دبي: تستعد "الخليج تايمز إيفنتس" لإطلاق القمة الخامسة لمستقبل الرعاية الصحية 2025، الأمر الذي يعد بمثابة لحظة مفصلية من شأنها رسم ملامح جديدة لقطاع الرعاية الصحية في المنطقة. وتعقد قمة هذا العام في دبي، التي تعد مركزاً رائداً للابتكار الصحي في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك تحت شعار تحت شعار "أصداء الغد|بناء مستقبل الرعاية".

وفي ظل سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لإعادة رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية انسجاماً مع رؤية الإمارات 2031، تبرز القمة كمنصة محورية تجمع بين الحوار البنّاء والتحرك الفعّال لتحقيق التحول المنشود. كما ستتناول القمة سُبل التوسع المسؤول في اعتماد وتطبيق التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية المتصلة، والطب الدقيق، ونماذج الرعاية القائمة على القيمة، مع التأكيد على أن جوهر التحول الحقيقي يكمن في الارتقاء بتجربة المرضى، وضمان وصولهم العادل والمنصف إلى الخدمات الصحية، وتحسين مستوى عافيتهم وجودة حياتهم.

وفي هذا السياق، ستسلط "الخليج تايمز" الضوء على نخبة من أبرز قادة الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفاءً بروّادٍ قطاع الصحة، الذين يترجمون التميز إلى واقع، ويقودون الابتكار بخطى واثقة، تاركين بصمة مؤثرة في مشهد الرعاية الصحية.

صممت قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025 لتحفيز التعاون عبر القطاعات. وسيجمع الحدث نخبة من كبار القادة من وزارات الصحة، ومجموعات الرعاية الصحية الخاصة، وروّاد الابتكار في الصحة الرقمية، والمؤسسات البحثية، والمستثمرين، بهدف صياغة نماذج رعاية صحية مستدامة تستشرف المستقبل، وتتماشى مع احتياجات سكان دولة الإمارات ومسار نموها الفريد.

ويحمل موضوع "أصداء الغد|بناء مستقبل الرعاية" في طياته تحدياً مع دعوة صريحة للعمل، إذ يؤكد بأن قرارات الرعاية الصحية التي نتخذها اليوم ستترك أثراً إيجابياً يتردد عبر الأجيال القادمة. إذ لم يعد مستقبل الرعاية الصحية مجرد فكرة طموحة في دولة تتقدم بثقة نحو الريادة في عوالم الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والنظم المتكاملة للتكنولوجيا الصحية، بل تتم صياغته حالياً بخطوات مدروسة ورؤية مبتكرة تُترجم إلى واقع ملموس.

وتقبل "الخليج تايمز إيفنتس" حالياً مشاركات المتحدثين من رواد الفكر الذين يقودون مسار التحول في مجالات الصحة الرقمية وتجربة المرضى والتنظيم والاستثمار المستدام. كما تتوفر فرص الرعاية الاستراتيجية والشراكات الإعلامية للعلامات التجارية الساعية إلى التعاون مع أبرز صناع القرار في مجال الرعاية الصحية على مستوى المنطقة.

ومع تزايد أهمية الرعاية الصحية في اقتصاد المعرفة والريادة التكنولوجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025 تجمعاً بارزاً، تلتقي فيه الرؤية العالمية مع الطموحات الإقليمية، ويقود الابتكار الطريق نحو المستقبل، دافعاً حدود الممكن في الرعاية الصحية وتحويل الرؤى إلى حلول ملموسة.

وبالنسبة لأولئك الذين يتقاطعون في مجالات الصحة والسياسة والابتكار داخل دولة الإمارات وخارجها، تشكل هذه القمة خريطة طريق لمستقبل الرعاية الصحية.

