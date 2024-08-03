تنظم جامعة عجمان اليوم المفتوح، وذلك بتاريخ 3 أغسطس من الساعة 10 صباحاً حتى 5 مساءً، في مركز الشيخ زايد بمقر الجامعة. ويعد هذا اليوم فرصة مميزة للطلبة الراغبين في استكشاف برامج الجامعة المتنوعة في مختلف كلياتها.

خلال هذا اليوم، ستقدم الجامعة إعفاءً كاملاً من رسوم التقديم، بالإضافة إلى منح دراسية تصل إلى 50% على مجموعة متنوعة من البرامج.

البرامج المستثناة من حسم اليوم المفتوح هي: برامج كلية الطب، وكلية طب الأسنان، ودكتوراه في إدارة الأعمال، ودكتوراه الفلسفة في القانون، ودبلوم الدراسات العليا المهني في التدريس، ودبلوم الدراسات العليا في التحكيم التجاري الدولي.

وجدير بالذكر بأن جامعة عجمان أصبحت ضمن أفضل 500 جامعة عالمياً بحسب تصنيف QS للجامعات لعام 2025، وتصدرت الجامعة المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال السمعة لدى جهات التوظيف. كما تم اعتمادها كمؤسسة ذات ثقة عالية من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي التابعة لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى ذلك، حصلت الجامعة على الاعتماد من هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة (WSCUC).

وتضم الجامعة 9 كليات، كما تطرح 37 برنامجاً أكاديمياً—23 برنامج في البكالوريوس، و12 برنامج في الماجستير، وبرنامجين في الدكتوراه—ويعكس ذلك التزام جامعة عجمان بتطوير برامجها الأكاديمية لتعزيز مهارات الطلبة وتلبية احتياجات السوق العالمية ليصبحوا قادة المستقبل في مجالاتهم المختلفة.

يمثل اليوم المفتوح فرصة مميزة للطلبة لاستكشاف خياراتهم التعليمية واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم الأكاديمي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي لجامعة عجمان أو التواصل مع فريق القبول.

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#بياناتحكومية

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