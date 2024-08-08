دبي، تستضيف دبي فعاليات ملتقى الاستثمار الإماراتي الروسي ٢٠٢٤ في أول أكتوبر القادم، الذي يعقد لمدة يوم واحد في فندق ميلينيوم دبي، وسيشهد حضور ومشاركة دولية وإقليمية واسعة من كبار الشخصيات وكبار الرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين وقادة الأعمال من القطاعين الحكومي والخاص من دول عربية وعالمية، ويشارك في الملتقي نخبة من صناع القرار والخبراء ورواد الأعمال، يجتمعون لبحث التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في ظل التغيرات الجيوسياسية في المنطقة والعالم ، وسبل فتح أفاق جديده لشركات استثمارية فاعلة تواكب المتغيرات والتحولات.

وتعليقاً على ذلك، قال المستشار مبارك سالم العطشان المنصوري، مستشار رئيسي في بلدية مدينة أبوظبي والعضو الشرفي للملتقي،:" بأن الممكنات المتاحة لرجال الأعمال في دبي للاستفادة من العديد من الفرص، في مجالات متنوعة منها العقارات والتجارة والتكنولوجيا أو السياحة والضيافة وغيرها، إذ توفر الإمارة بيئة قانونية مشجعة وتسهل إجراءات الاستثمار والتأسيس والتشغيل".

وأفاد المنصوري بأن ما تحقق من إنجازات وطفرات نوعية في جميع المجالات في دبي، يجعلنا في سباق مستمر مع التميز، لذلك يركز ملتقى الاستثمار الإماراتي الروسي على تعزيز هذا الدور وتوحيد الرؤى، وتوفير بيئة مشجعة ومرنة للشركات والمستثمرين، وبناء شراكات جديدة، ومد جسور التعاون، وتعميق الروابط، لمواجهة التحديات وتذليل كافة المعوقات.

من جانبه، قال عماد الحليبي المدير الإداري لملتقي الاستثمار الإماراتي الروسي أن الهدف من الملتقى الذي يعقد في دبي هو بحث واستعراض أهمية الاستثمار ومساراته وتطوراته واتجاهاته المتقدمة، ومدى تأثيره على الاقتصاد في منطقتنا، لاسيما أنه يسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الإمارات رسخت ثقافة التميز الذي يعد مسيرة لا نهاية لها، والرقم واحد أبرز مكونات منظومة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد مركزًا عالميًا للأعمال والاستثمار.

ولفت الحليبي إلى أهمية استضافة هذا الملتقى في كونها تحتل مكانة متميزة كمركز عالمي للاستثمار وجذب رجال الأعمال والمستثمرين، إذ أنها مدينة تجمع بين الحداثة والتطور الاقتصادي وتوفر بيئة مشجعة للشركات والمشاريع الناشئة وتعزز البنية التحتية المتطورة والمرافق الحديثة جاذبية دبي للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف الحلبي: "إن دبي تعكس روح الابتكار والتطور، وتستقطب رواد الأعمال والمبدعين من مختلف القطاعات، لاسيما أنها الإمارة التي تجمع بين الثقافات والجنسيات، وتوفر منصة للتعاون والتبادل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي".



وأوضح نضال الشيخة مدير مجموعة "نوفوتيك" المنظمة للملتقي، أن الملتقى الذي سيعقد في دبي ستناول بحث واستعراض أهمية الاستثمار ومساراته وتطوراته واتجاهاته المتقدمة، ومدى تأثيره على الاقتصاد في منطقتنا، لاسيما أنه يسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الإمارات رسخت ثقافة التميز الذي يعد مسيرة لا نهاية لها، والرقم واحد أبرز مكونات منظومة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد مركزًا عالميًا للأعمال والاستثمار الإقليمي".

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