أبوظبي : كرمت بيور هيلث ، أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم 265 من موظفي شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) لجهودهم ومساهماتهم وتفانيهم في إنقاذ الأرواح وتحسين جودة الرعاية الصحية في الإمارة.

وخلال فعالية خاصة أقيمت في أبوظبي، أشاد سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة - أبوظبي بجهود ومساهمات وخدمات 265 طبيباً وممرضاً ومسعفاً وموظفاً. وحضر المناسبة عدد من مسؤولي الإدارة العليا لمجموعة "بيور هيلث"، تتقدمهم شايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة.

وقال سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: "نثمن جهود فرق العمل في قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، لجهودهم المتميزة في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية والعمل في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها الهادفة لتعزيز صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع. أصبحت أبوظبي اليوم نموذجاً متميزاً للكفاءة والجاهزية في تقديم خدمات الرعاية الصحية على مستوى العالم، ويجعلنا ذلك فخورين بما حققته الإمارة بفضل تكاتف جهود كافة العاملين في القطاع وتفانيهم، حيث نواصل التزامنا بتمكين القوى العاملة في القطاع من خلال توفير الفرص التدريبية والتطويرية للاستمرار في تعزيز مشاركتهم في مسيرة نمو قطاع الرعاية الصحية في الإمارة."

بدورها، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة "بيور هيلث": "كمنصة رائدة للرعاية الصحية المتكاملة، تلتزم "بيور هيلث" بتمكين أفراد المجتمع من أجل حياة أطول وأكثر صحة وسعادة. ونحقق هذا الالتزام من خلال تفاني والتزام فريق عملنا الأبطال في "صحة" وجهودهم المتواصلة في إنقاذ الأرواح وتحسين الرعاية الصحية وتوفير أعلى مستويات الجودة والفعالية في تقديم الرعاية لمرضانا. ونطمح إلى تقديم خدمات ذات جودة ممتازة من خلال جهودنا المستمرة في توفير رعاية فائقة. ولا يمكن أن نوفي أفراد الخطوط الأمامية حقهم من التقدير لمساهماتهم الكبيرة وتضحياتهم النبيلة." واختتمت آصف: "نتعهد بأن تواصل مجموعة "بيورهيلث" العمل بكل جهد لتعزيز جودة حياة مجتمعنا عبر تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية. "

وكشركة رائدة في الدولة، تسعى مجموعة "بيورهيلث" لتعزيز جودة الحياة في المجتمع تماشياً مع رؤية قيادة الدولة الرشيدة. ويتماشى تقدير جهود الموظفين والعاملين مع التزام المجموعة بإنشاء مجتمع أكثر صحة داخل الإمارة وخارجها.

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