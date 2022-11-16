· بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير

· توسع مستمر في أعمال إدارة الأصول الأوروبية والأمريكية للمجموعة وتعزيز حضورها الدولي مع افتتاح مكتبها في لندن

· استمرار نمو محفظتها العقارية بحوالي 6 مليارات دولار أمريكي على مدار الـ 24 شهرا الماضية في أوروبا والولايات المتحدة

المنامة ولندن: اختتمت أمس مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. ("GFH" أو "المجموعة") مؤتمرا للمستثمرين أقيم في ماندارين أورينتال هايد بارك، لندن، حيث تناول بشكل مركز الفرص العقارية في أوروبا والولايات المتحدة، فيما تواصل جي إف إتش توسيع تواجدها وتعزيز حضورها الدولي ومحفظتها المتنامية من الأصول العقارية المتنوعة. تجدر الإشارة إلى أنه على مدار الـعامين الماضيين، استثمرت المجموعة ما يقرب من 6 مليارات دولار أمريكي في العقارات الأوروبية والأمريكية بالإضافة إلى الاستحواذ على حصص الأغلبية في Roebuck و SQ Asset Management (SQ) و Big Sky، وهي من كبرى الشركات العقارية في أوروبا والولايات المتحدة.

حضر المؤتمر مستثمرون من منطقة الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا، وتناول عدداً من الموضوعات بما في ذلك الجيوسياسية والسياسة المالية والنقدية مع رؤى من المتحدثين البارزين من بينهم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. كما استمع المستثمرون إلى التطورات والموضوعات الأخرى المتعلقة بالخدمات اللوجستية والرعاية الصحية وسكن الطلاب من Roebuck و SQ و Big Sky. وكان من بين الضيوف المرموقين الآخرين اللورد ميرفن كينج، محافظ بنك إنجلترا (2003-2013)، الدكتورة بيبا مالجرين، المستشار الاقتصادي السابق للبيت الأبيض ويقيم الآن في المملكة المتحدة، وتينا فوردهام، مؤسس فوردهام جلوبال إنسايت.

تمتلك جي إف إتش في الوقت الحاضر محفظة تضم ما يقرب من 17 مليار دولار أمريكي من الأصول العالمية، بما في ذلك استثمارات في قطاع العقارات اللوجستية في أوروبا والولايات المتحدة، تضم أصولا مؤجرة إلى أمازون وفيديكس وميشلان وغيرها. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، قامت المجموعة أيضاً بإنشاء محفظة عقارات ومحفظة متنامية سكنية ولسكن الطلاب.

تعمل مجموعة جي إف إتش، جنبا إلى جنب مع الشركات التابعة والشركاء المتخصصين في إدارة الأصول العقارية، على زيادة تواجدها في هذه القطاعات الجذابة في سوق العقارات، والتي وفقا للمتحدثين في المؤتمر، لا تزال تدعمها الأساسيات القوية ومعدلات الطلب المرتفعة.

واختتم السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية، "يسعدنا أن نجمع مستثمرينا والشركات التابعة لإدارة الأصول العقارية من الولايات المتحدة وأوروبا هنا في لندن حيث نواصل بناء استثماراتنا في هذه الأسواق وتحقيق تطلعات المجموعة لإدارة الأصول العالمية. على الرغم من ظروف السوق الصعبة، فإننا نرى فرصا قوية لتعزيز حضورنا ومحفظة الأصول العقارية في القطاعات الأساسية والاستفادة من المعرفة والخبرة التي اكتسبناها بالفعل من خلال استثماراتنا جنبا إلى جنب مع الشركاء ذوي الخبرة العميقة والمتخصصة في السوق المحلية في الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والعقارات السكنية. كما حققنا إنجاز كبير في تحديد وإبرام المعاملات التي تناسب معايير الاستثمار الموضوعية لدينا وبما يتماشى مع الطلب المتزايد من مستثمرينا للوصول إلى هذه القطاعات التي تتسم بالمرونة والأداء الجيد. لدينا مجموعة قوية من الفرص التي نستكشفها في أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى السعي لاكتساب مديري أصول متخصصين آخرين يمكن أن يساعدوا في تسريع نمونا، وزيادة بناء قدراتنا وتعظيم أداء أصولنا الحالية. كما نتطلع إلى جعل هذا المؤتمر حدثا سنويا لمستثمرينا لمشاركة رؤى السوق والفرص الجذابة المتوفرة ".

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عن "مجموعة جي إف إتش المالية":

تعد جي إف إتش واحدة من المجموعات المالية الأكثر أهمية في منطقة الخليج، والتي تتضمن: إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية التجارية والتطوير العقاري. وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي ووالولايات المتحدة الأمريكية. مجموعة جي إف إتش مدرجة في كل من بورصة البحرين، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي وسوق ابوظبي للأوراق المالية .

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