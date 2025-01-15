سلطت الجلسة الضوء على الدور الحاسم للبيانات وكيفية دمج التخطيط الحضري مع المباني الذكية لتشكيل مدن أكثر ذكاءً في المستقبل

تستمر فعاليات معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست لغاية 16 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سلط خبراء إقليميون الضوء يوم أمس على الدور الحاسم للبيانات ودمج التخطيط الحضري في تطوير المدن الذكية في قمة المباني الذكية في معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست، وخلال جلسة نقاشية شيقة بعنوان "الكشف عن أحدث توجهات المباني الذكية من منظور عالمي وإقليمي"، استكشف قادة القطاع كيف تعمل المباني الذكية على تشكيل مستقبل البيئة المبنية.

وبهذه المناسبة قال ماهر الكعبي، عضو مجلس إدارة مستقل في مجموعة السركال وعضو مجلس الاقتصاد الدائري في الإمارات العربية المتحدة: "إن الجمع بين التخطيط الحضري والمباني الذكية أمر بالغ الأهمية، لذا فإن إنشاء التوائم الرقمية يسمح لنا بتقييم آثار حركة المرور وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وانبعاثات الميثان وعوامل أخرى توفر رؤى لإدارة النظام البيئي بأكمله للمجتمع الذي تخطط لتطويره، وبمجرد الوصول إلى التصميم الأمثل، فإنه يمكننا تنفيذه في العالم المادي".

وشددت اللجنة على أهمية البيانات وإدارتها بشكل فعال في نجاح المباني الذكية والمدن الذكية، كما سلطت الضوء على عدة مبادرات مثل مبادرة السعفات ومبادرة دبي 4 دي، وهي مبادرة متطورة تهدف إلى تقديم حلول متقدمة لمراقبة المباني على المدى الطويل.

من جهتها قالت المهندسة عايدة عبد الله، رئيسة فريق إدارة المشاريع في بلدية دبي: "بالنسبة لمشروع دبي 4 دي، يتم تركيب أجهزة استشعار على المباني لقياس درجة الحرارة واستهلاك الطاقة وميلان المبنى والعديد من المتغيرات الأخرى. ويرتبط هذا النظام بالدفاع المدني وشرطة دبي وأنظمة الإنذار في المبنى نفسه. وتمكننا البيانات التي يتم جمعها من تحليل ما إذا كانت المشكلات مرتبطة بالمنطقة المحيطة أو مواد البناء أو عدد شاغلي المبنى على سبيل المثال، وتساعدنا أدوات مثل هذه على التخطيط بشكل أفضل وصيانة المباني في المستقبل".

وفي مكان آخر يوم أمس خلال قمة المباني الذكية، أدار ​​الدكتور حسام الشنراكي، أستاذ التحقيق في الجرائم الإلكترونية ورئيس قسم إدارة الشرطة في أكاديمية شرطة دبي، جلسة نقاشية حول "الأمن السيبراني في المباني الذكية". وستتناول الجلسة، التي يشارك فيها خبراء في الأمن السيبراني من متحف اللوفر أبوظبي ومجموعة السركال وأتكينز رياليس، التهديدات السيبرانية الناشئة في المجال السيبراني المادي والاستراتيجيات اللازمة لمواجهتها.

وتشمل المواضيع الأخرى التي تمت مناقشتها يوم أمس في قمة المباني الذكية "عائد الاستثمار في المباني الذكية" والذي تم استكشافه خلال عرض تقديمي قدمه الدكتور ماثيو مارسون، المدير الإداري للاستشارات التكنولوجية في شركة جيه إل إل و"بناء مدن المستقبل المستدامة والذكية" والذي شارك فيه متحدثون من مجلس المباني المستدامة العالمي وكوندال وAESG والعديد غيرهم.

وتتضمن أبرز فعاليات اليوم الثاني من قمة المباني الذكية اليوم انعقاد جلسة نقاشية عن "دور التوائم الرقمية والاقتصاد الدائري في ابتكار المباني الذكية" وعرض تقديمي، بإدارة جريس نجار، الرئيس التنفيذي لشركة Align Management Solutions وعرض توضيحي عن "تصميم الإضاءة للمباني الذكية" من قبل المهندسة رؤى الخطيب، كبير مسؤولي الإضاءة ومهندسة المواصفات في هيئة حكومية.

يعد معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» جزءاً من علامة لايت + بيلدنج التجارية الدولية ويتم تنظيم معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» في موقع مشترك مع معرض إنترسك، المعرض الدولي البارز في قطاعات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، بهدف تقديم منصة تجارية شاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقطاع خدمات البناء، حيث تستمر فعاليات المعرض في قاعات زعبيل 1-4 لغاية 16 يناير 2025.

نبذة عن معرض لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست:

يجمع معرض لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست بين العلامات التجارية المشهورة عالمياً والشركات الإقليمية والمبتكرين الواعدين في فعالية مثيرة لثلاثة أيام تضم منتجات في مجالات الإضاءة والهندسة الكهربائية وأتمتة المنازل والمباني. أدى المعرض دوراً حيوياً في نمو القطاع وتطويره منذ إنطلاقته الأولى في عام 2006، وذلك من خلال التواجد القوي للمنتجات والعلامات التجارية العالمية، و تنظيم العديد من المؤتمرات التثقيفية و ورش العمل المعتمدة وبرنامج الجوائز الرائد للتعرف على أفضل ما في القطاع.

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نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28 شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لوجيموشن، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

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