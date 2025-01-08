خبراء من متحف اللوفر أبوظبي ومجموعة السركال وأتكينز رياليس يجتمعون في قمة المباني الذكية في معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست

"التهديدات الناشئة في المجال السيبراني المادي" و"التكيف مع واقع الأمن السيبراني المتطور في المباني والمنازل الذكية" على قائمة الموضوعات التي سيتم مناقشتها في المؤتمر

يعد معرض لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام ويقام في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 يناير في مركز دبي التجاري العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تماشياً مع استمرار المدن الذكية في إعادة تعريف الحياة الحضرية من خلال التقنيات المتصلة، أصبحت أهمية تبني تدابير الأمن السيبراني القوية أمراً بالغ الأهمية، حيث سيتم التركيز على هذه القضية خلال قمة المباني الذكية في معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» الذي يقام في الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025، إذ سيشارك نخبة من أبرز الخبراء تحليلات مهمة عن كيفية حماية المباني والمنازل الذكية في عالمنا الرقمي المعاصر.

أصبحت المباني الذكية جزءاً لا يتجزأ من طموحات منطقة الشرق الأوسط لبناء مدن أكثر استدامة وتقدماً من الناحية التكنولوجية، ووفقاً لتقرير حديث صادر عن بزنس واير فإنه من المتوقع أن ينمو سوق المباني الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل كبير، ليصل إلى قيمة تقدر بنحو 23.31 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، مع ارتفاع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 22.6% من عام 2020 إلى عام 2027.

تُعد قمة المباني الذكية الآن في دورتها الثالثة وتجمع نخبة شركات التكنولوجيا وقادة الحكومات ومحترفي القطاع لاستكشاف مستقبل المباني الذكية، حيث تُعَد القمة كمنصة مثالية للتقدم الرائد والحلول التحويلية لمواكبة الواقع التكنولوجي السريع التغير اليوم.

في اليوم الافتتاحي لقمة المباني الذكية، سيدير الدكتور حسام الشنراكي، أستاذ التحقيق في الجرائم الإلكترونية ورئيس قسم إدارة الشرطة في أكاديمية شرطة دبي، جلسة نقاشية عن الأمن السيبراني في المباني الذكية.

وستتضمن الجلسة تحليلات دقيقة من قبل كل من: كينيث أوكاي، رئيس وحدة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في متحف اللوفر أبوظبي؛ وماهر الكعبي، عضو مجلس إدارة مستقل في مجموعة السركال؛ ومهند سلام، الرئيس الإقليمي للاستشارات الخاصة بالمدن الذكية في الشرق الأوسط في شركة أتكينز رياليس.

ستناقش مجموعة الخبراء الإقليميين كيف يمكن لتبني نهج الأمن من خلال التصميم أن يساعد في تخفيف المخاطر المرتبطة بدمج تكنولوجيا المدن الذكية في النظم التشغيلية، كما سيناقشون التهديدات السيبرانية الناشئة في المجال السيبراني المادي والاستراتيجيات اللازمة لمواجهتها.

وبهذه المناسبة علق الكعبي قائلاً: "نظراً لأن المدن الذكية أصبحت متصلة أكثر من أي وقت مضى، فإن المباني تعتمد على كميات هائلة من البيانات لجعل ذلك ممكناً. ومع ذلك، ظهرت تهديدات لاستغلال نقاط ضعف معينة، مثل الهجمات على النظم المستندة إلى السحابة، بسبب اعتمادها على الوصول عن بعد، وخلال فعاليات معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»، سأؤكد على أهمية دمج الاعتبارات الأمنية منذ بداية مرحلة التصميم".

في اليوم الثالث من قمة المباني الذكية، سيقدم الدكتور نادر غزال، رئيس المجلس الأفريقي الآسيوي للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، عرضاً توضيحياً عن "التكيف مع واقع الأمن السيبراني المتطور في المباني والمنازل الذكية"، حيث ستناقش الجلسة انتشار المباني والمنازل الذكية وكيف أدت زيادة الاتصال من خلال إنترنت الأشياء والأتمتة إلى توليد نقاط ضعف جديدة؛ وكيفية التخفيف من حدتها.

وفي هذا السياق علق الدكتور غزال قائلاً: "مع التبني المتزايد للتكنولوجيا، يتزايد تعرضنا للهجمات الإلكترونية، ولحسن الحظ فإن التقدم في التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، قد خفف بشكل كبير من تأثير هذه الهجمات.

وتشمل تدابير التخفيف الفعالة المصادقة القوية والتحديث المنتظم للبرامج وتقسيم الشبكات وتشفير البيانات، كما يمكن أيضاً اعتبار تثقيف المستخدم كحل مثالي لمعظم الهجمات الإلكترونية".

وفي مكان آخر من المعرض، سيجتمع أبرز قادة الفكر العالمي في قطاع الإضاءة من خلال مؤتمر "ثينك لايت"، حيث سيضم المؤتمر نخبة من أبرز المتحدثين من جميع أنحاء العالم للالتقاء وتبادل الأفكار لرسم ملامح مستقبل تصميم وتكنولوجيا الإضاءة في المنطقة.

كما سيستضيف معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» فعالية "إن سبوت لايت" مرة أخرى، وهي منصة تفاعلية تسهل الوصول من خلالها إلى نخبة العقول وأحدث ابتكارات الإضاءة والتصميم والتكنولوجيا.

هذا وسيقام معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» 2025 في قاعات زعبيل 1-3 في مركز دبي التجاري العالمي بالتزامن معرض إنترسك، الفعالية الدولية البارزة والمتخصصة في قطاعات السلامة والأمن والحماية من الحرائق ليقدما معاً منصة تجارية شاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقطاعات خدمات البناء.

نبذة عن معرض لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست:

يجمع معرض لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست بين العلامات التجارية المشهورة عالمياً والشركات الإقليمية والمبتكرين الواعدين في فعالية مثيرة لثلاثة أيام تضم منتجات في مجالات الإضاءة والهندسة الكهربائية وأتمتة المنازل والمباني. أدى المعرض دوراً حيوياً في نمو القطاع وتطويره منذ إنطلاقته الأولى في عام 2006، وذلك من خلال التواجد القوي للمنتجات والعلامات التجارية العالمية، و تنظيم العديد من المؤتمرات التثقيفية و ورش العمل المعتمدة وبرنامج الجوائز الرائد للتعرف على أفضل ما في القطاع.

نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28 شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لوجيموشن، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

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