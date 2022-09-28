اجتماعات وورش عمل وفعاليات تواصل سلّطت الضوء على المقومات السياحية الفريدة في الإمارة بحضور أكثر من 800 من أبرز العاملين بقطاع السفر والعطلات الخارجية في الهند

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بنجاح جولتها الترويجية "زوروا أبوظبي" في الهند، بمشاركة 28 من الجهات العاملة والمعنية بقطاع السياحة في أبوظبي، بما في ذلك شركات طيران رئيسية وسفن سياحية وفنادق ومعالم سياحية وشركات إدارة الوجهات، وبحضور ما يزيد عن 800 من أبرز العاملين بقطاع السفر والعطلات الخارجية ومنظمي الاجتماعات والمؤتمرات وأنشطة الحوافز في ثلاث مدن هندية، نيودلهي ومومباي وبنجالور. وشهدت الجولة جدولاً حافلاً باللقاءات والاجتماعات وورش العمل وفعاليات التواصل.

وسلطت الجولة من خلال ست فعاليات الضوء على التجارب والعروض والجولات السياحية في العاصمة الإماراتية، وبحثت سبل ترسيخ علاقات تعاون طويلة المدى مع الشركاء في هذا السوق الكبير، وتضمنت أيضاً سلسلة من العروض التقديمية والفقرات التراثية عن صناعة العطور التقليدية، مع التركيز على المقومات الترفيهية والثقافية وبرامج سياحة الأعمال والحوافز. واستضافت الدائرة أيضاً حفلات عشاء في فندق "ذا أوبيروي" (نيودلهي)، وفندق "آي تي سي جاردينيا" التابع لعلامة لكشري كولكشن (بنجالور)، وفندق "فور سيزونز" (مومباي)، بحضور كوكبة من رواد قطاع السفر والسياحة في الهند.

واستعرضت الدائرة، خلال الجولة التي استمرت أسبوعاً، أهم التجارب الملهمة ومعالم الجذب في الإمارة، بما في ذلك جزيرة ياس، التي تحتضن عدداً من المدن الترفيهية العالمية الحائزة على جوائز مثل "ياس ووترورلد" و"عالم وارنر براذرز أبوظبي" و""عالم فيراري أبوظبي"، أول مدينة ترفيهية مغطاة تحمل علامة فيراري. وتعرف الحضور كذلك على الإطار الزمني للانتهاء من المشاريع الجاري تطويرها حالياً، وجدول فعاليات أبوظبي المفعمة بالبهجة والمرح، والتي تشمل عرض مسرحية برودواي الموسيقية "الأسد الملك"، واستضافة مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2022 للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي، ونزالات "يو إف سي 281"، وحفل الموسيقار العالمي إيه آر رحمان الحائز على جائزة أوسكار.

وتعتزم دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بالتعاون مع "إكسبيرينس هب" تنظيم الجولة الترويجية في الهند سنوياً، بما يعكس أهمية هذا السوق ضمن الاستراتيجية السياحية للإمارة.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: "منحتنا هذه الجولة فرصة التواصل المباشر مع شركائنا في قطاع السفر والسياحة في الهند، وتعريفهم بأفضل ما في أبوظبي من تجارب ومعالم مذهلة. وتعتبر الهند من أكبر أسواقنا السياحية الخارجية، وأحد الروافد الرئيسية لزوارنا من سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. ونسعى خلال الجولة الترويجية إلى دعم شركائنا من الجهات العاملة والمعنية بقطاع السياحة، وزيادة الوعي بوجهتنا، ولقاء وكلاء السفر وبرامج سياحة الأعمال في الهند، وتقديم مبادرتنا "فرص أبوظبي" التي توفر باقات حوافز إضافية لمنظمي الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض في الإمارة، إلى جانب برنامجنا الجديد لمكافآت وكالات سياحة الأعمال. وتساهم جميع هذه المبادرات في تأكيد ريادة أبوظبي على خريطة الوجهات المفضلة في المنطقة، وتمهد الطريق أمامنا لاستقطاب المزيد من الزوار الهنود".

من جانبه، قال ليام فندلي، الرئيس التنفيذي لشركة "إكسبيرينس هب"، التابعة لشركة "ميرال" والمسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية الدولية لجزيرة ياس: "يسعدنا لقاء شركائنا من وكالات السفر والسياحة ومنظمي فعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ومشاركة آخر المستجدات حول جزيرة ياس ومجموعة العروض والفعاليات والتجارب المصممة خصيصاً للسوق الهندي. وتلتزم "إكسبيرينس هب" بدعم شركائها بالمعلومات عن تجارب ياس الاستثنائية، ونطمح لتعزيز علاقات التعاون الحالية بينما نستقبل موسماً سياحياً جديداً ينبض بأفضل فنون الترفيه والعروض الموسيقية والمواجهات الرياضية".

وشهدت الجولة الترويجية "زوروا أبوظبي" عقد أكثر من 7000 لقاء فردي عبر المدن الثلاث. كما أتيحت الفرصة للحضور للفوز بـ 20 باقة لقضاء العطلات في أبوظبي.

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لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

لمزيد من المعلومات عن دائرة الثقافة والسياحة–أبوظبي والوجهة، يرجى زيارة: tcaabudhabi.ae وvisitabudhabi.ae.

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