دبي: أعلن معرض "جلفود 2026" عن إطلاق منصة "جلفود فريش" (Gulfood Fresh) في مركز دبي للمعارض (DEC) بمدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير 2026، مواكبةً لتنامي استثمارات منطقة الشرق الأوسط في تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل التوريد والتوجُّه نحو المصادر المستدامة.

وتُعد هذه المنصة حدثاً متخصصاً يسلط الضوء على الفواكه والخضروات وسلاسل توريد المنتجات القابلة للتلف التي ترسم ملامح مستقبل الغذاء في المنطقة، ويأتي إطلاقها في وقتٍ يشهد فيه سوق المنتجات الطازجة في منطقة الشرق الأوسط نمواً متسارعاً، مدفوعاً بالزيادة السكانية والتوسُّع الحضري والطلب المتنامي على الأغذية الطازجة عالية الجودة على مدار العام. وتستورد دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 85% من احتياجاتها الغذائية، مما يجعل المنتجات الطازجة ركيزة استراتيجية للتجارة الإقليمية والأمن الغذائي الوطني. وتساهم فعالية "جلفود فريش" في تلبية هذا الطلب المتزايد عبر فتح آفاق جديدة لتجارة المنتجات الطازجة على نطاقٍ عالمي، مستفيدةً من الحضور الواسع للزوار من الأسواق الناشئة ضمن معرض "جلفود 2026".

وتشير التوقعات إلى تجاوز قيمة سوق المنتجات الطازجة عالمياً حاجز تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، حيث تُعد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من أسرع المناطق نمواً في الاستهلاك، نتيجة ارتفاع الوعي الصحي والتوجه نحو المنتجات الفاخرة، وتوسُّع قنوات التجزئة والخدمات الغذائية. وتؤدي الجهات الحكومية والمؤسسية دوراً محورياً في هذا الحدث الذي يشهد مشاركة "موانئ دبي العالمية" (DP World)، و"فريش ديل مونتي" (FRESH DEL MONTE)، و"شركة الفواكه الطازجة" (Fresh Fruit Company)، و"NRTC"، وغيرها من الجهات الرائدة، ما يعكس التكامل بين البنية التحتية التجارية والتشريعات واستراتيجيات الأمن الغذائي طويلة الأمد.

منصةٌ واحدة تجمع رواد القطاع إقليمياً وعالمياً

تستقطب المنصة نخبةً من المنتجين الدوليين والرواد الإقليميين، حيث تضم قائمة العارضين المؤكدين أسماء بارزة مثل "أرميلا فارمز" (Armela Farms)، و"فريش ديل مونتي" (FRESH DEL MONTE)، و"شركة الفواكه الطازجة" (Fresh Fruits Company)، و"فن فروت" (Fun Fruit)، و" لو ميزون دو ميلون" (La Maison du Melon)، و"NRTC"، و"سلال" (Silal)، و"يوني فروتي" (UniFrutti)، ما يجسد تزايد تنوع وحجم قطاع المنتجات الطازجة الذي يخدم أسواق الشرق الأوسط، وتسارُع وتيرة تطوره.

أجنحة دولية تدعم التجارة العابرة للحدود

تشهد الفعالية مشاركة واسعة من الأجنحة الدولية، بما في ذلك "إنترفيل" (INTERFEL) التي تمثل قطاع المنتجات الطازجة الفرنسي، و"أوسفيج" (AUSVEG) من أستراليا، إلى جانب أجنحة وطنية من الهند و إيطاليا وتركيا ومصر وتايلاند والصين وصربيا ورواندا وكينيا. وتؤدي هذه الدول دوراً حيوياً متزايداً في توريد المنتجات الطازجة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق الشرق الأوسط. ويعكس هذا التمثيل العالمي الواسع حجم تأثير "جلفود فريش" تحت مظلة "جلفود 2026".

نبذة عن "جلفود"

تُعد دورة "جلفود 2026"، التي تُقام في الفترة من 26 إلى 30 يناير 2026، النسخة الحادية والثلاثين من الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات وتعزيز ابتكاراتها. وبمشاركة أكثر من 8,500 عارض من 195 دولة، وعلى مساحة 280,000 متر مربع موزعة بين مركز دبي التجاري العالمي (DWTC) ومركز دبي للمعارض (DEC) في مدينة إكسبو دبي، واشتماله على خمسة قطاعات جديدة، يرسخ "جلفود 2026" مكانة دبي كمركزٍ عالمي لتجارة الأغذية واستشراف مستقبل القطاع.