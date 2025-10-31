دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت دبي الإنسانية، بصفتها عضوًا في مجموعة العمل الاستيراد والتخليص الجمركي معًا (IMPACCT)، وبالتعاون مع جمارك دبي، ومؤسسة هيلب لوجيستيكس، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومجموعة البريد الألمانية دي إتش إل، دورة الماستر كلاس المتقدمة حول الاستيراد والجمارك في مجال المساعدات الإنسانية، وذلك في مركز المعرفة والتطوير التابع لها.

وجمعت الدورة، التي امتدت على مدى ثلاثة أيام، أكثر من 25 خبيرًا من 12 منظمة إنسانية رائدة ومن 13 بلداً، حيث شكّلت منصة لتبادل الخبرات وتعزيز الكفاءات في مختلف مراحل دورة الاستيراد. وصُمّمت الجلسات لتعزيز التعلم المشترك والتطبيق العملي، وتناولت مواضيع محورية شملت متطلبات الامتثال والإجراءات الجمركية، وسبل الحد من التحديات التشغيلية، والمسؤوليات القانونية للمرسلين والمستلمين.

وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لدبي الإنسانية: "منذ البداية، كانت دبي الإنسانية جزءاً في مجموعة IMPACCT، ونحن فخورون بالعمل مع شركائنا لتعزيز حركة المساعدات عبر الحدود، خصوصًا في أوقات الأزمات، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وكفاءة إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها. تتيح هذه الشراكة تبادل أفضل الممارسات في القطاع، بما يتماشى مع جهودنا المتواصلة لبناء شبكة الأمان العالمية. ومن خلال مركز المعرفة والتطوير، تؤكد دبي الإنسانية مكانتها ليس فقط كأكبر مركز إنساني في العالم، بل أيضًا كمنصة رائدة في بناء القدرات وتبادل المعرفة وخلق التحالفات بين الجهات الفاعلة الرئيسة مثل الهيئات الجمركية، والتي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر في العمل الإنساني."

ومن جانبها، قالت فيرجيني بول، منسقة مجموعة IMPACCT: "تُعد عمليات الاستيراد والإجراءات الجمركية من أكثر الجوانب تعقيدًا في سلاسل الإمداد الإنسانية، وغالبًا ما تحدّد مدى سرعة وكفاءة وصول المساعدات إلى المتضررين. ومن خلال عملنا، نسعى إلى تعزيز التعاون بين المجتمع الإنساني والسلطات الجمركية والجهات المحلية. وفي هذه الورشة المتقدمة، نزود المتخصصين العاملين في المجال الإنساني بالأدوات والمعرفة والشراكات التي تمكّنهم من مواجهة التحديات الحالية بمرونة وأثر أكبر."

وتضمّن البرنامج كذلك دراسات حالة وتحليل سيناريوهات وزيارة ميدانية إلى جمارك دبي، حيث تابع المشاركون الإجراءات الجمركية عن قرب. وسلّط هذا الجانب العملي الضوء على النهج التعاوني الذي تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، وعلى التزام دبي الإنسانية المستمر بدعم المجتمع الإنساني الدولي بشكل استباقي.

كما استكشف المشاركون الدور المتنامي للأدوات الرقمية المبتكرة في تسهيل عمليات الاستيراد الإنسانية بكفاءة وشفافية، بما في ذلك قاعدة بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية ومنصات أخرى مثل "آسيرك" (ASYREC )، والتي تسهم في تعزيز الشفافية والتنسيق وسرعة الاستجابة في العمليات الإنسانية حول العالم.

وتأتي دورة "الماستر كلاس المتقدمة حول الاستيراد والجمارك في مجال المساعدات الإنسانية" كخطوة جديدة في مسيرة دبي الإنسانية نحو تمكين الكفاءات، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الأثر الإنساني على المستوى العالمي.

