اختتمت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، مشاركة ناجحة في فعاليات الدورة الـ70 من معرض بانكوك الدولي للأحجار الكريمة والمجوهرات، الذي عُقد في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1100 عارض مثّلوا أكثر من 110 دول.

واستعرض وفد الهيئة خلال اللقاءات التي عقدها مع المشاركين بالمعرض، المزايا التي يقدمها مجمع الذهب والألماس والسلع التابع للهيئة، للمستثمرين وتجار الأحجار الكريمة الذين يتطلعون لتعزيز حضورهم في الأسواق الواعدة والتوسع إلى الأسواق العالمية، كما استعرض الوفد، الفرص الاستثمارية المتميزة التي تمتلكها إمارة الشارقة في قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الخدمات التنافسية والمرافق والبنية التحتية المتطورة، والحلول الاستثمارية التي تجعل من الشارقة وجهة مفضلة في مختلف مجالات الاستثمار.

جهود لاستقطاب مختلف الشركات العالمية

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن مشاركة الهيئة في معرض بانكوك الدولي للأحجار الكريمة والمجوهرات تأتي ضمن خططها الاستراتيجية وجهودها المستمرة لاستقطاب مختلف أنواع الشركات العالمية لتأسيس أعمالها في إمارة الشارقة، ولا سيما في قطاع الذهب والمجوهرات، ودعمها للتوسع على مستوى المنطقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي المجاور لمطار الشارقة الدولي وقربها من الموانئ البحرية، إلى جانب المرافق والبنية التحتية المتطورة، فضلاً عن المزايا والخدمات التنافسية والحلول الاستثمارية التي توفرها للمستثمرين وتسهل مزاولة الأعمال.

تجسيد لرؤية إمارة الشارقة لتنويع الاقتصاد

وأضاف سعادة سعود سالم المزروعي أن المعرض شكّل فرصة لبناء العلاقات التجارية وتعزيز الترويج للمزايا الاستثمارية التي توفرها حرة مطار الشارقة الدولي، مشيرًا إلى أن الالتزام بتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات يجسد رؤية إمارة الشارقة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وخلق قطاعات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتسهم في التنمية المستدامة، وخاصة في قطاعات الذهب والأحجار الكريمة، حيث تحتضن المنطقة الحرة مقاراً إقليمية لعدد من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

وجهة استثمارية متميزة

وتُعد المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وجهة استثمارية متميزة في قطاع الذهب والمجوهرات بفضل الامتيازات العديدة التي يقدمها مجمع الذهب والألماس والسلع، الذي يشهد تزايداً في عدد الشركات العاملة في إنتاج وتصنيع الذهب والألماس، حيث يوفر المجمع بيئة مثالية للمستثمرين، بما في ذلك خدمات وتسهيلات استثنائية، منها إصدار التراخيص خلال ساعة واحدة، وخدمات مصرفية متنوعة، ومساحات عمل تتناسب مع مختلف الاحتياجات بأسعار تنافسية، كما تتميز المنطقة ببنية تحتية متطورة، وخدمات أمن ومراقبة على مدار الساعة، وقربها من مراكز إنتاج الألماس والذهب العالمية، ما يجعلها نقطة انطلاق مثالية نحو الأسواق العالمية.

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