موقعي "دوبيزل" و"بيوت" في الإمارات العربية المتحدة، و"زامين" في باكستان، و"أو إل إكس" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، و"لا مودي" في إندونيسيا والفلبين.

بعد الاندماج الأخير مع مجموعة "أو إل إكس" في عام 2020 وجولة استثمارية ناجحة، تقدر قيمة "إي إم بي جي" الآن بأكثر من مليار دولار، مما يجعلها من الشركات المليارية القليلة في المنطقة.

تستثمر المجموعة أعمالها بشكل كبير في التكنولوجيا ومجالات البحث والتطوير، بالتعاون مع مراكز تقنية مخصصة للدعم في رومانيا وإسبانيا وتايلاند وباكستان. تتواجد المجموعة في أكثر من 50 مدينة ضمن هذه المناطق الجغرافية، وتضم أكثر من 5500 موظف في 10 دول.

للمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة:

www.dubizzlegroup.com

نبذة عن "دوبيزل":

دوبيزل هي منصة إلكترونية رائدة للإعلانات المُبوّبة في الإمارات العربية المتحدة. منذ إطلاقها في عام 2005، أصبحت دوبيزل البوابة الأولى للمستخدمين للشراء أو البيع أو لإيجاد أي شيء في مجتمعهم.

وتتجلى رؤية دوبيزل في تكوين مجتمع يقوم على إعادة توزيع الأشياء والسلع بين أفراده، لكي تلعب دورًا مفيدًا لدى أشخاص بحاجة فعلية إليها. تُساهم منصة دوبيزل في بناء بيئة لا تتعلق بالمُنتج فحسب، بل وتمنح الجمهور أساليب جديدة تُمكّنهم من تبادل المكان والكفاءة والقيمة المادية عن طريق التعامل وجهاً لوجه مع بعض، بدون الحاجة إلى وسيط تجاري.