المنامة، مملكة البحرين: نظم "خليجي بنك"، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، زيارة ميدانية إلى مصرف البحرين المركزي لطلبة برنامج بوابة الصيرفة ولطلبة الجامعات المشاركين في برنامجه التدريبي السنوي 2025، وذلك ضمن جهوده الرامية إلى تقديم تجربة تدريبية متكاملة تجمع بين الجانبين النظري والعملي.

وخلال الزيارة، استقبل مسؤولو مصرف البحرين المركزي الطلبة المتدربين، وقدموا لهم نبذة تعريفية حول دور المصرف المحوري في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي بالمملكة، بما في ذلك إدارة الاحتياطي والاستقرار المالي واختتمت الزيارة بجولة في متحف النقود. كما استمع الطلبة المشاركون إلى إيجازات قدمها موظفو الإدارات المختلفة حول آليات العمل اليومي.

وتأتي هذه المبادرة في سياق التزام "خليجي بنك" بدعم الكفاءات الوطنية الشابة وتأهيلها للانخراط في سوق العمل بثقة وجاهزية، حيث يحرص البنك على إثراء البرنامج التدريبي بزيارات ميدانية تسلط الضوء على مختلف مكونات المنظومة المالية في البحرين، بما يعزز المعرفة التطبيقية ويصقل المهارات المهنية للمشاركين.

وقد عبر الطلبة عن بالغ شكرهم وتقديرهم للبنك على هذه المبادرة القيمة، مؤكدين أنها شكلت إضافة نوعية إلى تجربتهم التدريبية وساهمت في توسيع مداركهم وفهمهم لطبيعة العمل المصرفي على المستوى الوطني.

من جانبها، صرحت السيدة فاطمة أحمد آل بن علي، مدير إدارة الموارد البشرية في خليجي بنك، قائلة: "نحرص في خليجي بنك على ألا تقتصر تجربة التدريب على بيئة العمل فحسب، بل تشمل أيضاً تنظيم زيارات ميدانية نوعية تفتح أمام الطلبة آفاقاً جديدة، وتتيح لهم التعرف عن قرب على مؤسسات رئيسية في المنظومة المصرفية، مثل مصرف البحرين المركزي".

وأضافت: "نؤمن بأن تمكين الكوادر الوطنية يبدأ بإتاحة الفرص الحقيقية لاكتساب المعارف من مصادرها والتفاعل مع المؤسسات المتخصصة. ونحن فخورون جداً بردود الأفعال الإيجابية من الطلبة المشاركين التي عكست استفادتهم الكبيرة، وسنواصل تطوير برامجنا التدريبية بما يتماشى مع طموحاتهم واحتياجات سوق العمل في المملكة".

ويُعد "خليجي بنك" من أبرز المصارف الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، ويقدم نموذجاً مصرفياً شاملاً يجمع بين الابتكار والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال باقة متنوعة من الخدمات المصرفية والاستثمارية الموجهة للأفراد والشركات.

-انتهى-

#بياناتحكومية