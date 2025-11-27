المنامة، مملكة البحرين : وقعت مجموعة جي إف إتش المالية ("جي إف إتش" أو "المجموعة") مؤخرً اتفاقية مع شركة إس سي إيه لايف ستايل الدولية المتخصصة في فعاليات السيارات والأنماط العصرية، وذلك لرعاية فعالية "رولينغ كينغ"، أحد أكثر فعاليات سباقات السيارات المرتقبة في دول مجلس التعاون هذا العام والتي ستقام في حلبة البحرين الدولية بتاريخ 5 ديسمبر القادم.

جرت مراسم التوقيع في مقر مجموعة جي إف إتش بالعاصمة المنامة، حيث وقعت السيدة سحر قناطي، رئيس قسم العلاقات المؤسسية، بالنيابة عن المجموعة، في حين قام الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة إس سي إيه لايف ستايل الدولية، بالتوقيع بالنيابة عن الشركة، وسط حضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وتأتي رعاية جي إف إتش بصفتها شريك الخدمات المصرفية الاستثمارية للفعالية في خطوة تؤكد التزام المجموعة بدعم الأنشطة الرياضية والشبابية في المملكة وتعزيز نمو قطاع التجارب والترفيه عالي المستوى. وتمثل هذه الشراكة منصة نوعية للمجموعة للتفاعل مع مجتمع عشاق السيارات على مستوى دول مجلس التعاون وربط علامتها التجارية بأرقى الفعاليات التي تجمع بين السرعة والابتكار والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تعزيز حضورها المؤسسي عبر مشاركتها في واحدة من أبرز فعاليات رياضة السيارات في المنطقة.

وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة إس سي إيه لايف ستايل الدولية، عن شكره وتقديره لمجموعة جي إف إتش المالية على دعمها ورعايتها للفعالية، مؤكدًا أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز نجاح الحدث وتوسيع نطاق تأثيره إقليميًا. كما أشاد بالدور الريادي للمجموعة في دعم الفعاليات الرياضية والشبابية وحرصها على المساهمة في تطوير القطاع الرياضي والترفيهي في المملكة.

من جانبها، صرحت السيدة سحر قناطي، رئيس قسم العلاقات المؤسسية في مجموعة جي إف إتش المالية، بالقول: "يسعدنا في جي إف إتش أن نكون شريك الخدمات المصرفية الاستثمارية لفعالية رولينغ كينغ، التي تعد إضافة نوعية لمشهد الفعاليات الرياضية والشبابية في المملكة. وتواصل مجموعة جي إف إتش الاستثمار في المبادرات التي تعزز التفاعل المجتمعي وتقدم تجارب متجددة لشباب المملكة ودول مجلش التعاون. تشكل فعالية رولينغ كينغ منصة مثالية للجمع بين الشغف برياضة السيارات والابتكار والتميز التنظيمي، ونحن حريصون على الاستمرار في المساهمة في دعم هذه الفعاليات النوعية التي تنعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي."

نبذة حول مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب:

مجموعة جي إف إتش المالية هي مؤسسة مرخصة كبنك إسلامي متخصص في الخدمات المصرفية بالجملة من قبل مصرف البحرين المركزي، ويقع مقرها الرئيسي في مبنى جي إف إتش هاوس، صندوق بريد 10006، الواجهة البحرية المنامة، مملكة البحرين. وتعتبر المجموعة واحدة من المؤسسات المالية المعروفة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل أنشطتها إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والأعمال المصرفية التجارية والتطوير العقاري. تركز عمليات المجموعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أسهم جي إف إتش مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gfh.com.

للمزيد من المعلومات والاستفسارات الإعلامية، الرجاء الاتصال بـ:

نوال الناجي

مدير أول – قسم العلاقات المؤسسية، مجموعة جي إف إتش المالية

هاتف: 17538538 973+

البريد الإلكتروني: nalnaji@gfh.com

الموقع الإلكتروني: www.gfh.com

-انتهى-

#بياناتشركات