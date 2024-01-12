تحيي جامعة نيويورك أبوظبي يوم الحرم الجامعي المفتوح الثاني بتاريخ 20 يناير

توفر هذه المناسبة للجمهور فرصة التعرف على ما توفره الجامعة وبرامجها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي النسخة الثانية من يوم الحرم الجامعي المفتوح يوم 20 يناير إبتداء من الثانية عشر ظهراً. ومن خلال الأنشطة والجلسات التي تقام طوال اليوم مجاناً، سيتمكن الزوار من استكشاف حرم جامعة نيويورك أبوظبي، وزيارة مساحات ومرافق التعليم، والتفاعل مع الفن والفنانين، وحضور محادثات مع أعضاء هيئة التدريس المشهورين عالمياً في الجامعة، وتجربة العروض التفاعلية.

ومن الأنشطة المتاحة خلال اليوم، جولة في معرض «بلين دي سانت كروا: أفق» الذي يقيمه معرض الفنون، والذي يعرض منحوتات وتركيبات كبيرة تصور المناظر الطبيعية في دولة الإمارات وتأثير تغير المناخ محلياً. ويمكن للمشاركين أيضاً حضور بروفة مفتوحة لعرض "ميهيك"من أداء الراقصين أكاش أوديدرا وأديتي مانغالداس، وهي مقطوعة رقص معاصرة جديدة تحكي قصة حب غير عادية، في مسرح الصندوق الأسود في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي في الساعة 12 ظهراً.يمكن للزوار مقابلة المستشارين في منطقة القبول كما سيستضيف فريق الرياضة في جامعة نيويورك أبوظبي سلسلة من الفعاليات، بما في ذلك تحدي كرة السلة حيث يمكن للمشاركين استعراض مهاراتهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتعرف الجمهور على برامج جامعة نيويورك أبوظبي الأكاديمية والتعرف على أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب الحاليين وتجاربهم في الحرم الجامعي.

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للتسجيل ولمزيد من المعلومات حول برنامج يوم الحرم الجامعي المفتوح.

الفعاليات

الفعالية: معرض «بلين دي سانت كروا: أفق»

التاريخ: السبت 20 يناير، من الساعة 12 إلى 6 مساءً

المكان: معرض الفنون

التفاصيل

الفعالية: بروفة مفتوحة لعرض "ميهيك" لأكاش أوديدرا وأديتي مانغالداس

التاريخ: السبت 20 يناير، 12-12:50 ظهرا

المكان: مركز الفنون، الصندوق الأسود

التفاصيل

الفعالية: منطقة القبول

التاريخ: السبت 20 يناير، من الساعة 12 إلى 6 مساءً

المكان: ساحة جون سيكستون

التفاصيل

الفعالية: جلسات معلومات واكتشاف مع فريق الرياضة

التاريخ: السبت 20 يناير، من الساعة 12 إلى 6 مساءً

المكان: منطقة الرياضة، ساحة جون سيكستون

التفاصيل

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جامعة نيويورك أبوظبي:

تضم جامعة نيويورك أبوظبي أول حرم جامعي شامل للآداب والأبحاث في الشرق الأوسط تديره جامعة بحثية أمريكية مرموقة. وتجمع الجامعة بين خيارات متنوعة من المناهج الجامعية في مختلف التخصصات مع مركز عالمي مرموق للبعثات والبحوث الجامعية، لتتيح لطلابها في مجالات العلوم والهندسة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون القدرة على تحقيق النجاح في عالم اليوم الذي يزداد ترابطاً، إلى جانب تزويدهم بفرص التعاون والتطور للتعامل مع التحديات التي تواجهها الإنسانية. وتستقطب الجامعة الطلبة المتفوقين من 125 دولة مختلفة والذين يتحدثون أكثر من 100 لغة. وتشكل جامعات نيويورك في كل من نيويورك وأبوظبي وشنغهاي المحور الأساس لجامعة عالمية فريدة من نوعها، تتيح للطلاب والمدرسين على حد سواء الفرصة لتجربة بيئات تعلم متنوعة ومعرفة المزيد حول الثقافات الأخرى في واحدة أو أكثر من المؤسسات الأكاديمية التابعة لجامعة نيويورك في ست قارات مختلفة.