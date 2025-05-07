في إطار التوجه الاستراتيجي لتطوير قطاع السياحة البحرية في إمارة دبي، وتعزيز مكانتها كوجهة بحرية عالمية، نظّمت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ واجمارك والمنطقة الحرة ورشة عمل متخصصة لبحث آليات وإجراءات تقديم الخدمات في مراسي الإمارة مع ممثلي المراسي البحرية في إمارة دبي بهدف تطوير إطار عمل موحد يساهم في دعم النمو المستدام للقطاع البحري السياحي بالإمارة، وتعزيز جاذبية دبي كخيار مثالي لعشاق التجارب البحرية الفاخرة من مختلف أنحاء العالم.

تأتي هذه المبادرة في إطار التزام سلطة دبي البحرية بتمكين مجتمع الأعمال وتسهيل الإجراءات التنظيمية، بما ينسجم مع تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال لتعزيز مكانة إمارة دبي في السياحة البحرية الفاخرة والمتميّزة الأمر الذي يعزز من مكانة دبي كمركز عالمي للسياحة البحرية، وتمثل هذه الورشة خطوة أساسية نحو تطوير بيئة تنظيمية مرنة وذكية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتضمن تقديم خدمات بحرية حديثة وسلسة تعزز من تجربة مرتادي البحر.

وأشار الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية إلى أن التعاون مع مختلف الجهات المعنية، خاصة المراسي البحرية، يعكس الحرص على إشراك أصحاب المصلحة في رسم مستقبل القطاع البحري، وأوضح: "نؤمن بأهمية بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة، ونحن فخورون بالدور الذي يلعبه كل مرسى بحري في تحقيق هذا الهدف".

كما تطرق الحضور إلى استعراض الإجراءات الأساسية والوثائق المطلوبة لخدمة "تحميل وتنزيل الركاب" والمدد المسموح بها في كل مرسى مع تحديد الزمن المتوقع لاستجابة المراسي لهذه الخدمة، بالإضافة إلى إنشاء قنوات تواصل ذكية وسريعة مع المراسي عبر التطبيقات الذكية المناسبة بهدف تمكين مرتادي البحر من الوصول السريع والسلس إلى خدمات المراسي البحرية.

واستعرض مدراء الإدارات بسلطة دبي البحرية الحلول الرقمية المقترحة لتأسيس قنوات تواصل ذكية وآمنة بين المراسي والعملاء، ما يسهم في توفير تجربة حديثة وسريعة تهدف الى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم تجربة متميزة لمرتادي البحر، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات الموحدة لخدمتي تحميل وإنزال الركاب و"دوك آند داين Dock & Dine" مع تحديد ومناقشة المتطلبات والوثائق والإجراءات اللازمة لتقديم الخدمتين، علاوة على تحديد الزمن المتوقع لاستجابة المراسي مشغلي اليخوت والقوارب.

واختتمت الورشة بمناقشات عامة شملت أسئلة وأجوبة من الحضور، أسفرت عن جملة من التوصيات الداعمة لتحسين جودة الخدمات البحرية في الإمارة، وتعزيز جاهزيتها لاستقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم.

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