المنامة، مملكة البحرين: في إنجاز يضاف إلى سجل النجاحات البحرينية على الصعيد العالمي، حققت شركة "جيوستركسر" الهندسية تقديرًا دوليًا لافتًا بفوزها بجائزة "بنتلي إنفيجن" المرموقة للبنية التحتية المستدامة، إلى جانب تأهلها للقائمة النهائية لجوائز "بيغ 5 العالمية للتأثير 2025" ضمن فئة "مشروع البناء المستدام للعام". لتتقدم بذلك الى طليعة الشركات الهندسية الناشئة الأكثر ابتكاراً والتزاماً بالاستدامة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ومنذ تأسيسها عام 2023، تمثل "جيوستركسر" نموذجاً عصرياً للمكاتب الهندسية التي تجمع تحت سقف واحد الحلول الجيوتقنية والإنشائية، والهندسة القيمية، وتقنيات الاستشعار عن بُعد، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، إضافة إلى الاستدامة البيئية، وذلك ضمن منهجية متكاملة قائمة على البيانات والتحليل الدقيق.

وتأتي هذه التكريمات العالمية تتويجًا لمشروع الشركة الرائد في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، حيث نجحت في إعادة تأهيل الأساسات في بيئة تُعد من أكثر البيئات تعقيدًا على مستوى المنطقة من حيث طبيعة التربة والنشاط الزلزالي، لتحوّلها إلى نموذج يُحتذى به في الكفاءة والمتانة. وقد استطاع الفريق الهندسي، بفضل التصميم المبتكر والتقنيات الرقمية المتطورة، تطبيق حل هندسي متقدم يعتمد على اللبشة المشدودة لاحقا المدعومة بالخوازيق الدقيقة، مما أسهم في تقليص مدة التنفيذ والتكاليف بنسبة 70%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 80%، فضلًا عن تعزيز الاستقرار الإنشائي على المدى الطويل بما يزيد على عشرة أضعاف.

وحازت الشركة على جائزة "بنتلي إنفيجن" للبنية التحتية المستدامة خلال حفل جوائز "عام 2025 في البنية التحتية للتحول الرقمي" الذي استضافته مدينة أمستردام، حيث تولى معهد البنية التحتية المستدامة العالمي اختيار الفائزين. ويجسّد هذا التكريم الحضور المتنامي للبحرين في مجال الابتكار الهندسي المستدام والرقمي على مستوى العالم.

كما حظي مشروع جازان ذاته بالترشّح للمنافسة النهائية لجوائز "بيغ 5 العالمية للتأثير 2025" التي احتضنتها إمارة دبي يوم 25 نوفمبر، في دلالة واضحة على أثره البالغ في مسيرة البناء المستدام بالمنطقة.

وفي إنجاز سابق هذا العام، توُّج المشروع بلقب الفائز الإقليمي في النسخة الخامسة من كأس العالم للخوازيق الدقيقة، وذلك خلال فعاليات ورشة العمل الدولية السادسة عشرة للخوازيق الدقيقة التي أقيمت في مدينة فالنسيا الإسبانية، حيث مثّل منطقة أفريقيا وآسيا الوسطى بما فيها الشرق الأوسط وروسيا والهند.

وإلى جانب بُعده الهندسي والتقني، يحمل المشروع أهمية استراتيجية في تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي، إذ يوفر الحماية لمنشأة تخزين الحبوب التي تمتد على مساحة 12,000 متر مربع وتخدم ما يزيد على مليون ونصف المليون من السكان، ما يُبرز الدور الحيوي الذي تؤديه البنية التحتية المستدامة في خدمة المجتمعات وتحقيق منافع ملموسة لها.

وفي تعليق له على هذه الإنجازات، قال المهندس حمزة الهاشمي، الرئيس التنفيذي والمدير الفني لشركة "جيوستركسر": "نعتز بهذه التكريمات العالمية التي تُعد محطة فارقة لفريق عملنا وللأسرة الهندسية في مملكة البحرين. إنها خير شاهد على أن التعاون البنّاء والفكر المبتكر والتصميم المستدام قادرة مجتمعة على إحداث أثر حقيقي وملموس ينطلق من البحرين ليصل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ويمتد عبر ربوع دول مجلس التعاون الخليجي".

وتؤكد هذه الإنجازات المتلاحقة لـ"جيوستركسر" على الإسهام المتصاعد لمملكة البحرين في ميدان الابتكار الهندسي على المستوى الدولي، وعلى الالتزام الراسخ المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي بالمضي قدماً نحو تطوير بنية تحتية مستدامة والتحول الرقمي الشامل.

نبذة عن شركة جيوستركسر:

انطلقت شركة "جيوستركسر" عام 2023 من مملكة البحرين كشركة هندسية من الجيل الجديد متخصصة في تقديم الحلول الجيوتقنية والإنشائية المتكاملة، والهندسة القيمية، وتقنيات الاستشعار عن بُعد المتطورة. وتوفر الشركة حلولاً هندسية مبتكرة وفعّالة اقتصادياً ومستدامة بيئياً، تغطي دورة حياة المشروع بالكامل، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى مرحلة التسليم النهائي.

وبفضل خبرتها في مشاريع نوعية بارزة مثل "ذا لاين" في نيوم، تعتمد "جيوستركسر" على أحدث الأدوات والتقنيات الهندسية، بما في ذلك التحليل ثلاثي الأبعاد بطريقة العناصر المحدودة، والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات التوأم الرقمي، ونمذجة معلومات البناء (BIM). ويضم فريقها متعدد التخصصات نخبة من المهندسين المرخّصين والباحثين الذين يعملون مع شركاء دوليين لتقديم حلول تعتمد على ثلاثة مرتكزات أساسية: القيمة المضافة، والسلامة، والمسؤولية البيئية.

نبذة عن المهندس حمزة الهاشمي:

يشغل المهندس حمزة الهاشمي منصب الرئيس التنفيذي والمدير الفني لشركة "جيوستركسر". وهو حاصل على اعتماد LEED® للمتخصصين المشاركين في المباني الخضراء، ومدرب معتمد من شركة بنتلي لبرنامجي PLAXIS 2D و PLAXIS 3D ، إضافة إلى عمله كعضو هيئة تدريس مساعد في الجامعة الأمريكية في البحرين. يواصل حالياً دراسته لنيل درجة الدكتوراه في الهندسة الجيوتقنية من المعهد الهندي للتكنولوجيا في بومباي. وقد كان له دور رائد في إدخال أول تطبيق في منطقة الخليج العربي لنظام اللبشة المشدودة لاحقا بالخوازيق الدقيقة ضمن مشروع AMAS في مدينة سلمان (المدينة الشمالية) البحرين، وهو إنجاز شكّل الأساس لرؤية "جيوستركسر" نحو الابتكار والاستدامة والتصميم القائم على القيمة الحقيقية.

للاستفسارات الإعلامية:

المهندس حمزة الهاشمي

شركة جيوستركسر

البريد الإلكتروني: ceo@geostruxer.com

الهاتف: 35438905 973+

الموقع الإلكتروني: www.geostruxer.com

-انتهى-

#بياناتشركات