تقنيات المستقبل وجذور الماضي.. مركز دبي الجديد والمدعوم بالذكاء الاصطناعي يقدم خدماته لـ 37 حكومة

يرتقي المركز من خلال مفهوم مبتكر يمثل الجيل القادم من مراكز تقديم طلبات الحصول على التأشيرة عالمياً، بمستوى الخدمة والأمان وتجربة العملاء إلى آفاق جديدة.

تم إنشاء هذا المركز تلبيةً للطلب المتزايد على السفر الخارجي من الإمارات العربية المتحدة بقدرة استيعابية تصل إلى 10,000 طلب تأشيرة يومياً.

يقدم المركز خدماته لـ 37 حكومة، ويوفر أكثر من 200 نافذة لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة. منصة واحدة قوية وموحدة لخدمات التأشيرات الذكية.

أعلنت في إف إس جلوبال، الشركة الرائدة عالمياً في مجال خدمات التكنولوجيا الموثوقة، والتي تمكن الحكومات والمواطنين من التنقل العالمي الآمن، عن إطلاق مركزها الرئيسي لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة في مدينة وافي بدبي، إيذاناً بافتتاح أكبر مركز لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة في العالم. وقد افتتح المركز معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة الفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والسيد زوبين كركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة في إف إس غلوبال.

وأكد معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أنّ هذا الإنجاز يعكس مدى تطوّر البنية التحتية في دبي و يترجم توجّهها الاستراتيجي لتعزيز التنقل العالمي، وإتاحة المزيد من الفرص، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المدينة سواء من خلال تسهيل إجراءات تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال أو عن طريق استقطاب أعدادٍ متزايدةٍ من الزوّار.

وأوضح معاليه أنّ تعزيز سهولة الوصول من وإلى دبي هي من أولوياتنا، وذلك في إطار سعينا الدوؤوب لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وندرك جيداً مدى أهمية تسهيل الحصول على التأشيرات كعاملٍ أساسي في استقطاب المواهب، وتطوير السياحة، وتعزيز الشراكات الدولية، إذ تُعدّ جميعها ركائز أساسية لاستراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كحلقة وصل تربط مدن العالم، وأكثرها جاهزيةً للمستقبل."

وقال سعادة الفريق محمد احمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية العامة وشؤون الأجانب بدبي: "شهدنا اليوم تدشين محطة جديدة في مسيرة التميز التي تنتهجها دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، مع افتتاح أكبر مركز في العالم لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة من قلب دبي، المدينة التي لا تتوقف عن الابتكار. ويُجسد هذا الإنجاز ترجمة حقيقية لتوجهات قيادتنا الرشيدة نحو تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للخدمات الذكية، وترسيخ نموذج متفرّد في تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وجودة عاليتين. إننا نؤمن بأن التطوير المستمر ليس خياراً، بل هو التزامٌ بمستقبل أكثر ازدهاراً."

وبدوره قال زوبين كاركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة في إف إس جلوبال: "تميزت رحلتنا منذ انطلاق عملياتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2004 بالتزامنا الراسخ وارتباطنا الثابت بهذه الدولة وقيادتها الملهمة. شهدنا على مدار العشرين عاماً الماضية النمو والتطور اللافت لدولة الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً بارزاً في مجال الأعمال والريادة الفكرية والتكنولوجيا والابتكار.

وتماشياً مع هذا التطور السريع الذي تشهده دبي، يسعدنا اليوم وخلال "عام المجتمع" افتتاح أكبر مركز لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة على مستوى العالم في هذه المدينة الحيوية، لتقديم خدماتنا لسكانها الذين يمثلون أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، وتزويدهم بتجربة تقديم طلبات التأشيرة فائقة الجودة. ومن خلال التعاون المثمر مع المبدعين ورواد الأعمال والفنانين الإماراتيين، يجسد المركز ويعكس الثراء الثقافي لدولتنا التي نفخر بأن تكون المركز العالمي لعملياتنا".

تم إنشاء هذا المركز المتميز تلبيةً للطلب المتزايد على السفر الخارجي ولاستيعاب التطلعات المتنامية فيما يتعلق بالأمن وسهولة الوصول والراحة، ليرسي بذلك معياراً عالمياً جديداً، وتم تصميمه أيضاً لتلبية متطلبات السفر الحالية والمستقبلية. تمتد مساحة المركز إلى حوالي 150,000 قدم مربع، ويتمتع بقدرة استيعابية تصل إلى 10,000 طلب تأشيرة يومياً - وهي طاقة استيعابية تعد الأعلى في أي مركز – ويعمل فيه فريق مؤهل ومتنوع يضم أكثر من 400 خبيراً مدرباً من أكثر من 25 جنسية.

تتضمن أبرز مميزات المركز ما يلي:

أكشاك خدمة ذاتية بتقنية عالية، وخزائن حفظ أمتعة آمنة، وأكشاك تصوير فوتوغرافي، ومحطات نسخ وطباعة مستندات للاحتياجات الطارئة .

وحدات معلومات تفاعلية بشاشات لمس، وعمليات تسجيل دخول تعتمد على استخدام رموز الاستجابة السريعة مع تقييم آلي عند كل نافذة خاصة بالتأشيرات.

فريق عمل يتجاوز 400 موظف في المركز، مجهزين بأجهزة لوحية لمساعدة المتقدمين بطلب الحصول على التأشيرة، بالإضافة إلى متطوعين مؤهلين لتقديم الدعم في ملء الاستمارات واستخدام الأكشاك.

تجربة تنقل سلسة ومستوحاة من تصميم المطارات تتضمن لوحات إرشادية واضحة، ومناطق انتظار واسعة، وخدمة عربات مريحة للتنقل داخل المركز .

غرف مخصصة للصلاة، ومناطق لعب للأطفال، ومناطق خدمات متنوعة لتقديم تجربة عملاء استثنائية.

تصميم يراعي معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ويتضمن أنظمة ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة وممرات خاصة وسريعة لكبار السن والأسر وأصحاب الهمم.

مع تزايد حركة السفر من الإمارات العربية المتحدة، أصبحت الخدمات المخصصة، مثل الصالة المميزة "بريميوم لاونج"، الخيار الأمثل للمتقدمين الباحثين عن مستويات أعلى من الراحة والرفاهية. فمن بين ما يزيد عن 200 نافذة لتقديم الطلبات في المركز، تم تخصيص 79 نافذة حصرياً كصالة مميزة. ويعد المركز واحداً من المراكز القليلة عالمياً، من بينها مركزين في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقدم خدمة الصالة البلاتينية "بلاتينيوم لاونج"، والتي تشمل خدمة نقل بسيارة خاصة، ومساعدة متكاملة في إتمام الطلب ضمن أجواء هادئة وعصرية.

الذكاء الاصطناعي والابتكار في جوهرنا

انطلاقًا من التحقق اللحظي من المستندات ووصولاً إلى الجيل القادم من تقنيات البصمة الحيوية، يعمل مركز دبي ابتكار الذكاء الاصطناعي الموجود في الموقع على تعزيز سرعة وأمان وكفاءة معالجة البيانات. وإلى جانب ذلك، يوجد مركز للرقمنة يتولى تحويل الوثائق الورقية إلى سجلات رقمية آمنة، بالإضافة إلى مركز المرونة العالمي (GRC) الذي يضمن استمرار العمليات على مدار الساعة، وحماية البيانات، واستمرارية الخدمة لجميع الشركاء من الحكومات.

قامت "في إف إس جلوبال" بتسخير التكنولوجيا في جميع خطوات رحلة مقدم الطلب لإحداث ثورة في تجربة تقديم طلبات الحصول على التأشيرة. يستخدم الزوار رموز مسح الاستجابة السريعة لتسجيل الوصول، ويتم توجيههم بواسطة نظام متطور لإدارة الطوابير. يعمل هذا النظام الذكي، جنباً إلى جنب مع الشاشات الإلكترونية والتحديثات عبر الهاتف المحمول، على تقليل أوقات الانتظار وتحسين تدفق المتقدمين - حتى في أوقات الذروة. ومن خلال الجمع بين الابتكار والخبرة البشرية، يعيد المركز تصور عملية طلب التأشيرة كعملية سلسة وشفافة وفعالة.

يجسد افتتاح أضخم مركز على مستوى العالم لتقديم طلبات الحصول على التأشيرة في دبي مدى التزام شركة في إف إس جلوبال برؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة "نحن الإمارات 2031". وتماشياً مع عام المجتمع 2025، يرسي المركز معياراً عالمياً في تميز الخدمة، كما يضم لوحات ثقافية إماراتية تجسد روح التلاحم المجتمعي في دبي. كما يمثل هذا الصرح النموذجي رؤية جديدة - رؤية تدمج بين أحدث التقنيات والقيم الأصيلة للمجتمع المحلي لضمان مستقبل لسفر آمن ومتواصل يركز على خدمة المجتمع.

يشار إلى شركة في إف إس جلوبال بدأت عملياتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2002 باعتبارها مقدم الخدمة الرسمي للتأشيرة للمسافرين عبر طيران الإمارات، وتتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها منذ عام 2013.

نبذة عن شركة «في إف إس جلوبال»

بصفتها الشركة الرائدة عالمياً في مجال خدمات التكنولوجيا الموثوقة، التي تُمكّن الحكومات والمواطنين من التنقل الآمن، تتبنى «في إف إس جلوبال» الابتكار التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية حول العالم. تشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.

ومن خلال اتباع منهج مسؤول لتطوير التكنولوجيا واعتمادها وتكاملها، تعطي الشركة الأولوية للممارسات الأخلاقية والاستدامة. تعتبر «في إف إس جلوبال» الشريك الموثوق لـ 69 جهة حكومية. وتضم الشركة أكثر من 3616 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 158 دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من 461 مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام 2001.

تقع مقرات الشركة الرئيسية في زوريخ ودبي، وتمتلكها في الغالب صناديق استثمارية وتديرها شركة بلاكستون، إلى جانب ملاك الأقلية بما في ذلك مؤسسة كوني وهوجينتوبلر السويسرية.

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