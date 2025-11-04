(المنامة، مملكة البحرين): شارك خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، مؤخرًا كراعٍ ذهبي في النسخة العشرون من مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي"، والذي عقد بدعم من مصرف البحرين المركزي في الفترة من 2-3 نوفمبر 2025 في فندق كراون بلازا في العاصمة المنامة، وسط حضور واسع من قادة المؤسسات المالية الإسلامية والعاملين في هذا القطاع.

هذا وأقيم المؤتمر هذا العام تحت شعار "التمويل الإسلامي في عصر الذكاء الاصطناعي: القدرات الحالية وآفاق المستقبل"، وهدف إلى تسليط الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي العالمي نتيجة التطورات التقنية، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على العمليات التشغيلية، والامتثال الشرعي، وإدارة المخاطر، وتطوير الخدمات المصرفية. كما يناقش المؤتمر دور التقنية في تعزيز الكفاءة والشفافية، وضمان العدالة والمسؤولية الأخلاقية في التطبيقات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع التركيز على توافقها مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومبادئ التنمية المستدامة.

وتأتي رعاية خليجي بنك لهذا الحدث بهدف دعم الجهود المبذولة لتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، والمساهمة في الحوار المتخصص حول سبل دمج التكنولوجيا الحديثة في العمل المصرفي الإسلامي بما يخدم الكفاءة التشغيلية ويعزز الابتكار في المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة. كما تؤكد هذه المشاركة التزام البنك بتطوير منظومة الصناعة المصرفية الإسلامية من خلال دعم المبادرات التي تجمع بين المعرفة الشرعية والخبرة التقنية وبناء القدرات البشرية في ظل التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي.

وخرج المشاركون بتوصيات قيمة ونتائج من شأنها المساهمة في دفع عجلة النمو في قطاع التمويل الإسلامي عالميًا، من خلال استكشاف فرص التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودور أدوات التمويل مثل السَّلَم والاستصناع في تحفيز النشاط الاقتصادي والتنمية، إلى جانب تعزيز الثقافة المالية الإسلامية وتوسيع نطاق الشمول المالي عبر التقنيات الحديثة. كما شهدت أعمال المؤتمر توقيع مذكرات تفاهم وإطلاق تقارير متخصصة تهدف إلى تطوير الأطر التنظيمية والمهنية التي تدعم نمو الصناعة.

وتعليقًا على رعاية خليجي بنك لهذا المؤتمر، صرح السيد سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي لخليجي بنك، بالقول: "يسرّنا المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يرسخ مكانة البحرين الرائدة كمركز فكري ومالي للتمويل الإسلامي، ويجمع تحت مظلته نخبة من القادة والخبراء لمناقشة مستقبل الصناعة في ظل الثورة الرقمية، بما يعزز التكامل بين الابتكار المالي والقيم الإسلامية الأصيلة. ونفخر في خليجي بنك بأن نكون جزءًا من هذا الحدث الرائد عامًا بعد عام، دعمًا لمسيرة تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية."

وأضاف: "تأتي رعايتنا لهذا المؤتمر انطلاقًا من التزامنا بدعم المبادرات التي تسهم في تطوير القطاع المالي الإسلامي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ونؤمن بأن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة واعدة لرفع كفاءة الأعمال وتحسين جودة الخدمات المصرفية بما يتماشى مع متطلبات العصر."

خليجي بنك هو أحد البنوك الإسلامية المتميزة التي تسعى لتحقيق طموحات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.

