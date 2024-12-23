عمّان: خلال اجتماع عُقد في الديوان الملكي الهاشمي يوم الأربعاء الموافق 18 كانون الأول 2024، أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على "مجموعة المطار الدولي"، ممثلة برئيسها التنفيذي نيكولا دفيليير، وعدد من الشخصيات والمؤسسات في محافظة العاصمة بميدالية اليوبيل الفضي، تقديرًا لإسهاماتهم القيّمة في خدمة الأردن، ولا سيما المجتمعات المحلية. وجمع الحفل، الذي حضره صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قيادات المجتمع المحلي وشخصيات بارزة للاحتفاء بإنجازات الأردن خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية تحت قيادة جلالته.

يُثني هذا التكريم الرفيع على الدور البارز الذي تؤديه مجموعة المطار الدولي في تشغيل "مطار الملكة علياء الدولي"، كما يُبرز الجهود المستمرة التي تبذلها المجموعة للارتقاء بعمليات المطار وتجربة المسافرين، مما يعزز مكانته بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم، ويعكس إسهاماته الكبيرة في تقدم المملكة خلال عهد جلالته.

ومُعربًا عن فخره واعتزازه، علّق نيكولا دفيليير قائلًا: "فخورون للغاية بالحصول على هذا التكريم من جلالة الملك بمناسبة اليوبيل الفضي؛ إذ تمثل هذه الميدالية شهادة على التزامنا الراسخ بخدمة الأردن من خلال تشكيل مطار دولي يضع رضا المسافرين في مقدمة الأولويات ويعمل على تمكين المجتمع المحلي، بينما يُعزز حماية المناخ والإسهام في الاقتصاد الوطني".

وأضاف: " كما أشار جلالة الملك، فإن عمّان تُعدّ واحدة من أعظم عواصم العالم وتحظى بمكانة خاصة في قلوب الأردنيات والأردنيين، فهي رمزٌ للجمال والسلام والمحبة، وتجسّد كرم الضيافة الأردنية الدافئة التي تجعل كل زائر يشعر كأنه في بيته، وهو المعيار الذي نسعى جاهدين للحفاظ عليه في مطار الملكة علياء الدولي. لم يكن هذا الإنجاز ليتحقق لولا التفاني المستمر لفِرَقنا وشركائنا والأطراف المعنية بعملنا الذين حولوا مطار الملكة علياء الدولي إلى منشأة عالمية المستوى حائزة على جوائز مرموقة".

نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي الشركة الأردنية المسؤولة عن تشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وتضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إدارة المطارات، هم: مجموعة مطارات باريس (51%)، ومجموعة ميريديام SAS (32%)، ومينا للاستثمار (12.25%)، ومجموعة إدجو (4.75%). عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لثمانية أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في عام 2025، فضلًا عن كونه أول مطار في الشرق الأوسط يُحقق المستوى الثالث من اعتماد تجربة العملاء في المطار (تسري حتى كانون الثاني 2025).

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

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