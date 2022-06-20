أبو ظبي : بعد وقت قصير من إطلاق العلامة التجارية الإماراتية، "حياتنا" حصلت على جائزة دبي الدولية للتذوق 2022. وقد مُنحت المنتجات الثلاثة المشاركة (عصير التفاح طويل الأمد ومسالا تشاس ولاسي روز) جائزة التصميم الفضية عن فئة التصميم، ويعتبر هذا التصنيف هو الأعلى في الفئة المتاحة.

وأعرب الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات للصناعات الغذائية "وصفي كاسو" عن سعادته بهذه الجائزة وقال: "تحظى هذه الجوائز الدولية بأهمية خاصة بالنسبة لشركة الإمارات للصناعات الغذائية، حيث إنها تقدير مشرف لعلامتنا التجارية "حياتنا" التي تم إطلاقها مؤخراً. وهذا التقدير هو خطوة أولية نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في مجالنا. نحن على ثقة أننا نقدّم أجود المنتجات ولدينا رؤية خاصة في التصاميم الجذابة لجميع الفئات ضمن قائمة منتجاتنا"

وقال محسن أبرار، مدير التسويق في شركة الإمارات للصناعات الغذائية: “إنه لشرف كبير أن يتم اختيارنا لهذه الجائزة، باعتبار صعوبة المنافسة في فئتنا بعد أن أطلقنا علامتنا التجارية في النصف الأول من العام الجاري.

تتميز تصاميم منتجات حياتنا بفرادتها وخروجها عن المألوف، وأعتقد أن هذا كان السبب الرئيس لمنحنا الجائزة عن فئة التصميم. تتماشى هذه الجائزة مع وعدنا بالحفاظ على أفضل المنتجات المصنوعة في الإمارات العربية المتحدة والاستمرار في تقديمها بأعلى جودة سواءً من حيث الشكل أو المضمون."

تقدّم "حياتنا" مجموعة من المنتجات مثل العصير الطازج، والعصير طويل الأمد، والحليب طويل الأمد، والحليب الطازج والحليب الطازج المنكّه واللبن الطازج واللبن الرائب واللبن اليوناني والقشدة الطازجة والجبن القابل للدهن وجبن الموزاريلا.

و ما تتفرّد به "حياتنا" هو مجموعة منتجاتها التي تستهدف وتخاطب جميع فئات المجتمع، والتي تمت صناعتها لتلبية متطلبات قاعدة واسعة من المستهلكين ذوي خلفيات ثقافية متنوعة.

في كل عام، ما بين الأول والخامس من مايو، يقوم الخبراء والمتذوقون والحكّام الدوليون في عالم فن الطهي بتقييم العديد من المنتجات، حيث يقررون خلالها المنتجات التي تستحق التميز.

تتكون لجنة التحكيم من أسماء مرموقة في مجال الأغذية عالية الجودة من جميع أنحاء العالم، مع الاعتراف الدولي.

تعتبر الجائزة فرصة عظيمة للعلامات التجارية للحصول على العديد من الامتيازات كالتسويق بالإضافة إلى كونها فرصة للدعاية واكتساب العملاء.

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