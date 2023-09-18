رئيس جمعية المهندسين: "استحداث الفئات الجديدة يعمل على تعزيز الابتكار والتميز والاستدامة بالقطاع الهندسي في دولة الإمارات"

استقبال المشاركات عبر الموقع الإلكتروني للجائزة حتى 17 أكتوبر المقبل

أكثر من 100,000 درهم إماراتي قيمة الجوائز النقدية للفائزين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جمعية المهندسين عن إضافة فئتين جديدتين ضمن الدورة الثانية من جائزة التميز والإبداع الهندسي 2023-2024. الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسلط الضوء على أفضل الممارسات والنماذج الهندسية المبتكرة.

تهدف جائزة التميز والإبداع الهندسي إلى نشر وتشجيع ثقافة التميز والإبداع والابتكار، وإبراز أهمية العمل الهندسي الوطني، وإذكاء روح التنافس والريادة والتميز في مجالات العمل الهندسي المختلفة لمواكبة عجلة النمو العالمية المتسارعة.

وتشمل الفئات الجديدة جائزتي أفضل شركة هندسية ناشئة وأفضل بحث علمي في مجال الهندسة والتي تم إضافتهما مؤخرًا، ضمن فئة الشخصيات الاعتبارية إلى جانب جائزة المشروع الهندسي الرائد وجائزة أفضل شركة استشارات هندسية وجائزة أفضل شركة خدمات هندسية وجائزة أفضل شركة إنشاءات وجائزة أفضل شركة أو مؤسسة صناعية.

وقال المهندس عبد الله يوسف آل علي، رئيس جمعية المهندسين: "إن إضافة الفئات الفرعية الجديدة لجائزة التميز والإبداع الهندسي هي خطوة إيجابية ستساعد على تعزيز الابتكار والتميز والاستدامة في القطاع الهندسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تؤكد على أهمية البحث والتطوير في الهندسة، من خلال تشجيع المهندسين على ابتكار منتجات وخدمات وحلول جديدة، تسهم في تحسين جودة الحياة للمجتمع الإماراتي."

ويتم منح جائزة أفضل شركة هندسية ناشئة لأفضل شركة هندسية ناشئة تأسست خلال السنوات الخمس الماضية والتي يقع مقرها الرئيسي أو الإقليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ كما يتم منح جائزة أفضل بحث علمي في المجال الهندسي، لأفضل بحث تمت مراجعته من قبل الخبراء والمحكمين ونشره خلال الخمس سنوات السابقة من قبل فريق عمل داخل الدولة وأحدث أثراً علمياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً.

وأما فئة الأفراد تشمل جائزة الشخصية الريادية وجائزة المهندس المتميز وجائزة الطالب الجامعي المتميز، بالإضافة إلى جائزة المهندس الواعد والتي حملت اسم مهندس المستقبل العام الماضي.

تستقبل الجائزة المشاركات عبر موقع جائزة التميز والإبداع الهندسي حتى 17 أكتوبر المقبل مستهدفة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في المجال والاستشاريين ومقدمي الخدمات الهندسية والشركات الصناعية والشركات الهندسية الناشئة والمقاولين وطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية بكافة المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث وأصحاب المشاريع وشركات إدارة المشاريع.

كما بدأت اللجنة المنظمة بعقد اجتماعات ولقاءات تعريفية حول الجائزة مع عدد من الجهات المستهدفة، بهدف استعراض استراتيجية عمل الجائزة وأبرز التعديلات على بعض فئاتها وآلية المشاركة والجمهور المستهدف.

ووفقاً لرئيس جمعية المهندسين فإن تنظيم الاجتماعات التعريفية يعمل على تعزيز المشاركة في مختلف فئات الجائزة ويعد استجابة لاستفسارات الجمهور المستهدف لتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة وتفاصيل الجائزة ومستجداتها لضمان مطابقة الملفات المقدمة للشروط مما يساهم في دعم مشاركتهم وفق أعلى المعايير ويعزز فرص الفوز بفئاتها المختلفة.

ويتم تخصيص جوائز نقدية بقيمة إجمالية تبلغ 105,500 درهم إماراتي لتكريم الفائزين هذا العام. إلى جانب العديد من الميزات الأخرى وتشمل تسليط الضوء على إنجازاتهم وإبرازها أمام جمهور واسع، حيث تحظى الجائزة باهتمام صناع القرار من مختلف القطاعات ومن المرجح أن يختار أصحاب المصلحة الرئيسيين الفائزين من الشركات وأصحاب المشاريع الأفضل في القطاع الهندسي لتنفيذ وتوريد أعمالهم المستقبلية. فضلًا عن كسب ثقة وولاء العملاء والجمهور وترسيخ العلامة التجارية، والتواصل والالتقاء مع المتخصصين، والاستفادة من التغطية الإعلامية والتسويقية للجائزة.

#بياناتشركات

- انتهى -

