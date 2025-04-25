دبي، الإمارات العربية المتحدة: ضمن برنامجها الحافل كشريك استراتيجي في أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في مجموعة واسعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، حيث سلَّط خبراء الهيئة الضوء على أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية، لا سيما الطاقة والمياه.

ركزت الجلسات النقاشية على الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الهيئة في تبنيها لتقنية وكلاء استخدام الحاسوب بالذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها موظف الهيئة الافتراضي "رماس" المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنية "تشات جي بي تي"، ومنصة "رمّاس في العمل" التي تدعم مجموعة واسعة من الخدمات المقدمة عبر مختلف قطاعات الهيئة بما في ذلك الإنتاج (الطاقة والمياه)، ونقل وتوزيع الطاقة، وخدمات المتعاملين. وتطرَّق خبراء الهيئة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتنوعة التي تعتمدها الهيئة لتحسين كفاءتها التشغيلية في مختلف القطاعات والمجالات، ومنها حلول الشبكة الذكية، وأخصائي الفواتير الذكي، ولوحة صوت المتعامل، ووكيل لينكدإن للتعلم الذكي لتطوير الموظفين، ومكتب دعم تقنية المعلومات.

وأبرزت الجلسات النجاح الذي حققته الهيئة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك منصة "مايكروسوفت باور بلاتفورم" والمساعد الذكي "مايكروسوفت 365 كوبايلوت" و"مايكروسوفت سيكيورتي كوبايلوت"، حيث تعد الهيئة أول جهة حكومية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد هذا النوع من التقنيات المتطورة من مايكروسوفت، ومن أوائل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم التي تتبنى تقنية "كوبايلوت" من مايكروسوفت. وتطرقت الجلسة الخاصة بشركة "مورو"، إحدى شركات "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أهم الاستراتيجيات المتبعة لتعزيز سلاسة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارتها بكفاءة لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

كما شارك أكثر من 100 طالب من طلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي في جلسات وورش عمل متنوعة هدفت إلى تزويدهم بأهم المعارف والمهارات المتعلقة بأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، للمساهمة في إعداد جيل مؤهل وقادر على قيادة مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي في دبي. وتضمن برنامج الهيئة كذلك العديد من المسابقات التعليمية وجلسات الأسئلة والأجوبة والأنشطة التفاعلية التي ركزت على الجانب العملي لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي بالاستعانة بمنصات مختلفة.

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