المنامة – جامعة الخليج العربي: اختتمت بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج العربي ورشة عمل متخصصة حول « استراتيجيات الذكاء الاصطناعي للأكاديميين»، بمشاركة واسعة من أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والمهتمين بتطوير التقنيات التعليمية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في منظومة التعليم العالي.

وهدفت الورشة، التي أدارها نخبة من قيادات الجامعة وخبراء التكنولوجيا، إلى تزويد الأكاديميين بالأدوات والمهارات اللازمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة فاعلة وأخلاقية، بما يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية وتطوير آليات البحث العلمي لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.

وتضمّن برنامج الورشة سلسلة من الجلسات المكثفة التي غطّت جوانب حيوية، أبرزها: أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (AI) ومناقشة الأطر التنظيمية للاستخدام المسؤول في البيئة الأكاديمية وضمان النزاهة العلمية؛ وهندسة الأوامر وتدريب المشاركين على كيفية صياغة المدخلات لتحقيق أقصى استفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي؛ وتطوير التدريس والتقييم عبر استعراض أدوات مبتكرة لدعم عمليتي التعلم والتعليم، وتحديث طرق تقييم الطلبة باستخدام التقنيات الذكية؛ إضافة إلى الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، من خلال تسليط الضوء على دور «تعلّم الآلة» في تسريع وتيرة البحوث وتجويد البيانات.

وشارك في تقديم محاور الورشة كوكبة من المتخصصين، يتقدمهم الأستاذ الدكتور محمد مددين، عميد كلية الطب والعلوم الصحية، والدكتور نور الدين بن خلف مساعد العميد للبحث العلمي، والأستاذ الدكتور عادل بوحوله، رئيس قسم الحوسبة؛ والدكتور محمد المعتز الهراكي، رئيس قسم التعليم الطبي؛ والأستاذ الدكتور هاني عطوة؛ إلى جانب الأستاذة نورة البنخليل، رئيسة وحدة الذكاء الاصطناعي بمركز تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني بالجامعة.

وتأتي هذه الورشة لتؤكد ريادة جامعة الخليج العربي في تبني الحلول التكنولوجية الحديثة، وحرصها على إعداد هيئة أكاديمية تمتلك الكفاءة الرقمية والوعي التقني، بما ينعكس إيجابًا على إعداد جيل من الخريجين القادرين على التعامل مع متطلبات سوق العمل المستقبلي الذي تقوده التقنيات الذكية.

-انتهى-

#بياناتحكومية