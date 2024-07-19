دبي، الإمارات العربية المتحدة: ستشهد دبي خلال شهر ديسمبر المقبل حدثًا رائدًا يجمع بين الرياضة والاستدامة والصحة. ستنطلق "قمة تأثير الرياضة" (Sport Impact) بهدف جمع الرياضيين العالميين، المنظمات الرياضية، الفرق الرياضية، الأكاديميين، مجتمع الاستثمار الأخضر، والشركات لتحقيق تغيير عالمي من خلال قوة الرياضة.

ستقام هذه القمة الرائد في فندق أتلانتس، النخلة، دبي يومي 4 و5 ديسمبر 2024. تعد القمة بخلق روايات قوية، معتمدة على تأثير نجوم الرياضة لإلهام مليار شخص لاتخاذ إجراءات لصحة الكوكب وصحتهم الشخصية.

يتولى قيادة الحدث الافتتاحي مقدم ومذيع سكاي سبورتس نيوز، ديفيد جاريدو، والبارالمبي مارك وودز.

بصفته قائد الاستدامة في سكاي سبورتس، فإن جاريدو في موقع مثالي للمشاركة في استضافة جدول أعمال القمة لمدة يومين. يقول جاريدو: "نحن نعيش في عالم غير صحي. أكثر من ثمانية مليارات شخص يتأثرون بتأثيرات التغير المناخي المستمرة. نحتاج إلى إلهام قوي. إذا أردنا قلب هذا الوضع وخلق عالم أكثر صحة، يجب علينا أن نتحد ونواجه التحديات مباشرة."

وأضاف وودز، الحاصل على 12 ميدالية بارالمبية، ومنذ اعتزاله رياضة السباحة، يدعم المساواة والشمول والتغيير التحويلي للمنظمات حول العالم: "أنا فخور بقيادة هذه المبادرة والمشاركة في استضافتها. تعتبر قمة تأثير الرياضة حدث شامل، وكل شخص له دور في إحداث فرق."

تهدف القمة إلى إلهام المجتمع من خلال قوة نجوم الرياضة وتوجيه التمويل نحو المبادرات العالمية التي تحدث فرقًا ملموسًا للكوكب وسكانه.

من جانبه قال مايك فورد، المؤسس المشارك لقمة تأثير الرياضة، والذي يمتلك خبرة تقارب الثلاثة عقود في قيادة تغيير السلوك البشري: "للرياضة قوة فريدة في الاتحاد. إنها أداة تعليمية قوية وذات تأثير كبير. مع قمة تأثير الرياضة، نهدف إلى دفع التغيير ودعم مشاريع الاستدامة والصحة حول العالم، بما في ذلك الاستثمار في برامج استدامة الرياضة".

وصرح شون موريس، لاعب الكريكيت السابق والمؤسس المشارك، مؤكداً على ضرورة العمل الفوري: " لم يعد بإمكاننا الوقوف كمتفرجين. قمة تأثير الرياضة هي دعوة للعمل من أجل الاستدامة في الرياضة. وقت العمل هو الآن. سيتطلب الأمر العمل الجماعي والتعاون لتغيير النتيجة."

يؤكد مايكل جيتزن، الرئيس التنفيذي لوكالة أحداث عالمية رائدة ومؤسس مشارك آخر، على أهمية المسؤولية الجماعية: "نجمع بين أكثر الشخصيات تأثيرًا في الرياضة والعلم والتجارة كأبطال. قصصهم ستلهم الآخرين للانضمام إلى هذا الجهد الجماعي نحو عالم أكثر استدامة وصحة."

مع اقترابنا من ديسمبر، ستستمر قمة تأثير الرياضة في كشف النقاب عن قائمة النجوم المشاركين والشركاء. الرسالة واضحة: اللعبة بدأت، والفشل ليس خيارًا.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.sportimpactsummit.com

حول قمة تأثير الرياضة:

قمة تأثير الرياضة ستعقد في الرابع والخامس من ديسمبر 2024 في فندق أتلانتس، النخلة، دبي .

سيحصل 1,500 مشارك على رؤى قيمة وفرص للتعاون مع أفراد متشابهين في التفكير لتأثير إيجابي على الكوكب خلال القمة التي تستمر لمدة يومين .

يعد الحدث بأجندة متقدمة وتركز على العمل، توفر كلمات رئيسية ملهمة، مناقشات معمقة، وجلسات فرعية متعمقة. يقدم مجموعة لا مثيل لها من المتحدثين من عالم الرياضة، الأعمال، التمويل الأخضر، والاستدامة .

يقدم فندق أتلانتس رفاهية لا مثيل لها، مرافق عالمية المستوى، وموقعًا استراتيجيًا. يوفر مركز المؤتمرات الواسع بالفندق تكنولوجيا متقدمة، مما يضمن تجربة سلسة للعروض والشبكات .

ستشجع قمة تأثير الرياضة وتساعد على تسهيل العمل عبر سبعة ركائز رئيسية :

الابتكار والتكنولوجيا

رعاية الاستدامة

التعليم والتدريب

الصحة البشرية

البصمة الصفرية

المساواة والشمول

البنية التحتية والنقل

حول المؤسسين المشاركين:

مايك فورد: يتمتع مايك فورد بخبرة تزيد عن 25 عامًا، وهو خبير في تفاعل الجمهور، السلوك البشري، وتغيير ثقافة المنظمات. بصفته مؤسس شركة Grateful Lemon، وهي استشارات صحية وأداء ورفاهية، يسعى مايك بشغف لإلهام مستقبل صحي للكوكب وسكانه. مايك ملتزم بالاستفادة من فرصة ومسؤولية الرياضة للتأثير والتغيير الإيجابي.

شون موريس: شون موريس، لاعب كريكيت سابق ومدير تنفيذي رياضي دولي مع 30 عامًا من الخبرة، أسس شركة 1.5 Degrees Ltd لمواجهة الاستدامة في الرياضة. يقود فرقًا عبر المملكة المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، والهند، حيث أنشأ شبكة عالمية من الرياضيين النخبة. تتعاون 1.5 Degrees مع جامعة أكسفورد وقدمت برنامج حلول طبيعية للرياضة. بالتعاون مع صندوق التأثير المستدام بقيمة 10 مليار دولار، سيقدم شون هذا في قمة تأثير الرياضة.

مايكل جيتزن: مايكل جيتزن، الرئيس التنفيذي لشركة Identity، يقود وكالة أحداث عالمية رائدة تتمتع بخبرة تزيد عن عقدين. تقوم شركة Identity بإنشاء أحداث استثنائية تحقق نتائج قابلة للقياس. صنفتها صحيفة Financial Times بين أسرع الشركات نموًا في أوروبا، وتشمل مشاريعهم البارزة تتويج الملك تشارلز الثالث، COP26 في المملكة المتحدة، COP28 في الإمارات العربية المتحدة، واحتفالات رأس السنة الجديدة في لندن. مايكل وشركة Identity ملتزمان بتقليل انبعاثات الكربون، زيادة التنوع، وتعزيز الممارسات الأخلاقية في قمة تأثير الرياضة.

لمزيد من المعلومات وطلبات الإعلام:

للمزيد من المعلومات أو لطلب مقابلة مع مؤسسي قمة تأثير الرياضة، يرجى التواصل مع:

(بي يو زي للاستشارات الادارية والتسوق) بالنيابة عن قمة تأثير الرياضة

سوزان شوري، رئيسة العلاقات العامة

susan@ibuz.ae

0097559039019

أحمد زكي، مدير حسابات العلاقات العامة

ahmed@ibuz.ae

0097558677183

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