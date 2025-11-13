نظَّمت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي النسخة الأولى من مبادرة «وعي» المجتمعية، الهادفة إلى تزويد الشباب وكبار السن بأساسيات مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية في الحياة اليومية. وتجمع المبادرة بين الأجيال ضمن تجربة معرفية مشتركة تُبرز دور الذكاء الاصطناعي في تمكين الأفراد والمجتمعات.

وحظيت المبادرة بدعم عدد من الجهات والشركاء، من بينهم مجلس أبوظبي للشباب، وفريق ربدان التطوعي، ما أسهم في استقطاب مجموعة متنوّعة من المشاركين من مختلف أنحاء الإمارات. واستقطبت الجامعة، في مقرها، مشاركة أكثر من 30 شاباً وأكثر من 15 من كبار السن ضمن يوم مُخصَّص للتعلُّم والتفاعل والنقاش حول دور الذكاء الاصطناعي في الحياة العصرية.

وقدَّمت مبادرة «وعي» سلسلة من الجلسات التفاعلية المبسَّطة التي تقرِّب مفاهيم الذكاء الاصطناعي للمشاركين بأسلوب واضح. وبالنسبة إلى فئة الشباب، تناولت الجلسات المفاهيم الأساسية والتطبيقات العملية، وتضمَّنت نشاطاً تطبيقياً موجَّهاً في هندسة الأوامر لتنمية مهارات التفكير والإبداع، وإبراز كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة ودعم الابتكار.

أمّا فئة كبار السن، فتضمَّنت الجلسات معلومات مبسّطة ومفهومة حول الذكاء الاصطناعي من خلال أمثلة وأدوات سهلة الاستخدام، بما في ذلك نشاط تطبيقي في هندسة الأوامر، قبل أن تُختَتَم الجلسات بحوار مفتوح وجلسة أسئلة وأجوبة تعزِّز التفاعل وتبادل الخبرات. وفي ختام الفعاليات، مُنِحَ جميع المشاركين شهاداتٍ تقديراً لمشاركتهم وتفاعلهم.

وقالت روضة المريخي، مدير إدارة التواصل والشراكات في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «نؤمن من خلال مبادرة (وعي) بأنَّ الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على القاعات الدراسية أو المجالات التقنية المتخصصة، بل يجب أن يكون مفهوماً ومتاحاً للجميع. وتهدف المبادرة إلى بناء جسور بين الأجيال من خلال تزويد الشباب بالمعرفة، وضمان بقاء كبار السن على ارتباط وثقة في عالم رقمي متسارع. ففي جوهرها، تُجسِّد المبادرة قيم الوعي والثقة والتقدُّم المشترك، وهي قيم أصيلة في هُويتنا الوطنية ورسالتنا الجامعية».

وتماشياً مع عام المجتمع 2025 في دولة الإمارات، تعكس مبادرة «وعي» التزام جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بالمساهمة في جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية ونشر المعرفة. ومن خلال توسيع مدارك المجتمع حول الذكاء الاصطناعي، تواصل الجامعة دورها في إعداد مجتمع أكثر شمولاً وثقةً واستعداداً لصناعة مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة القائم على الذكاء الاصطناعي.

للاستفسارات الإعلامية

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط التالي www.mbzuai.ac.ae. أو التواصل عبر:

الإعلام

Media@mbzuai.ac.ae