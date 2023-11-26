الدوحة: دعت جامعة حمد بن خليفة الطلاب المؤهلين في دولة قطر وحول العالم لحضور اللقاء المفتوح لطلاب الدراسات العليا عبر الإنترنت، مما يتيح لهم الفرصة لاستكشاف مجموعة من البرامج الأكاديمية متعددة التخصصات، وذلك تزامنًا مع فتح باب التقديم للعام الدراسي 2024/2025.

وعُقد اللقاء المفتوح في 22 نوفمبر 2023، حيث أُتيحت الفرصة لأكثر من 750 طالبًا للتعرُف على 40 برنامجًا للحصول على درجة الدراسات العليا التي تقدمها كليات جامعة حمد بن خليفة الست، حيث استمعوا مباشرة إلى عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس حول كيفية استفادة الطلاب من الدراسة في بيئة تعليمية وبحثية متكاملة ومتطورة توفرها الجامعة.

وألقى الدكتور مايكل بينيديك، وكيل جامعة حمد بن خليفة، كلمة ترحيبية، أكد خلالها على الدور الرائد للجامعة في تعزيز الابتكار والبحث في مجالات التعليم المتعددة، والتصدي للتحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر والعالم، وأوضح كيف يتم توجيه مخرجات البحوث للجامعة لتُركز على خمس مجالات رئيسية في الاستدامة، والصحة الدقيقة، والذكاء الاصطناعي، والتقدم الاجتماعي، والتعليم التقدمي.

وتعليقًا على ارتفاع أعداد طلبات الالتحاق لدراسة البرامج متعددة التخصصات في جامعة حمد بن خليفة، قال الدكتور بنديك: "يستمر تنامي الاهتمام بالبرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة بمعدل غير مسبوق، حيث كانت الدُفعات المتعاقبة أكبر من سابقتها، مؤكدًا أن جاذبيتنا تكمن في كيفية تعزيز التعاون مع أفضل العقول والمؤسسات العلمية في العالم وإعداد قادة المستقبل بعقلية ريادة الأعمال حتى يتمكنوا من ابتكار حلول جديدة لإحداث تأثير إيجابي وعالمي".

وفضلًا عن لقائهم والتحدث مباشرة مع أعضاء هيئة التدريس المرموقين عالميًا في جامعة حمد بن خليفة، فقد استمع الطلاب المؤهلين أيضًا إلى إرشادات موظفي مكتب التسجيل بالجامعة، الذين قدموا معلومات عن المتطلبات العامة للقبول في الجامعة، فضلًا عن المنح الدراسية التي تعتمد على الجدارة العلمية، وخيارات المنح المالية المتاحة، كما تفاعل موظفو شؤون الطلاب مع المشاركين، وقدموا رؤى حول الحياة الجامعية في جامعة حمد بن خليفة والمدينة التعليمية.

وفي نهاية اللقاء المفتوح، تفاعل الطلاب المؤهلون مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة حمد بن خليفة خلال جلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة، حيث عبروا عن طموحاتهم وأفكارهم وتوقعاتهم خلال الدراسة في الجامعة، وما ينتظرهم من مستقبل أكاديمي ومهني بعد إتمام دراستهم.

تجدر الإشارة إلى أن آخر موعد لتقديم طلبات التحاق الطلاب الدوليين ببرامج الماجستير والدكتوراه بجامعة حمد بن خليفة لموسم الخريف هو 1 فبراير 2024، وبالنسبة للقطريين والمقيمين (المؤهلين للحصول على تمويل يعتمد على الجدارة العلمية) هو 14 مارس 2024، وآخر موعد لقبول طلبات الالتحاق في اللحظة الأخيرة هو 1 مايو 2024، ويمكن للطلاب المؤهلين معرفة المزيد عن اللقاء المفتوح ومتطلبات القبول في الجامعة على الموقع الإلكتروني: www.hbku.edu.qa/en/admissions

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نبذة عن جامعة حمد بن خليفة:

ابتكار يصنع الغد

تأسست جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عام 2010 كجامعة بحثية؛ لتساهم في تطوير دولة قطر والمنطقة بأسرها، فضلًا عن تدعيم مركزها وتأثيرها العالمي. ومن خلال موقعها في المدينة التعليمية، تلتزم جامعة حمد بن خليفة ببناء القدرات البشرية وتعزيزها، عبر التجارب الأكاديمية الثرية والمناهج المبتكرة والشراكات الفريدة. وتقدم الجامعة مجموعة من البرامج الأكاديمية متعددة التخصصات في المرحلة الجامعية وفي الدراسات العليا من خلال كلياتها، كما تُوفر الجامعة فرصًا فريدة في مجالي البحوث والمعرفة من خلال معاهدها ومراكزها البحثية. للمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يُرجى زيارة: www.hbku.edu.qa