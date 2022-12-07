بمشاركة نخبة من المصممين الإماراتيين وأهم العلامات التجارية المحلية

الشارقة: تنطلق غداً الخميس في مركز إكسبو خورفكان فعاليات معرض "جواهر الإمارات"، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة وذلك خلال الفترة من 8 ولغاية 11 ديسمبر الجاري، ويتفرد الحدث بعرض لتشكيلات متنوعة من المشغولات الذهبية والتصاميم المستوحاة من عبق التراث الإماراتي، إلى جانب أحدث خطوط الموضة المعاصرة من الذهب والمجموعات الفريدة والقطع الحصرية من الألماس والأحجار الكريمة.

ويقدم المعرض لزواره رحلة متميزة في عالم الذهب والمجوهرات التراثية متيحاً لهم الفرصة للتعرف على أرقى تشكيلات المجوهرات الفاخرة والأحجار الكريمة والمشغولات الماسية، والاستفادة من الفرصة التي يتيحها الحدث للتسوق بأسعار مغرية تعزز مقتنياتهم الثمينة، بمشاركة واسعة لنخبة من المصممين الإماراتيين الموهوبين وأهم العلامات التجارية المحلية الرائدة في قطاع الذهب والمجوهرات والألماس التي تعرض خيارات واسعة وعالية الجودة تتميز بالدقة والمهارة والتفرد بالتصاميم.

تعزيز مشهد النجاح

ويأتي معرض "جواهر الإمارات" استكمالاً لمشهد النجاح اللافت الذي حققته سلسلة الفعاليات والمعارض المتخصصة بالذهب والمجوهرات التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة في إطار حرصه على تحفيز تجارة الذهب والفضة والمجوهرات ودعم الصناعات المحلية لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لهذه التجارة،

إلى جانب إتاحة الفرصة المثالية للجمهور لاقتناء العديد من المشغولات الذهبية والمجوهرات العصرية والتراثية المستوحاة من تاريخ الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

منصة نموذجية

ويوفر الحدث، منصةً نموذجيةً داعمة للمصممين والمصممات الإماراتيين الراغبين في الدخول إلى عالم الذهب والمجوهرات، سواء على مستوى إمارة الشارقة أو الدولة، حيث يشكل المعرض مساحة مهمة لهم للظهور بقوة وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم إلى جانب الاطلاع على أحدث اتجاهات الأسواق والاستفادة من الأفكار الجديدة وتجارب العارضين الكبار في هذه الصناعة والتواصل معهم من أجل تبادل الخبرات وصقل مهاراتهم.

ويتطلع المشاركون في معرض "جواهر الإمارات" الذي يفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة 3 ظهراً وحتى الساعة العاشرة مساء، إلى تسجيل حضور متميز في الحدث الذي ينظم للمرة الأولى في مدينة خورفكان من خلال سعيهم لتقديم عرضاً لأهم إبداعاتهم الفنية وتصاميمهم الفريدة المصنوعة من الألماس والذهب، واللؤلؤ والعديد من المعادن النفسية والأحجار الكريمة الأخرى.

#بياناتحكومية

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