استضافت مجموعة كليندينست في مشروعها الطموح "قلب أوروبا" ورشة تدريبيّة استثنائية لفريقها، بمشاركة كريس فوس، مفاوض رهائن دولي سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، والكاتب، والرئيس التنفيذي لمجموعة "بلاك سوان" Black Swan، وبحضور كلّ من ديريك جاونت وخورخي جايل من مجموعة Black Swan، حيث ساهما بوجهات نظر ورؤى فريدة خلال الحدث.

قدمت هذه الجلسة المميّزة لفريق مجموعة كليندينست فرصة غير مسبوقة لاستخلاص الأفكار من أحد أبرز الخبراء العالميين في مجال التفاوض. ومن خلال الاستفادة من الخبرة الواسعة في التعامل مع سيناريوهات المخاطر المرتفعة؛ نقلت مجموعة Black Swan مهارات وخبرات قيّمة للغاية قادرة على تمكين الأفراد من التفوّق وتجاوز الحدود المعتادة في سياقات العمل والحياة.

وقد ركزت ورشة العمل على تأكيد فوس على أهمية التعاطف والقدرة على التكيّف لتحقيق النجاح في المفاوضات. وبالاعتماد على مسيرته المهنية البارزة في مكتب التحقيقات الفيدرالي، سلّط فوس الضوء على الطبيعة الحاسمة لفهم وجهات نظر الآخرين، وهي مهارة تنسجم تماماً مع القيم الأساسية لمشروع قلب أوروبا.

وشكّلت زيارة كريس فوس والفريق لجزيرة قلب أوروبا، بمثابة لحظة محورية تعكس تفاني مجموعة كليندينست والتزامها في تحقيق التميز. ويهدف الفريق الذي بات مجهزاً بالمهارات العملية النوعية إلى إعادة تشكيل قدراتهم التفاوضية، وبالتالي الارتقاء بمشروع قلب أوروبا إلى مستويات وآفاقٍ جديدة، وإنشاء معايير فريدة في مفهوم الحياة الفاخرة.

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عن مجموعة كليندينست ومشروع "قلب أوروبا

تقدم مجموعة كليندينست خدماتها في قطاعات مختلفة، مثل التطوير العقاري، والإنشاءات، وهندسة الشعاب المرجانية، والمراكز التجارية، وبناء اليخوت، والضيافة والطاقة المتجددة، وتضم أكثر من 1500 موظف على مستوى العالم. ويعد مشروعها الرائد "قلب أوروبا" وجهة فريدة ومبتكرة تحتفي بروح وثقافة الوجهات الأوروبية المختلفة.

لمعرفة المزيد عن مجموعة كليندينست يرجى زيارة https://www.kleindienst.ae. ويمكن متابعتنا عبر لينكدإن، لمعرفة آخر التحديثات والتطورات.

يُعتبر "قلب أوروبا"، من وجهات الجزر الفاخرة ومشروع رائد تقوم مجموعة كليندينست بتطويره في جزر العالم بدبي، على بعد ستة كيلومترات فقط من شواطئ دبي. يتألف المشروع من ست جزر فريدة من نوعها، كل منها مصممة بطابع مستوحى من دولة أوروبية، وسيوفر أكثر من 4000 غرفة فندقية و20 فندقًا ومنتجعًا، بما في ذلك الفلل والقصور المطلة على الشاطئ، والفنادق الفاخرة، وتجربة عيش تحت الماء، ووسائل راحة عالمية المستوى، مثل الشوارع التي يتم التحكم فيها بالمناخ وأول مؤسسة للشعاب المرجانية في المنطقة مخصصة لحماية والحفاظ وإحياء النظام البيئي البحري، وتسعى إلى تعزيز الحياة المستدامة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات المبتكرة.

وفي إطار التزامه بكسر الحواجز، افتتح مشروع "قلب أوروبا" أول فندق خمس نجوم مخصص للبالغين فقط مستوحى من منطقة الريفييرا الفرنسية على جزيرة في دبي، فندق كوت دازور موناكو. ويتطلع الفندق من خلال 198 غرفة فندقية، بما في ذلك ثمانية أجنحة، وخمسة أجنحة للحفلات، وأربعة أجنحة مع أحواض سباحة خاصة، إلى تحقيق بأجواء ليلية لا مثيل لها.

لمعرفة المزيد يمكن زيارة موقعنا عبر الانترنت The Heart of Europe. لحجز إقامتكم في فندق كوت دازور موناكو الذي تم افتتاحه حديثاً يرجى زيارة https://www.thoe-hotels.com/monaco/.

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