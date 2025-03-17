أكدت دبي مجددًا مكانتها كمركز رئيسي للأعمال والترخيص في الشرق الأوسط من خلال استضافة حدث كبير في فندق سوفيتيل داون تاون دبي. نظم المؤتمر BBM Licensing وBrand Trends، وجمع بين كبار القادة في صناعة الترخيص وأصحاب العلامات التجارية، وتجار التجزئة لاستكشاف المشهد المتغير للترخيص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

دبي: بوابة العلامات التجارية العالمية

بفضل بنيتها التحتية العالمية وسياساتها الاقتصادية المشجعة للأعمال، تواصل دبي جذب الاستثمارات في قطاعات الترفيه والتجزئة والترخيص التجاري. وقد سلط هذا الحدث، الذي حمل عنوان "فرص الترخيص والتجزئة في الشرق الأوسط"، الضوء على دور دبي في تعزيز الشراكات التجارية عبر الحدود والابتكار في قطاع التجزئة.

جلسات نقاشية: رؤى حول الترخيص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تضمن الحدث أربع جلسات نقاشية رئيسية:

الأجيال الجديدة، الاتجاهات الجديدة: ناقش الخبراء كيف يُعيد المستهلكون الرقميون الأصليون تشكيل تفاعل العلامات التجارية من خلال تجارب شخصية وتفاعلية . اتجاهات في الترخيص: أكد المتحدثون على أهمية أصالة العلامة التجارية، والثقة، والاستدامة، والاستهلاك الأخلاقي في توسيع نطاق العلامات التجارية . الألعاب والترخيص التفاعلي: استكشف القادة صناعة التراخيص و العلامات التجارية كيف يمكن أن تعزز الألعاب، ودمج الميتافيرس، وتجارب تفاعل المستهلكين . استراتيجيات التجزئة للنجاح في الترخيص: ركزت المناقشات على الاستراتيجيات الرقمية القائمة على البيانات، والتوسع متعدد القنوات، مع تسليط الضوء على نجاح شركة Smiley في المنطقة .

فرص للتواصل ونمو الأعمال

وفر الحدث منصة متميزة للتواصل بين رواد الأعمال، وعقد الاجتماعات التجارية، وتشكيل التحالفات الاستراتيجية، مما أتاح للحضور فرصًا حصرية لعرض العلامات التجارية واستكشاف الشراكات الجديدة في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التكريم والتطلعات المستقبلية

اختُتم الحدث بحفل جوائز احتفى بالابتكار في العلامات التجارية، والشراكات الاستراتيجية، والجهود التوسعية في الأسواق.

قال عامر بيطار، الرئيس التنفيذي لشركة BBM Licensing "تعد دبي البوابة المثالية للعلامات التجارية العالمية التي تتطلع إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط." وأضاف فيليب جينودو، الرئيس التنفيذي لشركة Brand Trends "يؤكد نجاح الحدث الطلب القوي على استراتيجيات ترخيص مبتكرة في المنطقة."

بفضل بيئة دبي الاقتصادية الداعمة للاستثمار، وسياساتها الجاذبة للأعمال، تظل المدينة رائدة عالميًا في مجال الترخيص والتوسع في قطاع التجزئة.

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