· أطلقت جيمس للتعليم برنامج المنح إحياء لذكرى سبعة عقود على تتويج الملكة

· يقدم البرنامج منح دراسية لـ 70 طالباً وطالبة في 43 مدرسة

· تشمل المنح الدراسية تغطية الرسوم المدرسية لمدة عام كامل

دبي، الإمارات العربية المتحدة 2 يونيو 2022: أطلقت مجموعة جيمس للتعليم برنامجاً جديداً للمنح الدراسية يشمل تقديم 70 منحة لطلابها في مختلف مدارسها الـ 43 تغطي الرسوم الدراسية لمدة عام كامل، وذلك احتفاء باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية منذ اعتلائها العرش عام 1952.

وقال صني فاركي، مؤسس مجموعة جيمس للتعليم: "تعتبر مجموعتنا اليوم أعرق وأضخم مزود خدمات التعليم الخاص في الإمارات العربية المتحدة، ونحن نقدم تعليماً ذا مستوى عالمي يعتمد على المنهاج البريطاني منذ افتتاح مدرسة جيمس كامبردج الدولية في دبي عام 1984. كما تقدم معظم مدارسنا المسارات والمؤهلات التي يوفرها المنهاج البريطاني، الأمر الذي يلقى تقديراً كبيراً من قبل أولياء الأمور والطلاب. يشكل برنامج المنح الدراسية خطوة جديدة في مسيرتنا الهادفة إلى خدمة مجتمعنا، كما يعكس علاقاتنا المتينة مع المملكة المتحدة ويرسخ هذه المناسبة التاريخية لحكم الملكة إليزابيث المحبوبة للغاية".

وقال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: "يسعدنا أن نعلن عن إطلاق برنامجنا الجديد في هذه المناسبة التاريخية إحياء لمرور سبعين عاماً على اعتلاء الملكة إليزابيث الثانية العرش. إنه لشرف لنا أن نكون قادرين على دعم تعليم الطلاب من جميع أنحاء العالم من خلال برنامج المنح الدراسية الجديد".

يذكر أن غالبية المدارس التابعة لمجموعة جيمس للتعليم توفر المنهاج البريطاني، ويشارك الطلاب من مختلف الأعمار اليوم في العديد من الأنشطة والفعاليات بمناسبة اليوبيل البلاتيني تزامناً مع الاحتفالات التي تقام في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

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حول مجموعة "جيمس للتعليم"

تعتبر "جيمس للتعليم" واحدةً من أضخم وأعرق مزودي خدمات التعليم الخاص من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر في العالم، وهي أيضاً أفضل خيار للتعليم الخاص رفيع المستوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحظى المجموعة، وهي شركة محلية إماراتية تأسست عام 1959، بسجل استثنائي لناحية تنوع المناهج والخيارات التي تقدمها لتلبية الاحتياجات

الاجتماعية والاقتصادية. وتقدم "جيمس للتعليم" اليوم خدماتها لأكثر من 130 ألف طالب في 63 مدرسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي تعمل عبر شبكتها المتنامية من المدارس ومؤسستها الخيرية على تحقيق رؤية مؤسسها في توفير أرقى مستويات التعليم لكل طفل.

للمزيد من المعلومات حول "جيمس للتعليم"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.gemseducation.com أو التواصل مع:

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