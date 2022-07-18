في تمام الساعة 8:50 من مساء يوم 30 يونيو بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أضاءت جيتور برج خليفة في دبي. واختارت الشركة سيارتي X70PLUS وDASHING للعرض على واجهة أعلى مبنى في العالم، إضافةً إلى إقامة عرض مبهر باستخدام المؤثرات الضوئية. ويعتبر عرض جيتور على برج خليفة دليلاً على مكانة البرج الأطول في العالم وتوافقه مع سرعة تطور العلامة التجارية للشركة. وإضافة إلى الإعلان عن إطلاق سيارة X70PLUS في الشرق الأوسط خلال العرض، أُعلن أيضاً عن الاستعداد لإطلاق سيارة DASHING على مستوى العالم.

يُعتبر برج خليفة أطول مبنى في العالم، حيث يبلغ ارتفاعه 828 متراً ويتضمن 162 طابقاً، ويعرف باسم "قمة العالم". كما يمثل البرج قلب المدينة النابض ويُعد منصة مهمة تستخدمها الشركات التجارية الرائدة لإظهار صورتها وقوتها، ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن في العالم أجمع.

بدأ العرض بالعد التنازلي على شاشات LED على واجهة البرج، حيث جذب انتباه الحاضرين، وأخرجوا هواتفهم لتسجيل هذه اللحظات الرائعة، ثم انطلق شعاع من الضوء الأزرق في السماء، وغطت الأضواء الساطعة التي تشبه الألعاب النارية واجهة البرج بسرعة، وظهرت بعد ذلك سيارتا X70PLUS وDASHING في عرضٍ رائع يوضح تجهيزات ومزايا السيارتين واحدة تلو الأخرى.

حظى هذه الفعالية بأهمية كبيرة لدى شركة جيتور، فمنذ إطلاق علامتها التجارية في العام 2018، حققت سياراتها نجاحاً كبيراً في أكثر من 30 دولة ومنطقة على مدار أربع سنوات بفضل منتجاتها فائقة الجودة وخدماتها الممتازة، وأصبحت شركة السيارات الصينية الأسرع نمواً، حيث تمتلك قاعدة عملاء تضم أكثر من 500,000 عميل حول العالم. ويمثل العام 2022 فرصة للشركة لتوسيع حضورها في الأسواق الخارجية من خلال سيارتي X70PLUS وDASHING، حيث تم تطوير المقصورة والتجهيزات وزيادة قوة المحرك والرحابة في السيارتين، مما سيعزز من سرعة نمو الشركة مع توفير أعلى جودة للعملاء. تتوفر سيارة X70PLUS حالياً في المملكة العربية السعودية ومناطق أخرى، وسيتم إطلاقها في دول أخرى حول العالم خلال النصف الثاني من هذا العام، وكذلك سيتم إطلاق سيارة DASHING الجديدة كلياً على مستوى العالم في النصف الثاني من هذا العام أيضاً. كما يتوقع أن تحقق جيتور نجاحاً ونمواً كبيرين بعد إطلاق هاتين السيارتين.

لم تستغرق جيتور سوى 4 سنوات لتحقيق هذا النجاح الكبير، حيث انطلقت من الصين واستهدفت جميع أنحاء العالم ومضت في طريقها بثبات كبير. ونجحت جيتور خلال هذه الفترة في الارتقاء للقمة وتألقت عالمياً، مما يؤكد على تحقيق العلامات التجارية الصينية لنمو كبير في الخارج، ويبرز طموحها في الوصول إلى العالمية. وستلتزم جيتور مستقبلاً باستراتيجية "Travel+" الابتكارية لتعزيز مكانة علامتها التجارية، وتحسين قدرات البحث والتطوير لمنتجاتها وتقديم منتجات وخدمات فائقة الجودة من أجل زيادة حصتها في السوق بالاعتماد على تلبية متطلبات العملاء. وتؤكد جيتور على التزامها ببذل قصارى جهدها لتوفير أفضل تجربة قيادة وحلول للتنقل لعملائها على مستوى العالم.

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نُبذة عن جيتور

تعتبر جيتور جزءاً من مجموعة سيارات عالمية مقرها الصين تمتلك أكثر من 20 عاماً من الخبرة الواسعة في هندسة السيارات. وتضم المجموعة عدداً من العلامات التجارية المملوكة ذاتياً والمشاريع المشتركة مع الشركات التابعة المستقلة التي تركز على إنشاء أفضل العلامات التجارية للسيارات في السوق، مثل جيتور وشركة التوريدات الوطنية للسيارات. وتمتلك المجموعة بصمة بارزة في هذا المجال من خلال تطوير الجانب التقني لعلاماتها التجارية. وصُممت سيارات جيتور للعملاء الذين يرغبون في أحدث التقنيات وأعلى مستويات الراحة والفخامة والمغامرة. وتلتزم جيتور بتقديم أفضل السيارات الصينية الفاخرة التي تتضمن سيارات SUV والسيارات متعددة الاستخدامات والسيارات الكهربائية بأسعار مناسبة.

نُبذة عن شركة التوريدات الوطنية للسيارات ومجموعة المتحدة للسيارات

وقعت شركة التوريدات الوطنية للسيارات (NMS)، إحدى شركات مجموعة المتحدة للسيارات، اتفاقية وكالة لتصبح الوكيل الجديد للعلامة التجارية جيتور في المملكة العربية السعودية اعتباراً من بداية العام 2022. وتتمتع التوريدات الوطنية للسيارات بحضور قوي في السوق السعودية مع ضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للعملاء من خلال طرح سيارات جيتور الفاخرة بشكل مناسب وتوفير خدمات ما بعد البيع الممتازة عبر شبكة مراكز الخدمة التابعة لها، لأنها الركيزة الأساسية لبناء العلاقة الراسخة مع العملاء. وتعمل الشركة على تطوير وتحسين خدماتها باستمرار من أجل تحقيق متطلبات ورغبات عملائها، وتحرص على تعزيز ثقتهم لبناء علاقة مستدامة على أسس قوية معهم.