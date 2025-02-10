دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار سعي دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية وشحن المعدّات الثقيلة للمشاريع، يعود مؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط 2025" في دورته السنوية المرتقبة، لكشف النقاب عن فرص غير مسبوقة للمتخصصين في قطاع النقل البحري، بما يتيح لهم الاستفادة من رؤى استراتيجية مبتكرة لتطوير أعمالهم التجارية. ومن المقرر أن ينعقد المعرض في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 10-11 فبراير، وقد شهد المعرض نموًا لافتًا في عدد المشاركين، حيث تضاعف عدد الحضور ثلاث مرات منذ انطلاق دورته الأولى في الإمارات، مما يعكس الإقبال المتزايد والطلب الكبير على مثل هذه النقاشات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة التطور والنمو لهذا القطاع الاستراتيجي في المنطقة.

ومع التذاكر المجانية المتاحة، سيحظى الحضور بفرصة للقاء أبرز الشركات الرائدة في قطاعات النقل البحري، والخدمات اللوجستية، وإنشاء المشاريع، مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية (ADNOC)، وفلور، ولارسن آند توبرو (L&T)، والشركة الملاحية المتوسطية (MSC)، وشركة دي إتش إل للمشاريع الصناعية، وشركة البحري، وشركة دي بي ورلد، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة دي إس في وغيرها.

وفي خطوة استباقية للحدث، نظمت شركة دي بي ورلد عرضًا تمهيديًا حصريًا في 4 فبراير بمقرها الرئيسي في دبي، حيث أُتيحت لرواد الصناعة فرصة الاطلاع على لمحة من الجلسات الحوارية الرائدة والفرص الواعدة التي تنتظرهم. وقد تضمن العرض التمهيدي حلقة نقاشية ضمت نخبة من ألمع الخبراء من وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، وشركة دي بي ورلد، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة دي إس في، ومجموعة Hyve، المنظمة للحدث.

وفي تعليقه على هذا الحدث، أشاد الكابتن جابر الشحي، مدير إدارة التفتيش والرقابة لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، راعية الحدث بالأهمية الكبيرة لهذا المعرض قائلاً: "مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط يُعد منصة أساسية للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين القطاعات الحيوية التي تشكل شريان الحياة لسلاسل التوريد الإقليمية والعالمية". وأضاف: "نحن نركّز هذا العام على التخطيط الاستراتيجي، والمرونة، والابتكار، بما يعكس التزامنا المشترك بتحقيق النمو المستدام هنا في الإمارات."

ومن المتوقع أن يشارك في مؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط 2025" أكثر من 7500 شخص، ليصبح الحدث الأهم الذي لا بد من حضوره من قبل المتخصصين الساعين إلى:

رؤى موجّهة لقطاعات المشاريع الكبرى، لتسليط الضوء على الصناعات ذات الإمكانيات الهائلة للنمو والمشاريع التي تحتاج إلى مورّدين، مثل المشاريع العملاقة في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والنفط والغاز. وفي هذا الصدد، يؤكّد جوليان سكايرم، نائب رئيس الموانئ التجارية في مجموعة موانئ أبوظبي، تفاؤله الكبير بشأن المشاريع في الإمارات على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، وذلك في ظل استثمار الشركة المستمر في تطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات السوق المتزايدة، قائلاً: "نتطلع بحماس شديد لهذا العام. ستكون الفرص استثنائية، ونحن متحمسون لاستئناف التواصل مجددًا مع شركائنا وتوسيع آفاق التعاون".

استراتيجيات فعّالة وقابلة للتنفيذ لسلاسل التوريد، تستهدف سد الفجوات التي يواجها الموّردون، ومعالجة تحديات سعة الأسطول، وتعطّل الطرق، والازدحام في الموانئ، والتغيّرات المفاجئة. وبصفتها إحدى الشركات الرائدة في مجال الشحن في المنطقة، ستقود شركة "دي إس في" حلقات النقاش حول هذه التحديّات. وقد أفاد السيد ياسر الياسين، المدير الإقليمي للمشاريع في القطاعين الجوي والبحري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تعليقه عن الحدث قائلاً: "لقد رأينا مدى أهمية هذا الحدث كمنصة مبتكرة تجمع كافة الأطراف المعنية في الصناعة، من عملاء وشركات شحن ونقل، لخلق شراكات وفرص جديدة، ومناقشتها في حلقات نقاش مثمرة، ولتبادل الأفكار التي ستساهم في تشكيل مستقبل صناعتنا".

الابتكار والتطورّات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، للوقوف على كيفية تعزيز التكنولوجيا للكفاءة التشغيلية، وتقليل التكاليف، وفتح فرص تجارية جديدة من خلال تجارب حقيقية ورؤى عملية.

منذ انطلاقته في الإمارات، شهد مؤتمر ومعرض "بريك بلك الشرق الأوسط" نموًا هائلًا، مما يعكس الدور الاستراتيجي للبلاد كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، حيث تُعد حلقة وصل محورية بين الأسواق في آسيا وأوروبا وأفريقيا. وتعزيزًا لمكانتها الرائدة في هذا القطاع، تستضيف شركة "دي بي ورلد" المعرض هذا العام مجددًا، وذلك باعتبارها الميناء المضيف للعام السادس على التوالي، وكشريك عالمي للميناء للعام الثالث.

وقال شهاب الجسمي نائب الرئيس الأول للموانئ والمحطات في "دي بي ورلد" لدول مجلس التعاون الخليجي: "تُجسد شراكتنا مع "بريك بلك الشرق الأوسط" دورنا كشركة عالمية رائدة في قطاع التجارة والخدمات اللوجستية. ومع تطور الصناعة، نواصل دفع عجلة التطور من خلال تقديم حلول مبتكرة تعزِّز الكفاءة والاستدامة والتواصل. ويمنحنا "بريك بلك الشرق الأوسط" الفرصة لمشاركة هذه التطورات مع الشركات المرموقة في هذا القطاع".

وتماشيًا مع التزام الحدث بتطوير القوى العاملة وتعزيز الشمولية، سيقدم برنامج "النساء في بريك بلك" الموسّع تجربة شاملة للتواصل، تتضمن غداءً، وكلمة رئيسية، وحلقة نقاشية بين خبراء الصناعة، وأنشطة تفاعلية. وقالت ليزلي ميريديث، رئيسة البرنامج العالمي للنساء في بريك بلك: "من خلال الشراكات الجديدة مع "لوجي فم" و"ويستا الإمارات"، تستقطب مجموعة بريك بلك المزيد من النساء للمشاركة الفعّالة، ما يعد خطوة أساسية لإحداث تغيير حقيقي في هذه الصناعة".

وبفضل المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها الإمارات كمركز رئيسي للتجارة العالمية رائد للتجارة ولوجستيات المشاريع، سيمنح "بريك بلك الشرق الأوسط 2025" الحضور فرصة الوصول إلى الأدوات المبتكرة، والاتصالات الحيوية، والمعرفة العميقة التي تمكّنهم من قيادة عالم الأعمال بنجاح.

وقال بن بلامير، مدير الحدث: "بريك بلك الشرق الأوسط هو المكان الذي تلتقي فيه الرؤى الحيوية مع الأفعال الاستراتيجية. لقد صمّمنا برنامج هذا العام لتمكين المتخصصين من الحصول على المعرفة والاتصالات اللازمة لتحقيق النجاح في السوق التنافسي اليوم."

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