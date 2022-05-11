الجناح يستقطب عدداً من أهم وكالات تنظيم الرحلات ووكلاء السفر والشركاء من قطاع الطيران، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الإعلامية التي زارت الجناح للقاء وفد مجلس السياحة في جامايكا

سجل جناح مجلس السياحة في جامايكا نشاطاً كبيراً خلال فعاليات اليوم الثاني من معرض سوق السفر العربي 2022، الذي تستضيفه دبي من 9 حتى 12 مايو 2022.

واستقبل الجناح مجموعةً من أبرز المتخصصين في قطاع السفر، بما يشمل أهم وكالات تنظيم الرحلات ووكلاء السفر والشركاء من قطاع الطيران، بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية في القطاع وممثلي وسائل الإعلام، الذين التقوا أعضاء الوفد الجامايكي لمناقشة الشراكات وفرص التعاون الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى المنصات التي تسهم في تعزيز سمعة جامايكا كوجهةٍ فريدة بالنسبة للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط.

ويشارك وفد جامايكا بقيادة سعادة إدموند بارتلت، وزير السياحة في جامايكا، ويرافقه كل من دونوفان وايت، مدير قسم السياحة لدى مجلس السياحة في جامايكا، بالإضافة إلى مجموعةٍ من ممثلي القطاع من جامايكا.

وعمل الوفد خلال أول يومين من الفعالية على التواصل مع أبرز الجهات المعنية في القطاع، فضلاً عن لقاء الشركاء الجدد والمحتملين لنقاش سبل الترويج لجامايكا لدى المسافرين من منطقة الشرق الأوسط.

كما استضاف جناح مجلس السياحة في جامايكا فعالية "نكهات من جامايكا"، والتي استقبلت وفوداً من وسائل الإعلام وجهات القطاع من مختلف أنحاء منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأتاحت للضيوف فرصة التعرف على مأكولات جامايكا التقليدية وتجربة قهوة بلو ماونتن المميزة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة إدموند بارتلت، وزير السياحة في جامايكا: "شهدنا اهتماماً كبيراً من الزوار من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحرزنا تقدماً كبيراً في علاقاتنا مع جهات القطاع الرائدة في المنطقة. ونتطلع لإجراء المزيد من الاجتماعات بهدف مناقشة فرص التعاون خلال يومي المعرض القادمين، وتعزيز مكانة جامايكا كوجهةٍ سياحية".

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال دونوفان وايت، مدير قسم السياحة لدى مجلس السياحة في جامايكا: "نحن سعداء بالاستقبال الحار الذي حظينا به خلال أول يومين من معرض سوق السفر العربي. كما يسرنا استضافة شركائنا الحاليين والجدد من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذين قصدوا جناحنا لاختبار فعالية نكهات من جامايكا. وستسهم الاجتماعات وأنشطة التواصل التي أجريناها مع الشركاء الاستراتيجيين الحاليين والمحتملين في ترسيخ الروابط السياحية وبناء أسس متينة للنجاح في المنطقة".

#بياناتحكومية

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