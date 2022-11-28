ضمن فعاليات مميزة..

نظّمت دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي احتفالاً في مبنى الهيئة احتفاءً بعيد الاتحاد الواحد والخمسين لدولة الإمارات، بحضور سعادة الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، وسعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وموظفي وموظفات الجهتين، وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة العاملة في المطار.

تضمنت فعاليات الاحتفال عرض فيلم "خورفكان"، وهو من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتدور أحداثه في قالب تاريخي حول مقاومة خورفكان للاحتلال البرتغالي عام 1507، والذي أبرز ريادة دولة الإمارات في صناعة السينما، ونقل صوراً عن تضحيات أبناء خورفكان في تلك المرحلة.

كما جرى خلال الاحتفال تنظيم العديد من المسابقات فاز فيها عدد من الموظفين بجوائز قيّمة، شملت أبرزها اختيار "أفضل صورة لحرم مطار الشارقة" التُقطت من قبل أحد الموظفين، و"إعداد أفضل وجبة إماراتية"، ومسابقة بين الموظفين لـ "رماية الرمح"، بالتعاون مع نادي الشارقة للرماية، إلى جانب تنظيم العديد من الفعاليات وورش العمل.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة: "نستذكر بمناسبة العيد الوطني الحادي والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبكل فخر وتقدير الآباء المؤسسين لدولتنا بقيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين أسسوا الدولة وأرسو دعائم نهضتها وتطورها. كما نثمن الجهود التي قاموا بها لتحقيق حلم الاتحاد، ونعاهد قيادتنا الرشيدة على السير بخطى واثقة نحو المستقبل على النهج الصحيح، لتبقى دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، وتحقق المزيد من الإنجازات التي تعزز من مكانتها العالمية".

وأضاف سعادته: "إنّ الإنجازات العظيمة التي نراها اليوم هي نتيجة رؤية الآباء المؤسسين الذين غرسوا مبادئ الوحدة والحب والتسامح والكرم، إلى جانب الرؤية الطموحة والإرادة القوية لقيادتنا الرشيدة التي لا تدّخر جهداً في تمكين دولتنا في كافة المحافل الدولية".

وأشار سعادته إلى أن إطلاق الرؤية الوطنية الجديدة "نحن الإمارات2031"، هي مرحلة تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرة التنمية للعقد المقبل وصولاً إلى المئوية، لتؤكد بذلك القيادة الرشيدة حرصها على فتح آفاق أوسع وتحقيق إنجازات جديدة، حيث ستشكل هذه الخطوة مستقبل الدولة في غضون العشر سنوات المقبلة مع التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي ستطال مختلف إمارات الدولة.

من جهته، قال سعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: "نستحضر في هذه المناسبة إنجازات اتحادنا الذي أثبت أنه نموذج رائد على مستوى العالم بفضل النجاحات التي حققناها معاً في المجالات الثقافية والعلمية والاقتصادية... ونكمل اليوم مسيرة واحد وخمسين عاماً من النجاحات التي تحقّقت بفضل الأساس المتين الذي أرسى دعائمه الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وحملت رسالته قياداتنا الرشيدة لتتابع مسيرة الخير والريادة والبناء".

وأضاف سعادته: "تمضي الإمارات اليوم بفضل وحدة أبنائها لتواصل كونها وجهة اقتصادية عالمية وصرحاً حضارياً وعلمياً رائداً، إضافةً إلى كونها مركزاً للأمان والاستقرار. وفي هذه المناسبة، نؤكد أننا سنكون دوماً جزءاً من مسيرة التنمية المتكاملة لوطننا الغالي، وسنبذل كل الجهود لتبقى راية اتحادنا عالية خفّاقة، ويبقى اسم الإمارات رمزاً للمجد والتميز".

#بياناتحكومية

- انتهى -

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