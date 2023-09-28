عقد مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية اجتماع تنسيقي مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لمناقشة تحضيرات انعقاد مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه الذي سيقعده الجمعية في الدوحة في الفترة من 28 إلى 30 أبريل المقبل، بالشراكة مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك، وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وناقش الطرفان آليات توثيق التعاون وتفعيل الشراكة الاستراتيجية في المستقبل لإنجاح استضافة دولة قطر لمؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه، وتم خلال الاجتماع تدارس المقترحات تبادل الأفكار وبحث المبادرات الاستراتيجية المشتركة.

واكد رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبد الرحمن المحمود أهمية الشراكة الخليجية لمواجهة التحديات المتصلة بمصادر المياه في المنطقة والأمن المائي الخليجي من اجل إيجاد منهج مستدام لإدارة المياه في منطقة الخليج ورفع الوعي وترشيد استهلاك المياه تماشيا مع تنامي الطلب على مصادر المياه تفعيلاً للاستراتيجية المائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعن قرب انعقاد مؤتمر الخليج للمياه قال: "ستركز المؤتمر المقبل على مراجعة التقنيات الحالية والناشئة المستخدمة في قطاعات المياه المختلفة، وزيادة الوعي بها، والتعرف على مزاياها وتحدياتها وقيودها، كما سيسلط الضوء على الدور المركزي للاستثمار في البحث والتطوير في توطين وإنتاج تقنيات قطاع المياه في دول مجلس التعاون الخليجي للابتعاد عن كونها مجرد سوق، وتحديد العوائق الرئيسية التي تحول دون تطبيق التقنيات الناشئة في إدارة قطاع المياه، وربط المتخصصين في مجال المياه لتبادل الخبرات ودراسات الحالة لأفضل الممارسات في دول المجلس ودول أخرى في المنطقة حول استخدام التكنولوجيا في قطاع المياه توازيا مع التأثير المتوقع أن يكون لها على أنظمة الإنتاج والإدارة والحوكمة وغيرها".

وقال إن ثمة عددا من المبادرات والأنشطة العلمية ستباشرها الجمعية خلال الدورة الانتخابية الجديدة لتعزيز الجهود الخليجية المشتركة في المجالات ذات الأولوية لدول المنطقة ورفع مستوى الوعي المائي في المجتمع الخليجي، من بينها التركيز على إيجاد صيغ تعاون أكثر عملية بين الجمعية والجامعات ومراكز البحوث، أي زيادة العمل في الجانب البحثي وإجراء الدراسات وإعداد الكوادر من خلال التدريب، مؤكداَ أهمية تضافر الجهود لتشجيع ونشر الاهتمام بعلوم المياه وتوثيق عُرى التآزر بين العاملين في هذا الحقل الحيوي والهام، وتشجيع البحث العلمي والدراسات وبرامج التدريب وتطوير القدرات المحلية في مجالات علوم وتقنية مصادر ومعالجة المياه والمساهمة في برامج التوعية العامة التي تحقق الاستخدام الأمثل للمياه، وإجراء الدراسات وتقديم المشورة لرفع مستوى الأداء في المجالات التي تهتم بها الجمعية والتعاون مع الجامعات ودور البحث العلمي وتبادل المعلومات والخبرات بين العاملين وتوفير الدراسات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالمياه ونشرها والعمل مع الجهات المختصة في وضع وتطوير أفضل المواصفات والمقاييس لخدمة المياه ومشاريعها والعمل مع الجهات المختصة من أجل إنقاذ المياه الجوفية والسطحية من التلوث والنضو، إضافة إلى تشجيع استخدام الوسائل العلمية لتطوير مصادر المياه المختلفة في دول المجلس مثل تحلية المياه المالحة ومعالجة المياه المبتذلة لاستخدامها للأغراض الزراعية والصناعية.

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