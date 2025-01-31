افتتح الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، البينالي الدولي الثاني تحت شعار "الآلات الموسيقية وعازفيها" في جامعة عجمان، وذلك بحضور أعضاء مجلس مدير الجامعة، والدكتورة نهلة القاسمي، عميد شؤون الطلبة، والدكتور محمد هلال، مدير مكتب الحياة الطلابية. نُظّم الحدث من قبل مركز الفنون الجميلة في مكتب الحياة الطلابية، برعاية فندق باهي قصر عجمان، وأقيم في مركز الشيخ زايد داخل الحرم الجامعي. يهدف البينالي إلى تعزيز التبادل الثقافي بين مختلف الفنون، وإبراز العلاقة الإبداعية التي تربط بين الموسيقى والفنون التشكيلية.

وشارك في البينالي أكثر من 100 فنان يمثلون 40 جنسية مختلفة من جميع أنحاء العالم، حيث قدموا مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي شملت الرسم الزيتي، النحت، السيراميك، الفسيفساء، الأكريليك، والألوان المائية، إلى جانب عروض فنية حية أظهرت التكامل بين الأداء الحي والأعمال التشكيلية.

كما تضمن البينالي مجموعة من ورش العمل التفاعلية التي قدمها الفنانون المشاركون، حيث أتيحت للطلبة الفرصة للتفاعل المباشر مع الخبراء في مجالات الفنون المختلفة، والتعرف على التقنيات الحديثة والأساليب المبتكرة، مما أسهم في تطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم. بالإضافة إلى ذلك، استعرض الفنانون كيفية دمج الإبداع البصري مع الإيقاعات الموسيقية لإنتاج أعمال فنية متكاملة تنبض بالحياة.

وأعرب الفنانون المشاركون عن تقديرهم لجهود الجامعة في تنظيم مثل هذه الفعاليات الثقافية الدولية التي تمثل نقطة التقاء للفنون والموسيقى وتعزز الحوار الإبداعي بين الثقافات المختلفة.

وتعكس هذه الفعالية جهود مركز الفنون الجميلة ومكتب الحياة الطلابية في تعزيز دور الفنون في حياة الطلبة الجامعية، من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة تشجع على تطوير مهاراتهم الفنية والإبداعية، حيث يعمل المركز على تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في مجالات متنوعة من الفنون التشكيلية، مما يسهم في توسيع آفاق الطلبة وتنمية إبداعهم. كما ينظم أيضاً الأنشطة الثقافية والفنية التي تحفز الطلبة على المشاركة الفعّالة، مما يعزز من تجاربهم الأكاديمية والشخصية.

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