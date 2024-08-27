أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تحتفي حديقة أم الإمارات، الوجهة الخضراء المفضلة في قلب أبوظبي، بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام. ويأتي هذا تقديراً من حديقة ام الإمارات لدور المرأة الإماراتية الكبير في مسيرة التنمية الوطنية، حيث يجسد هذا اليوم معنى الشكر والعرفان للمرأة الإماراتية التي تسهم بشكل فعّال في بناء مستقبل الوطن.

وتحمل الحديقة اسم "أم الإمارات" تكريماً لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، والرئيسة الأعلى لـمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي لطالما كانت نصيرةً وداعمةً لتمكين المرأة الإماراتية. وتجسّد رؤية سموها الحكيمة مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة من النساء الإماراتيات، ساعيةً لتحقيق التميز وترك بصمة إيجابية في المجتمع. كما يستلهم تصميم حديقة أم الإمارات من إرث المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ورؤيته التي ركزت على الحفاظ على التراث الثقافي الغني لدولة الإمارات.

وتماشيًا مع رؤيتها لتمكين المرأة، تواصل حديقة أم الإمارات دعم المشاريع والمبادرات التي تقودها المرأة. فقد تعاونت الحديقة مع علامات تجارية مستدامة تملكها سيدات إماراتيات مثل "فاين كوميونتيز" و"بلانت هيد"، خلال موسم سوق الحديقة 2023/2024. ولقد استفادت 61 علامة تجارية من هذه الفرص الداعمة.

وفي هذا الصدد، قالت مريم عبد الله مفتاح، مالكة علامة "ذا لوتس كاواي"، والتي شاركت في سوق الحديقة الموسم الماضي "المرأة الإماراتية رمز للقوة والطموح، وقد عودتنا على تحقيق النجاح والتألق في شتى مجالات الحياة. وأدعو جميع النساء إلى الاستمرار في تطوير مهاراتهن وتحقيق طموحاتهن، مستلهمات من قيادتنا الرشيدة ورؤية وطننا العظيم الذي لا مكان فيه للمستحيل."

لم يقتصر تأثير سوق الحديقة على العلامات التجارية فحسب، بل شمل دعم وتمكين المرأة والأسرة من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة. فقد تم توزيع أكثر من 7000 هدية مجانية معظمها للنساء وعائلاتهن، كما نُظمت أكثر من 300 فعالية موجهة للنساء والأطفال. إضافة إلى ذلك، نظمت الحديقة ضمن فعاليات الموسم الماضي، مبادرة للتوعية بسرطان الثدي وطرق الوقاية منه، حيث تم إجراء أكثر من 300 جلسة فحص طبي (ماموجرام) مجاناً، وتوزيع 450 قسيمة مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مما يؤكد التزام الحديقة بتعزيز صحة وسلامة المرأة.

كما أكدت يمنى عبيد، مالكة علامة "عطور ليلياز" والتي شاركت في فعاليات الموسم الماضي لسوق الحديقة، على أهمية تحقيق التوازن الذي تحققه المرأة الإماراتية، قائلة "نجحت المرأة الإماراتية في خلق توازن فريد بين الالتزام بالعادات والتقاليد وتحقيق طموحاتها. المرأة الإماراتية لها دور قيادي مهم في منزلها ومجتمعها، وتترك بصمة إيجابية ومستدامة فيها. وأدعو النساء الإماراتيات إلى مواصلة السعي نحو تحقيق أهدافهن، لأن كل مجال يحتاج إلى إرادتهن وإبداعهن."

وتجدر الإشارة إلى أن حديقة أم الإمارات تلتزم بالمساواة بين الجنسين في مختلف جوانب عملها، حيث تشكل النساء 54% من إجمالي موظفيها، ويشغلن أدواراً حيوية تشمل الإدارة المجتمعية وإدارة الفاعليات وإدارة التذاكر. وفي هذا الصدد، قالت رشا قبلاوي، مديرة الاتصال المؤسسي لشركة سنيار القابضة والمتحدثة الرسمية باسم حديقة أم الإمارات:"إن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية ليس مجرد مناسبة سنوية، بل هو تأكيد على التزامنا العميق برؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم وتمكين المرأة. نحن في حديقة أم الإمارات نحرص على توفير البيئة الداعمة التي تمكن المرأة الإماراتية من تحقيق طموحاتها والتطور والنمو في مختلف المجالات عبر إطلاق المبادرات الهادفة وتوفير مساحة ملائمة تقديراً لإسهامات المرأة وجهودها الاستثنائية، وذلك إيماناً منا بدورها الفعّال في بناء مستقبل دولتنا."

علاوة على ذلك، تمتد جهود الحديقة إلى ما هو أبعد من الدعم التجاري، فقد ساهمت بطولة الجوجيتسو للسيدات وورشة الفنون القتالية النسائية المجانية التي أقيمت خلال شهر أكتوبر الوردي عبر مشاركة أكثر من 60 فتاة إماراتية شابة، في تعزيز دور الحديقة في دعم القيادة النسائية.

وبينما تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة رحلتها نحو التقدم والابتكار، تظل مساهمات المرأة الإماراتية جزءا لا يتجزأ من نجاح الأمة. وتفخر حديقة أم الإمارات بمواصلة دعمها وتمكينها للمرأة الإماراتية، مؤكدةً التزامها بتوفير بيئة مثالية تساعد المرأة على تحقيق أهدافها ومواصلة رحلة التقدم والنجاح.

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نبذة عن حديقة أم الإمارات

تشكل حديقة أم الإمارات من خلال موقعها في قلب المدينة ومرافقها المتعددة، وجهة ترفيهية للقاء الزوار والاستمتاع بأبرز الفعاليات والأحداث التي تشهدها العاصمة وأنشطة الصحة واللياقة التي تقام في الهواء الطلق، فضلاً عن التواصل مع الطبيعة بعيداً عن صخب المدينة. وتحتفي الحديقة بإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي عُرف عنه اهتمامه البالغ بالبيئة والطبيعة.

منذ إنشائها في عام 1982، عملت حديقة أم الإمارات جنباً إلى جنب مع شركاء محليين وعالميين لتسخير مرافقها متعددة الاستخدام لاستضافة وتنظيم العديد من الفعاليات والأحداث التي استقطبت مئات الآلاف من الضيوف.

ويحظى الزوار في حديقة أم الإمارات بفرصة لتعزيز مداركهم ومعارفهم من خلال العديد من الأنشطة الترفيهية التي تقدمها على مدار العام والمرافق المميزة التي تلبي تطلعات مختلف الأعمار.

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