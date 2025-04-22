يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء، وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤتمر الإمارات العالمي، الذي يُعقد للعام الثاني عشر على التوالي في دبي، تحت شعار “مجالس الإدارة في ظل عالم سريع التغيّر”، في فندق الحبتور بالاس – دبي، خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و25 أبريل/ نيسان 2025.

على مدار السنوات الماضية، أصبح المؤتمر، الذي ينظمه معهد المديرين في الهند، بمثابة جسر قوي يربط بين الهند والإمارات العربية المتحدة، وأدى دوراً محورياً في توطيد العلاقات وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بين البلدين. يشارك في نسخة العام الحالي من مؤتمر الإمارات العالمي أكثر من 500 شخصية مرموقة من قادة الأعمال وخبراء الصناعة والمسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الحيوية المتعلقة بمجالس الإدارة والقضايا العالمية.

وتوفر الفعالية البارزة التي تستضيفها مدينة دبي منصة يلتقي خلالها خبراء مجالس الإدارة من الهند والإمارات ودول أخرى لمناقشة وتداول مختلف قضايا مجالس الإدارة وأبرز الموضوعات الراهنة.

في ظل التقلبات والتعقيدات المتزايدة التي ترسم ملامح عالمنا، أصبح مستقبل حوكمة الشركات معتمداً على الخيارات التي تتخذها مجالس الإدارة اليوم. تشهد بيئة الأعمال العالمية تحولاً جذرياً بدايةً من النمو الهائل في مجال الذكاء الاصطناعي وانتهاءً بأزمة المناخ والمشهد الجيوسياسي المتغيّر. وفي هذا السياق، يجب على مجالس الإدارة أن تتجاوز مهمتها الرقابية التقليدية وأن تتقدم بثقة لتؤدي دور المُمكّنات الاستراتيجية لتحقيق المرونة والابتكار والقيمة على المدى البعيد.

يسلّط الموضوع الرئيسي لمؤتمر العام الحالي الضوء على ضرورة إعادة صياغة استراتيجيات مجالس الإدارة لمواكبة التغيير المتواصل. ويدعو المؤتمر قادة الشركات إلى إعادة التفكير في نماذج الحوكمة، وتبني ممارسات اتخاذ القرار السريعة والمرنة، ووضع أهداف واضحة في صميم استراتيجيات أعمالهم. وستركز هذه النقاشات على أهمية قيام مجالس الإدارة بإدارة المخاطر واغتنام الفرص في ذات الوقت، مع مراعاة التزامها بالأهداف الشاملة المتعلقة بالعدالة والمرونة المناخية الخير المجتمعي.

يُعقد المؤتمر تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء، وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس قوة الشراكة بين دولتي الهند والإمارات اللتين تربطهما تطلعات مشتركة لتحقيق النمو الاقتصادي، والتبادل الثقافي والتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أنّ وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية قد انضمت إلى المؤتمر كشريك رسمي، كما قدّمت سفارة جمهورية الهند في أبوظبي والقنصلية العامة للهند في دبي دعمهما القيّم للمؤتمر، ويعكس هذا التعاون الثلاثي أهمية الفعالية كجسر يربط بين الشرق والغرب في إشارة أكثر عمقاً عن التعاون الوثيق بين الدول والمؤسسات والصناعات.

يترأس المؤتمر سعادة سنغاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات والممثل الدائم للهند لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وسوف يشارك سعادة ساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي، كضيف شرف في الفعالية. سينضم هؤلاء الدبلوماسيون البارزون إلى نخبة عالمية من قادة الأعمال ورجال القانون ورجال الاقتصاد والمبتكرين لتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير الحوكمة في ظل عالم سريع التغير.

يلقي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر كلٌ من السيد يوجين ماين، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ترايستار، الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية المستدامة والمسؤولة، والسيد كامبل ويلسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة طيران الهند، الذي يقود مسيرة التحول والنمو في الناقل الوطني لجمهورية الهند. وتجسّد مسيرتهما القيادية صفات الشجاعة والوضوح التي يجب أن يتحلى بهما النظام المؤسسي في الوقت الراهن.

يشارك في المؤتمر سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي القاضي أوداي يو لاليت، رئيس مجلس إدارة معهد المديرين ورئيس القضاة السابق في الهند، ومعالي القاضي ريتو راج أواسثي، نائب رئيس مجلس إدارة معهد المديرين، والدكتور طيب كمالي، رئيس مجلس إدارة معهد المديرين في الإمارات ومنطقة الخليج. وسوف يشارك كلٌ منهم برؤيته الاستراتيجية حول دور الحوكمة في إطلاق العنان للابتكار، وسبل التعامل مع الأطر القانونية والتنظيمية وتعزيز ثقة المساهمين.

يستمر المؤتمر لمدة أربعة أيام يشارك خلالها الحاضرون في عددٍ من الجلسات العامة، والاجتماعات الخاصة بمجالس الإدارة، والحوارات المتعلقة بالسياسات ولقاءات التواصل الحصرية بين رجال الأعمال. وتشمل قائمة الموضوعات التي يتناولها المؤتمر دور مجالس الإدارة في دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وحوكمة المخاطر، والتحول الرقمي، وتبني الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، والأمن السيبراني، والاستثمارات العابرة للحدود والتنوع القيادي. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر أيضاً دراسات الحالة، والحلقات النقاشية، وجلسات تبادل المعرفة التي تستند إلى أمثلة واقعية ورؤى عملية تشمل قطاعات التصنيع، والطاقة، والتكنولوجيا، والتمويل والمؤسسات العامة.

ومن أبرز فعاليات المؤتمر حفل توزيع جوائز الطاووس الذهبي الشهيرة المقرر استضافتها يوم 22 أبريل. وتكرم هذه الجوائز المرموقة، والمعترف بها عالمياً كمعيار للتميّز، الإنجازات الرائدة في مجالات التميّز المؤسسي، والابتكار، والجودة والتدريب. وتضم قائمة المنظمات الفائزة هذا العام شركة تاتا موتورز، ومؤسسة النفط الهندية، وهيئة الطاقة الشمسية الهندية المحدودة، وشركة بروتيان إي-جوف تكنولوجيز المحدودة، إلى جانب مؤسسات بارزة أخرى. وتجسد هذه الجهات روح التميّز، والمرونة، والتحول في عالم الأعمال.

يأتي معهد المديرين في الهند في طليعة المؤسسات التي تضطلع بصياغة الحوكمة المؤسسية لما يزيد عن 35 عاماً بفضل التزامه الراسخ بالتميّز في مجالس الإدارة، والقيادة الأخلاقية، والتنمية المستدامة. وفي ظل توسيع نطاق تواجده العالمي، يُعد معهد المديرين الجهة الاستشارية الموثوقة للشركات والحكومات والمؤسسات، إذ يُساعدها على بناء مجالس إدارة أفضل ومنظمات قادرة على التكيف مع المتطلبات المستقبلية.

تُعد مجموعة ترايستار، التي يقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، شركة رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية للطاقة المتكاملة وحلول سلاسل الإمداد المستدامة. من خلال قيادتها الاستشرافية ونموذج أعمالها القائم على أهداف واضحة، تعيد ترايستار تعريف المسؤولية المؤسسية وتسهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف البيئة والمجتمع والحوكمة العالمية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.iodglobal.com/upcoming_events/details/uae-global-convention-2025

-انتهى-

#بياناتشركات