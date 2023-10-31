أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: عقدت "مكتبة" التابعة لقطاع الثقافة بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في مجلس الهواشم التابع لمجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة حفل تكريم للفائزين والمشاركين في الدورة العاشرة من مسابقة القارئ المبدع والتي انطلقت فعالياتها خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر أبريل 2023 عبر كافة أفرع مكتبة في إمارة أبوظبي.

واستقطبت الدورة العاشرة من مسابقة القارئ المبدع 2200 مشاركاً، فاز منهم 128 فائز من كافة إمارات الدولة بما في ذلك الطلبة من أصحاب الهمم وطلبة مرحلة رياض الأطفال، مما يعكس اهتمام الناشئة بالقراءة باعتبارها وعاءً للثقافة ومحفزاً للمعرفة.

ونجحت المسابقة وعلى مدار عقد كامل في استقطاب أجيال جديدة من الناشئة إلى عالم الكتب بما يحمله من ثراء معرفي وقيمي، حيث وصل عدد المشاركين في المسابقة خلال السنوات العشر الماضية إلى أكثر من 10 آلاف مشارك ومشاركة. وشملت دورة هذا العام طلبة مرحلة رياض الأطفال، إضافة إلى رواد المطالعة من طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة في الحلقتين الأولى والثانية في الدولة.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة عدداً من الكتاب والتربويين وأمناء المكتبات، الذين عمدوا إلى تقييم المشاركات بناء على نسبة إنجاز كتيّب المسابقة، وعدد الكتب المستعارة من المكتبات العامة، وتقييم فهم المشارك للكتاب المقروء، وقدرته على التحدث بلغة سليمة واستخدام المهارات اللغوية، فضلاً عن امتلاكه لمهارات التحليل الدلالي والمعجمي، والتفكير الإبداعي والنقدي.

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