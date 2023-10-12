دبي: حققت قمة المستثمرين التي نظمتها بدبي، للمرة الأولى حكومة ولاية بيهار الهندية نجاحاً كبيراً تمثّلت بمشاركة وفوداً من أكثر من 60 شركة بارزة في دبي.

وتعتبر القمة، التي عقدت في 11 أكتوبر 2023، بمثابة منصة جديدة رائدة لعرض الفرص الاستثمارية الهائلة التي توفرها ولاية بيهار، فيما أكّدت مشاركة شركات بارزة في القمة مثل "كراون دبي"، "جلوبال بيزنس ستديز" GBS دبي، "جلوبال بيزنس فيديريشن GBF الشرق الأوسط"، "فاين تولز"، "آسيافارما"، و"الخليج للاستثمار الإسلامي"، من جديد الاهتمام المتزايد بإمكانات الاستثمار الكبيرة التي توفرها حكومة ولاية بيهار.

وشهدت القمة حضور سوريش كومار، رئيس مجلس إدارة المجلس الهندي للأعمال والمهنيين IBPC بدبي، الذي شارك برؤياه ودعمه لفرص الشراكة الناشئة بين دبي وبيهار، فيما سلّط فيفيك كومار سينغ مفوض التنمية في ولاية بيهار وسانديب باوندريك السكرتير الأول لوزارة الصناعات في الولاية الضوء على الفرص والمزايا المتنوعة التي تجعل من ولاية بيهار وجهة استثمارية جذابة للشركات في دبي.

وقال فيفيك كومار سينغ مفوض التنمية في ولاية بيهار خلال كلمته في القمة: "تستعد ولاية بيهار، بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية القوية وتوفّر القوى العاملة الماهرة وبيئة الأعمال الداعمة فيها، لتحقيق نمو كبير. ونحن ندعو الشركات من دبي والإمارات العربية المتحدة بشكل عام لاستكشاف الإمكانيات التي توفرها ولاية بيهار. وتملك العديد من القطاعات، من التصنيع إلى التكنولوجيا ومن الزراعة إلى السياحة، في ولاية بيهار العديد من إمكانيات الاستثمار الواسعة والمتنوعة. نحن ملتزمون بتسهيل الاستثمار وضمان نظام بيئي داعم للشركات التي تتطلع إلى الاستثمار والتوسع في ولايتنا".

وأتاحت القمة للمشاركين فرصاً فريدةً للتفاعل والتواصل مع مسؤولين من حكومة ولاية بيهار واكتساب رؤى قيمة حول مشهد الأعمال في الولاية والقطاعات المحتملة للاستثمار. كما أتاحت المناقشات والجلسات التفاعلية للحضور اكتساب فهم شامل لآفاق النمو وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في ولاية بيهار.

وقال سانديب باوندريك السكرتير الأول لوزارة الصناعات في ولاية بيهار: "يسعدنا أن نشهد الاهتمام المتزايد والاعتراف بإمكانات الاستثمار في بيهار. حيث تعتبر الولاية لاعب رئيسي في إنتاج الحبوب الغذائية في الهند، وتوفر فرصًا وفيرة لتصدير المنتجات الزراعية إلى الإمارات العربية المتحدة. وتنتج ولاية بيهار الحبوب الغذائية والخضروات والفواكه بأعلى جودة، ونحن حريصون على استكشاف سبل جديدة لتصدير منتجات ولاية بيهار إلى الإمارات العربية المتحدة. وتعد محاصيل بذور نبات الماخانا، والمانجو، والليتشي (المعتمدة من مؤسسة GI الأسترالية)، بالإضافة إلى أرز "كاتارني"، بعض أفضل المحاصيل التي تنتجها ولاية بيهار. نحن نعتقد بأن هذه القمة تمثل بداية شراكة متبادلة المنفعة، ونحن ملتزمون بتحفيز العلاقات التجارية والاستثمارية من أجل تحقيق الازدهار في كلا المنطقتين".

وتشّكل "قمة المستثمرين" بداية شراكة واعدة بين دبي وبيهار، وخطوة حاسمة نحو تشجيع الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المنطقتين. وتتطلع حكومة ولاية بيهار إلى بناء علاقات قوية ومتبادلة المنفعة مع الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، وهي ملتزمة بتوفير بيئة مواتية للنمو والتنمية.

#بياناتشركات

- انتهى -