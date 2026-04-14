المنامة – جامعة الخليج العربي: اختتمت ورشة عمل عن "القدرات الأساسية في التعليم الطبي (FAME) تقييم الطلاب"، التي نظمها قسم التعليم الطبي بكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الخليج العربي، في سياق برنامج القدرات الأساسية في التعليم الطبي (FAME) لأعضاء الهيئة الأكاديمية، وللجهات والمؤسسات الصحية الخارجية بمملكة البحرين، على مدار 4 أيام.

وخلال افتتاح الورشة، أكد رئيس قسم التعليم الطبي، الدكتور محمد مصطفى العراقي، أهمية البرنامج لتطوير الكفاءات الأكاديمية لجميع العاملين في القطاع الصحي ممن يشاركون في التعليم أو التدريب أو الإشراف الصحي، موضحًا أن الورشة تهدف إلى تنمية مهاراتهم في تقييم المتعلمين، بما يعزز جودة التعليم الطبي والمهني.

وتناولت الورشة جلسات تفاعلية شملت التعارف وبيان المبررات العلمية للوحدة، تلاها تناول مبادئ التقييم وأنواعه وأغراضه في التعليم الطبي، مع تقديم قراءة تحليلية محدثة لهرم ميلر الخاص بتقييم الكفاءات، وذلك قبل الانتقال إلى تنفيذ نشاط تطبيقي لإعداد مخطط التقييم وعرض النتائج وجمع التأملات المستخلصة.

وفي الجلسة الثانية، دار النقاش حول المعايير الأساسية التي تحكم جودة الامتحانات، إضافةً إلى أساليب تقييم القدرات المعرفية باستخدام أسئلة الاختيار من متعدد بأنواعها المختلفة، والأسئلة الممتدة والمطابقة، واختبار توافق السيناريو، يعقبها نشاط عملي لتطوير هذه الأدوات التقييمية وتقديم تقارير تفصيلية بشأنها.

وفي الجلسة الثالثة، ركز المشاركون على عرض الاتجاهات الحديثة في التقييم، وأساليب التقييم في بيئات المحاكاة مثل OSCE وESPE، ثم إعداد محطة OSCE نموذجية يتم لاحقًا مناقشة تحدياتها ودروسها المستفادة. وتُختتم الورشة بجلسة مخصصة لتقييم الأداء في بيئة العمل، وتحليل مفردات الامتحان وقراءة تقارير النتائج، يعقبها نشاط ختامي تم خلاله إعداد تقرير المقرر وعرض مخرجاته ومناقشتها بصورة رسمية.

شارك في التدريب كل من الدكتور محمد مصطفى العراقي، رئيس قسم التعليم الطبي، والأستاذ الدكتور هاني سالم عطوة من قسم التعليم الطبي، والدكتورة أرشانا برابو كومار، أستاذ مشارك بقسم التعليم الطبي، والدكتورة ريم جاسم الأنصاري، أستاذ مساعد بقسم التعليم الطبي ورئيسة مركز المحاكاة والمهارات الطبية. وقد شهدت الورشة تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين، الذين أبدوا اهتمامًا واضحًا بتطوير أو تحديث مهاراتهم الشخصية والمهنية، وتبادلوا الآراء حول سبل التغلب على التحديات التي قد تواجههم عند تطبيق النهج في التعليم الطبي، مشيدين بثراء المحتوى العلمي والتطبيقي للورشة.

