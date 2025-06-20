دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت شركة جلف أويل الشرق الأوسط، إحدى الشركات الرائدة في مجال زيوت التشحيم في المنطقة، مؤتمر الموزعين السنوي في فندق جميرا جزيرة السعديات، أبوظبي، بمشاركة أكثر من 40 من شركائها الإقليميين إلى جانب فريق الإدارة العليا.

ويُعد هذا المؤتمر من الفعاليات المحورية على أجندة جلف أويل الشرق الأوسط، حيث يجسد التزام الشركة بتعزيز شراكاتها مع الموزعين لتلبية الطلب المتزايد من العملاء في مختلف أنحاء المنطقة. وقد شكّل المؤتمر لهذا العام منصة ديناميكية للاحتفاء بالإنجازات البارزة خلال العام الماضي، واستعراض الابتكار وأفضل الممارسات، إلى جانب تبادل الرؤى حول التحديات الرئيسية، ورسم ملامح المستقبل من خلال الكشف عن المبادرات الاستراتيجية الجديدة وخطة طموحة للنمو المستدام والنجاح طويل الأمد.

وفي تأكيد لمكانة جلف أويل والتزامها بتقديم حلول تشحيم عالمية المستوى تواكب تطلعات العملاء المتجددة، حاز منتجان من أبرز منتجاتها – جلف ألتراسينث GDI وجلف سوبرفليت سوبريم – على جائزة "منتج العام 2025" من قبل شركة نيلسن IQ لمنطقة الخليج. وشهد المؤتمر كذلك إقامة حفل تكريم لأفضل الموزعين أداءً على مستوى المنطقة.

وفي تعليقه على هذا الحدث، قال السيد راجيش فينكات، المدير العام لشركة جلف أويل الشرق الأوسط:

"إن بناء علاقات قوية مع موزعينا يمثل ركيزة أساسية لنجاحنا. فهم يمثلون العلامة التجارية ويلعبون دوراً محورياً في ضمان الجودة والاتساق وتقديم تجربة عملاء استثنائية. ومن خلال التنسيق الوثيق معهم، نضمن وصول منتجاتنا المناسبة للعملاء بجودة الخدمة التي يتوقعونها ويستحقونها."

ومع مواصلة الشركة توسيع حضورها الإقليمي، فقد شكّل مؤتمر هذا العام انطلاقة فصل جديد من النمو المرتكز على الشراكة، بروح موحّدة من الالتزام بالتميّز في كل جانب من جوانب سلسلة القيمة الخاصة بجلف أويل.

عن جلف أويل الشرق الأوسط:

شركة جلف أويل الشرق الأوسط المحدودة (GOMEL) هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة جلف أويل إنترناشونال المحدودة، وجزء من مجموعة هندوجا العالمية، وقد تأسست في المنطقة الحرة بجبل علي، دبي، عام 1986.

تدير الشركة أعمال زيوت التشحيم في مناطق الشرق الأوسط وبلاد الشام وأفغانستان وباكستان ودول رابطة الدول المستقلة، وتتمتع بحضور في أكثر من 20 دولة. وتشمل أنشطة جلف أويل الشرق الأوسط التصنيع، والتخزين، والنقل، والتسويق لمجموعة واسعة من زيوت التشحيم للسيارات والصناعات.

وتُعد جلف أويل الشرق الأوسط أول شركة زيوت في المنطقة تحصل على اعتماد ISO 17025 من هيئة الاعتماد DAC المعترف بها دولياً، بالإضافة إلى حصولها على شهادات ISO 9001 وISO 14001 وOHSAS 18001.

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