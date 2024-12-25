عجمان: فازت جامعة عجمان بالجائزة الذهبية ضمن جوائز كيو اس لإعادة تصور التعليم لعام 2024 على مستوى الشرق الأوسط عن فئة "العمل من أجل التعليم المستدام"، وذلك تقديراً لمبادرتها الملهمة "تحسين المجتمعات: مشروع زراعة أشجار المانغروف". ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام الجامعة العميق برؤية متكاملة للاستدامة البيئية، والتي تسعى من خلالها لتعزيز آفاق المعرفة وتطوير المهارات اللازمة للأجيال الشابة بهدف مواجهة التحديات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات.

ومنذ انطلاقه في عام 2023، حقق المشروع نجاحات بارزة من خلال زراعة أكثر من 2,000 شجرة مانغروف، بمشاركة أكثر من 1,000 فرد من المجتمع بهدف تعزيز الاستدامة والمشاركة المجتمعية، ودعم جهود دولة الإمارات في زراعة 100 مليون شجرة مانغروف بحلول عام 2030.ونفذ المشروع مكتب الاستدامة في جامعة عجمان بالتعاون مع شركة الزوراء للتطوير الخاص وQuest for Adventure، وهدفت المبادرة إلى تعزيز دور الطلبة والمجتمعات المحلية في حماية بيئات المانغروف الغنية وإعادة تأهيلها، بما يعكس التزام الجامعة بالاستدامة البيئية.

وتعليقاً على هذا الإنجاز المتميز، قال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان: " إن فوز جامعة عجمان بالجائزة الذهبية ضمن جوائز كيو اس لإعادة تصور التعليم لعام 2024 على مستوى الشرق الأوسط عن فئة "العمل من أجل التعليم المستدام" يعكس رؤية الجامعة الاستراتيجية نحو تعزيز الاستدامة البيئية، والتزامها الراسخ بتكريس المعرفة في خدمة الإنسانية. كما ويمثل هذا الإنجاز حجر الزاوية في جهودنا الرامية إلى تفعيل دور الشباب للمشاركة في مبادرات بيئية مؤثرة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات."

ويشمل المشروع الفائز مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية وورش العمل التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية المهمة. وتعمل هذه المبادرات على تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة التي تؤهلهم للتعامل مع التحديات البيئية بفعالية، ويساعدهم أن يصبحوا روادا للتغيير الإيجابي داخل مجتمعاتهم. كما يُبرز المشروع دور المؤسسات التعليمية في قيادة العمل المناخي وخلق تجارب تعليمية تساهم في تحقيق التغيير المستدام. بالإضافة إلى ذلك، تدعم المبادرة العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما في ذلك الهدف الرابع: التعليم الجيد، والهدف 13: العمل المناخي، والهدف 15: الحياة في البر، والهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وجدير بالذكر أن جائزة كيو إس لإعادة تصور التعليم تُعد من الجوائز المرموقة في قطاع التعليم، حيث تسلط الضوء على الابتكارات التعليمية التي تعزز التعلم، وتوسع آفاق التوظيف، وتدعم التعليم المستدام. وفي دورتها الحادية عشرة، استقطبت هذه المسابقة أكثر من 1,200 مشاركة من مختلف أنحاء العالم، حيث يتم تقييمها من قبل لجنة تحكيم تضم أكثر من 900 خبير دولي في 18 فئة. وتسلط هذه الجائزة الذهبية الضوء على الدور الرائد لجامعة عجمان في مجال الاستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتعكس التزام طلبتها وهيئتها الإدارية وشركائها في تعزيز المبادرات البيئية والاجتماعية المستدامة.

نبذة عن جامعة عجمان

تأسست جامعة عجمان عام 1988 كأول جامعة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بمسيرة حافلة في التميز الأكاديمي والابتكار والتأثير المجتمعي. اليوم، تحتل جامعة عجمان مكانة مرموقة عالمياً، حيث صنفت في المرتبة 477 على مستوى العالم والخامسة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب تصنيف مؤسسة كيو إس العالمي للجامعات لعام 2025. كما أنها أول جامعة خاصة غير ربحية في المنطقة العربية تحصل على الاعتماد الكامل من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية (WSCUC) .

وتلتزم جامعة عجمان، من خلال كلياتها التسع وبرامجها الأكاديمية المتنوعة، بتقديم تعليم شامل ومتميز يُعِد الطلبة للنجاح في بيئة العمل العالمية. وقد ساهم هذا التنوع الأكاديمي في تخريج أكثر من 40,000 طالب وطالبة يشغلون اليوم مناصب قيادية في أبرز المؤسسات على مستوى العالم. وجدير بالذكر أن جامعة عجمان تبوأت المرتبة الأولى من حيث السمعة لدى جهات التوظيف على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبصفتها مؤسسة غير ربحية، تعيد جامعة عجمان استثمار مواردها في مهمتها الرامية إلى جعل التعليم متاحاً للجميع، مع التركيز على تحقيق التميز الأكاديمي وتعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع من خلال برامج دراسية متنوعة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.ajman.ac.ae

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف:+971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com

-انتهى-

#بياناتشركات